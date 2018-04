První podfuk nezletilého podnikatele. Otevřel si e-shop, aby vydělal

Když mu bylo dvanáct let, otevřel si první e-shop. Prodával v něm miniaturní skateboardy, takzvané fingerboardy. V patnácti přesedlal na prodej značkových sluchátek. Obchod pak zavřel, ale stejný artikl, tedy sluchátka Beats, uplatnil v novém e-shopu pojmenovaném příznačně beatsstore.cz. To mu bylo 17 let; dost málo na to, aby získal živnostenské oprávnění, a dost málo na to, abychom ho mohli s ohledem na zákonnou ochranu dětí a mladistvých jmenovat. Řeč je o hrdinovi reportáže, kterou odvysílal pořad České televize Černé ovce. Ve svém e-shopu vystupoval jen jako Michal; miluje BMW, iPhone a film Vlk z Wall Street, ale víc už o něm opravdu prozradit nemůžeme.

Krach firmy, která neexistuje

Taťána Fomina z Brna má syna zhruba ve stejném věku a ten zatoužil po sluchátkách. Byla za výhodnou cenu 4 000 korun, syn dokonce pojal podezření, jestli nejde o padělek. Zeptal se tedy provozovatele obchodu Michala, jestli jsou sluchátka pravá a nepoužitá, a dostal odpověď, že jsou „samozřejmě“ nepoužitá a originální. Paní Fomina je tedy synovi objednala. Jako dárek k Vánocům. Mělo to být překvapení a taky bylo: „Krabici jsem rozbalila už na poště a hned jsem si všimla, že to nejsou ta sluchátka, co jsme si objednali, že design je úplně jiný a že jsou použitá,“ říká zákaznice. Mimoto zjevně nebyla určená pro český trh, protože nabíjecí kabel končil americkou vidlicí.

Zákaznice okamžitě poslala sluchátka zpátky spolu s odstoupením od smlouvy podle zákona, ale čekalo ji druhé překvapení: „Obchodník mi napsal, že sluchátka v žádném případě převzít nemůže, že firma ukončila svoji činnost, že je zrušený účet v bance a že mi peníze nevrátí. Že moje objednávka byla poslední, že ji ještě vyřídili a už neprovozují žádnou činnost.“

Pachatel neznámý

Firma ukončila činnost? Paní Fomina tehdy ještě neměla tušení, že tou „firmou“ je nezletilý mládenec, který má velké ambice, ale žádné IČO. Jedno ovšem zákaznice věděla jistě: že nejde ze dne na den zavřít firmu a nehlásit se k závazkům. Proto šla na policii podat trestní oznámení. Mužům zákona dala pachatelovo plné jméno, adresu, telefonní spojení a číslo jeho bankovního účtu. Po měsíci dostala od policie zprávu, že se případ odkládá. Proč? Policistům se nepodařilo zjistit, že by čin spáchala konkrétní osoba.

Zákaznice se e-mailem zeptala, co by ještě policie k dopadení pachatele chtěla, a policista odpověděl, že datum narození. „Máme jméno a příjmení, ale ne datum narození. Jméno neprochází evidencí osob ani se ho nepodařilo vyhledat v databázi Policie ČR. Co se týče čísla účtu, v rámci přestupkového řízení máme omezené možnosti zjištění majitele účtu, na který jste peníze poslala,“ odepsal vrchní inspektor Pavel Wagner.

Advokát Ondřej Mader připouští, že vzhledem k ceně sluchátek se nejedná o trestný čin. „Toto jednání nese všechny znaky skutkové podstaty podvodu kromě jednoho, a to je výše škody, protože ta by musela dosáhnout pět tisíc korun.“ Ale už nesouhlasí s tím, že když policie nemá datum narození, nemůže pachatele vypátrat: „To by se potom nedal najít žádný pachatel, pokud by policie nedostala rodné číslo,“ směje se advokát.

Návštěva podnikatele

Mluvčí brněnské policie Pavel Šváb sice tvrdí, že jeho kolegové udělali pro zjištění pachatele maximum, ale nechce prozradit, jestli kromě projíždění evidence také zkusili navštívit mládence doma. Případ ještě není formálně uzavřený, takže mluvčí prý „z taktických důvodů“ nemůže sdělovat podrobnosti.

Když jsme mladíka navštívili s kamerou Černých ovcí ČT, byl doma. Už se obouval a oblékal, aby si s námi šel popovídat, ale ven nakonec místo něj vyšel jeho otec. Pravil, že syn nemůže odpovídat na otázky, protože je nemocný, a jestli jsme ho viděli u dveří, pak jen proto, že si šel pro čaj. Proč si na to bral boty a zimní bundu, nevysvětlil. O synově podnikání prý nic neví a ani nemá čas nic zjišťovat, poněvadž pospíchá. Ale stihl ještě říct, že policie je nekontaktovala.

Brzy se vyjasnilo, proč tolik pospíchal – musel totiž věc probrat se svou právní zástupkyní. Ta okamžitě začala rozesílat varovné e-maily, že se o Michalovi nesmí nic zveřejnit, jelikož je nezletilý. Otec druhý den oslovil zákaznici s návrhem na vyrovnání. Ona ať pošle sluchátka, on vrátí peníze. Transakce proběhla, ale omluvy se Taťána Fomina od podnikatelské rodiny nedočkala.

Mladý, ale před zákonem odpovědný

Tím se záležitost pro zákaznici uzavřela a uzavřený je i e-shop. Jenže to neznamená, že by všechno bylo v pořádku. „V případě, že nezletilá osoba provozuje živnost bez příslušného živnostenského oprávnění, dopouští se přestupku podle živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu,“ upozorňuje František Kotrba z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. A nejen to: kdo podniká bez povolení, může se tím dopustit trestného činu neoprávněného podnikání a nezletilost ho před trestem neuchrání. „Za své jednání je odpovědný, i když mu ještě není 18 let,“ doplňuje advokát Ondřej Mader.

Další sankce a problémy na něj mohou čekat od správce daně. Když totiž mládenec podnikal nelegálně, těžko lze předpokládat, že ze svých příjmů odváděl daň. „Pokud někdo má zdanitelné příjmy a nepřiznává je, ani z nich neplatí daně, ačkoli by měl, dopouští se porušení daňových zákonů. Současně se tím může dopouštět i trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby,“ vypočítává Petra Petlachová z Generálního finančního ředitelství. Eventuální daňová sankce by padla na hlavu zákonnému zástupci nezletilého podnikatele.

Podnikaví chlapci

Internetový obchodník Michal si s regulemi hlavu moc nezatěžoval. Ale kdyby si ji zatěžoval, zase by toho moc nenapodnikal. „Nezletilý za normálních okolností nemůže mít živnostenské oprávnění, pouze v určitých výjimečných životních situacích, jako je třeba dědictví nebo něco jiného,“ konstatuje Ondřej Mader.

Aby oprávnění získal, musí nezletilý získat plnou svéprávnost. To se dá udělat buď uzavřením manželství, anebo přiznáním svéprávnosti. Svéprávnost může přiznat soud dítěti staršímu než 16 let, které doloží, že se umí samo uživit a obstarat. Rozhodnutí soudu pak nezletilý adept podnikání předloží živnostenskému úřadu, který pak vydá příslušné oprávnění.

Jen málokdo si však podobným způsobem zkrátí dětství: statistiky ministerstva průmyslu a obchodu evidovaly ke konci loňského roku v ČR jen 19 nezletilých podnikatelů, v drtivé většině chlapců. Nezletilé dívky tu legálně podnikají jen tři.