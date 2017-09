Tvoří krabice pro hravé děti i rodiče. Zákazníků díky šeptandě přibývá

Než rodiče večer zhasnou ratolestem, často se uchýlí k obligátnímu zaklínadlu: a už ani muk! Což dospělí říkají jako pobídku, aby konečně nastal klid a ticho, kdežto děti ho berou jako začátek nočního rejdění, u něhož jen nesmí být tak velký randál.

Když Kateřina Piliarik startovala před třemi lety s ilustrátorkou Emmou Vrbovou projekt Ani-Muk, chtěly stvořit něco, co bude děti bavit natolik, že zapomenou na zbytečné zlobení a rámusení, ale u čeho zároveň zakusí radost z vlastní práce a poznávání.

Krabice pro děti s názorem

Tým nakonec vymyslel a vytvořil krabice plné objevování. Tedy nic pro pasivní zápecníky, ale jak autorky říkají - pro děti s názorem. Pro ně rodiče, kteří zásilku objednají, dostanou v papírovém boxu tři kreativní sady na jednotné téma, z nichž potomci tvoří.

Třeba si vyrobí opravdickou indiánskou čelenku. Nebo začnou psát meteodeník, upečou sušenky, vytvoří herbář, udělají závěsnou sluneční soustavu, ušijí hlavonožce nebo sestrojí model lidské kostry.

Jedna taková dobrodružná krabice přijde rodiče přibližně na pětistovku, ale můžete si je také předplatit, na půl roku, rok, ale klidně do konce života nebo alespoň do doby, než to děti přestane bavit.

„Na začátku jsme měli předplatitelů pár, teď jich je okolo sto padesáti a přibývají další,“ těší zakladatelku Kateřinu Piliarik, že se firma, jež na začátku spoléhala výhradně na rodičovskou šeptandu, nakonec slušně rozjela.

Nikam nespěcháme, říkají podnikatelky

Aby bylo jasno, dívčí kolektiv, k němuž se přibližně před rokem přidala ještě Gabriela Nováková, nevstoupil do podnikatelského prostředí zrovna s ideálními předpoklady.

Kateřina je absolventkou pedagogiky a produkce na DAMU a už v začátcích byla mámou malé holčičky. Její kamarádka Emma stále ještě studuje na pražské UMPRUM a Gabriela má za sebou studia divadelní produkce. Dohromady jsou však důkazem, že dobrý nápad a správně zacílené místo na trhu může vynahradit dravé podnikatelské lokty a manažerské poučky.

„Od začátku jsme do našeho podnikání šly s tím, že budujeme firmu s pomalým růstem. Nepotřebovaly jsme hned vydělávat, ale chtěly jsme dělat práci, která nás baví. Neměly jsme žádná velká finanční očekávání a nechaly jsme si na rozvoj dost času,“ vysvětluje zakladatelka Ani-Muku, která podobný projekt našla v Německu, kde před lety s manželem žila.

Jmenoval se Wummelkiste. „Nápad to byl dobrý, ale mně se nelíbilo zpracování ani obsah. Nechtěla jsem, aby děti jen vytvořily něco, co si maminky dají na poličku a bude se na to prášit, ale aby se při práci něco dověděly,“ vypráví.

Vzor pro podnikavé maminky

Zatímco německý projekt je už minulostí, české firmě se začalo postupně dařit. Podíl na tom mají sociální sítě.

Ani-Muk V prosinci 2014 vydalo dívčí duo Kateřina Piliarik (zakladatelka, na společném snímku vlevo) a Emma Vrbová (výtvarnice, uprostřed) první tvůrčí krabici „pro děti s názorem“, v níž byly tři kreativní sady na téma čas.



Později se k týmu přidala produkční Gabriela Nováková.



Vzniklo už pětadvacet krabic, s nimiž děti tvořily například na téma moje planeta, džungle, lidské tělo, vesmír či podmořský svět.



„Samozřejmě nám pořád pomáhá vzájemná komunikace rodičů, ale až s aktivitou na Facebooku a Instagramu se o nás začalo vědět víc,“ předává Kateřina Piliarik zkušenost, že i když se dobré zboží možná chválí samo, je fajn, když na sebe upozorníte, když přidá pochvalu někdo další, když si mohou mezi sebou rodiče předávat odkazy. A když alespoň na fotkách potenciální zákazníci vidí, jaké aktivity se do papírových krabic mohou vejít.

Všechny tři mladé dámy zatím dokážou svoje podnikání vtěsnat do půl úvazku. A tak fungují i jako vzor pro podnikavé maminky na rodičovské dovolené. „Než jsem se do podnikání pustila, zjišťovala jsem, jak to při rodičovské funguje. A ukázalo se, že to není nijak náročné. Jenom musíte chtít,“ líčí aktivní maminka Kateřina, která s kolegyněmi jednou za dva měsíce uspořádá holčičí víkend, při kterém dávají do krabic aktuální téma. Zároveň probírají nápady pro další sérii.

I když dva měsíce na vytvoření hravé krabice vypadají jako dostatečné, na lenošení ani chyby není čas. „Proto pro nás bylo klíčové sehnat ke spolupráci spolehlivé řemeslníky. A to se nám konečně podařilo,“ dodává Kateřina Piliarik.