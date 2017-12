Shánějí peníze na Kickstarteru. Pro zavedenou firmu je to obtížné

Humpolecká firma Isoline vyrábí už dvacet let zdravé doplňky stravy a různé proteinové nápoje pro sportovce. Příští rok chce uvést na trh novinku, funkční nápoj a speciální dávkovací uzávěr. A protože na vývoj nového produktu firma shání peníze a také ji zajímají reakce veřejnosti, rozhodla se zkusit crowdfundingovou kampaň. A hned na americkém Kickstarteru, kam se zatím mnoho českých podnikatelů nedostalo.

Proč jste se rozhodli zkusit štěstí zrovna na Kickstarteru?

Po úvodním nastudování pravidel, zhlédnutí vybraných úspěšných a neúspěšných kampaní nás nejvíce zaujala možnost rychlé zpětné vazby na novinku, kterou chceme uvádět na trh příští rok. Jedná se o patentovaný dávkovací uzávěr 3D a nový energetický a funkční nápoj s možností vlastního dávkování a určení intenzity nápoje.

Kolik peněz potřebujete?

Hlavním cílem nebyl až tak výběr peněz, ale spíše ověření, jaká bude zpětná reakce našich klientů na náš produkt. Vybrané finanční prostředky využijeme na marketingové a propagační aktivity a rovněž na exportní činnost.

Kdy se váš projekt na platformě objevil a jaký je zájem? A kolik peněz jste už získali?

Start kampaně byl 21. listopadu a zájem byl zpočátku enormní, neboť jsme již komunikovali celou kampaň v předstihu. V současnosti atakujeme hranici 60 tisíc dolarů. I přesto, že jsme čekali výrazně vyšší výsledek, jsme spokojeni, a to hlavně s tím, jak lidé vnímají náš produkt. Co je však klíčové, jsou reakce našich stávajících klientů a zahraničních partnerů, především potom nadnárodních potravinových korporací, se kterými jsme v kontaktu již delší dobu. A ozývají se i nové subjekty se zájmem o distribuci.

Podle toho, kolik vám lidé přispějí, dostanou od vás dárek. Jaký?

Přispěvatelé si mohou vybírat z několika dárkových sad sestavených hodnotově od 25 do 1 250 dolarů. Tyto dárkové sady neboli kolekce obsahují dávkovací uzávěry 3D SportTop s koncentráty nového energetického nápoje včetně lahví.

Jak náročné bylo se na americkou platformu dostat? Co jste museli udělat, jaké byly podmínky?

Z hlediska náročnosti je nutné zmínit první překážku vstupu, a to že česká společnost nemůže sama přímo vstoupit na Kickstarter. Musíte si najít partnera, takzvaného garanta pro tento vstup. Nám se sháněním garanta pomáhala Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Čtvrt roku jsme pracovali na sociálních sítích, natáčeli videa, získávali příznivce, vše s využitím digitálního marketingu. Nejprve jsme spolupracovali s českou agenturou, najali jsme si ale rovněž americkou firmu, která má s uváděním začínajících firem na podobné platformy zkušenosti. Nyní víme, že jsme přípravu podcenili - příliš jsme se spoléhali na rady, zkušenosti a doporučení jiných. I přesto, že naše daná cílová částka, která byla 25 tisíc dolarů, je splněna, mohl být tento finanční obnos výrazně vyšší.

Co byste tedy doporučil firmám, které by se chtěly vydat stejným směrem

Doporučuji přípravu realizovat vlastními odborníky s perfektní znalostí angličtiny a on-line marketingu nebo s agenturou, se kterou mají víceleté pozitivní zkušenosti. A připravovat vstup na tuto platformu předem, minimálně po dobu 12 měsíců.

Chcete-li výrazně uspět na Kickstarteru, musí se celá kampaň nekompromisně tvořit prvotně pro tuto komunitu přispěvatelů. Je to specifická cílová skupina, jakási nová sociální síť s milionovou speciální komunitou. Naše kampaň je na Kickstarteru jiná než mají ostatní. Je víceméně korporátní. Lze vidět, že Isoline již není start-up, ale společnost s dvacetiletou historií. Jenže lidé mimo Českou republiku chtějí pomoci hlavně nové rozvíjející se firmě, nejen novému projektu.

Ještě je na místě zvážit, zda je produkt vhodný pro Kickstarter. Náš produkt je specifický tím, že lidé ho chtějí nejdříve ochutnat a teprve potom jsou ochotni investovat vyšší částky. Když potom spočítáme logistiku do USA, musí to být pro klienty výhodné, a to nelze při malém množství výrobků.

Kolik vás celkem stál vstup na Kickstarter, tedy udělat fotky, videa, anglické překlady, poslat dárky přispěvatelům?

Jedná se o částku zhruba kolem milionu korun. Naštěstí většinu výstupů tvořených pro tuto kampaň využijeme i v běžném obchodě. Samozřejmě pro nové projekty může být částka výrazně nižší. Správně má platit pravidlo: 15 až 30 % investovaných prostředků do marketingu přinese 100 % cíle.

Co bylo nejtěžší?

Soustředit se prioritně pouze na samotný Kickstarter.

Ovlivnil Kickstarter nějakým způsobem váš produkt?

Výrazně nám to změnilo pohled na něj. Začali jsme ho vnímat obsáhleji a uvědomili si jeho další potenciální možnosti. Budeme měnit hlavní komunikaci produktu. Dále nám to pomáhá v jednání s významnými distributory a budoucími obchodními partnery. Dalším krokem bude přehodnocení celé naší exportní strategie. Zároveň jsme vyselektovali některé dodavatele a obchodní partnery, se kterými již v budoucnu nebudeme spolupracovat.

Doporučil byste tento postup ostatním podnikatelům?

Ano, doporučil, ale chce to opravdu důkladnou přípravu. Jedná se o velice silné konkurenční prostředí. Proto i naše firma vstoupí na konci příštího roku s novým produktem na Kickstarter. Už nyní jsme vlastně zahájili přípravy.