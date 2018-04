Psí švadlena i hoteliérka. Češi jsou pejskaři, tenhle byznys tu frčí

A že byste se s ním chtěli pochlubit na výstavě? Předvedení svěřte handlerce Jitce Svobodové. Čtěte, jak se podniká se psy.

Věra Fischerová Je libo psí kabátek nebo kombinézu?

Čtyřicetiletá Věra Fischerová z Moravské Třebové je v částečném invalidním důchodu, a protože má ráda psy, rozhodla se, že si zkusí přivydělávat šitím oblečení na ně. "Lidé si většinou přejí věci, které nemohou najít v obchodech nebo chtějí obléci psa s nekonfekční velikostí. Třeba na mopse se oblečky těžko shánějí," popisuje Věra Fischerová, žena bojující s roztroušenou sklerózou.

Taky šila na koníka nebo několik bundiček a kombinéz na psy hasičů. Ti jim rádi pořídí na závody něco extra. Oblékala i psa pro reklamu. "Nejčastěji šiji na jorkšíry a na křížence," dodává. Frčí praktické materiály, jako jsou fleece (flauš), bavlněné úplety, flanel a nepromokavá šusťákovina se zátěrem.

Podniká na internetu. Každý si doma změří svého psa, vyplní tabulku na webu a pošle údaje e-mailem. "Na stránkách mám popsáno a zakresleno, jak zvíře měřit, zatím to zvládl téměř každý, i pánové. Jde to i na dálku," říká Věra a dodává, že obleček přešívala jen jednou za celé ty tři roky, kdy si touto činností přivydělává.

Může se hodit Také si chcete konečně najít ten svůj pravý job? Na jobDNES.cz si můžete vybrat z tisíců nabídek v různých oborech.

Nejvíce práce má před zimou. "Mým hlavním problémem je, že se neumím prodat. Nemyslím na nic jiného než na to, jak podnikání pořádně rozjet, aby mě slušně živilo," dodává majitelka fenky Betynky. Bundu nebo šaty pro malé psy prodává za 200 až 250 korun.

Gabriela Pavlíčková Vychování jako ze školy nebo internátu

Gabriela Pavlíčková už na střední škole věděla, že se chce věnovat výcviku psů. A to se jí vyplnilo. Dnes 32letá majitelka pěti psů provozuje soukromou psí školu K9 a dvě cvičiště. "Jsme vlastně taková malá firma, je nás pět," popisuje.

Najímají si ji především majitelé psů, kteří jsou časově vytížení. Těm nabízí dvakrát týdně denní školku, kdy si psy ráno mezi sedmou a osmou vyzvedne a odpoledne je vrátí. Anebo internátní výcvik, kdy je pes ubytován u ní a plně se mu věnuje.

Objednat si lze i přípravu na výstavu či několikadenní pobytové kurzy. A zájem je veliký. Mezi její "klienty" patří nejen velmi drazí psi s průkazem původu, ale i obyčejní voříšci. Měsíc internátní školy stojí deset tisíc korun, denní školka šest tisíc.

Kromě výchovy psů je Gabriela také chovatelkou dvou plemen, pořídit si od ní můžete brazilskou filu a tosa-inu. "Mám za sebou 25 odchovaných vrhů," dodává. Psi jsou její celoživotní vášní: s těmi svými jezdí na výstavy, v současné době je čekatelkou na rozhodčího a těší se, že tenhle svět uvidí i z opačné strany.

Jitka Svobodová Nejistota na výstavě? Najměte si handlera

Osmnáctiletá Jitka Svobodová z Liberce studuje gymnázium a zatím si není úplně jistá, kam by chtěla jít na vysokou. Ví jen, že i v budoucnu by se chtěla věnovat své vášni – psům. A pomalu si to začíná zkoušet. Když má příležitost, jezdí na výstavy a sbírá zkušenosti jako handler. To znamená profesionál, který si na výstavách přebírá od majitelů psy a předvádí je "v kruhu".

Správný handler by měl mít zkušenosti a autoritu, zvíře by ho mělo poslouchat, ale také vlohy, cit pro to, jak se psem komunikovat. "Pokud psa nepředvede dobře, můžou se ukázat chyby, které nemá. U horších psů by naopak měl umět skrýt jejich nedostatky," vysvětluje podstatu handlingu Jitka. Platí, že u malého psa není třeba taková autorita jako u velkého.

Jitka jezdí na výstavy skoro každý víkend a věří, že se tím jednou bude živit. "V Rusku či v USA je to zaměstnání na plný úvazek, v tuzemsku je to slabší," říká mladá žena, která odmalička jezdí na výstavy a zabodovala už jako junior handler v mnoha soutěžích v Česku i v zahraničí.

Psí krmivo v akci Pro všechny milovníky psů sledujeme aktuální akční ceny psího krmiva a dalších doplňků! AkcniCeny.cz

V cizině si handler bere psa na půlroční či roční výcvik k sobě domů. Tam se stará i o patnáct zvířat. V Česku to často funguje tak, že se pes s handlerem poprvé vidí až na výstavě.

Honoráře nejsou vysoké. Platí se od 500 do 1 000 korun, záleží na zkušenostech a praxi handlera. Může se samozřejmě stát, že i handler pohoří a se psem nic nesvede. Pak majiteli doporučí, aby si ho předvedl sám. "Všichni totiž chceme, aby se pes ukázal co nejlépe," dodává Jitka a prozrazuje své fígly: se psy je třeba hodně mluvit a samozřejmě je lze uplatit pamlsky.

Julia Klenko Sestřih podle poslední módy za pár stovek

Julia Klenko je Ukrajinka, v Praze žije deset let a živí se stříháním psů. "Začala jsem s tím jako malé dítě, když jsem stříhala svého psa. Jak jsem rostla, uvědomovala jsem si, že chci dělat práci, která mě bude bavit, a skončila jsem u tohoto," vysvětluje.

Nemá své kadeřnické studio, ale jezdí k majitelům domů. To si pochvalují lidé, kteří mají nemocné nebo problémové psy. Zakázek má Julia hodně. Denně stříhá dvě tři zvířata. Chodí zkrášlovat i kočky. "Mám rodinu, více toho ani nestihnu," dodává.

Stříhání stojí od 300 korun, podle velikosti psa. Například majitel velkého pudla zaplatí více než 800 korun. Zvlášť se také připlácí za koupání a sušení, od 250 korun. Kromě úpravy Julia Klenko, majitelka roční kníračky, nabízí také stříhání drápků, vytrhávání chloupků z uší. "Psí kadeřník musí mít ke zvířatům dobrý vztah, musí znát jejich psychiku, musí je chápat. A ona to samozřejmě vycítí," říká.

Problémy mívá jen s malými štěňátky, která se ještě nikdy nestříhala, nebo s agresivními jedinci z útulků. Majitele psů dělí na dvě kategorie. Někteří své miláčky nechávají stříhat pravidelně, jednou za měsíc či dva. "Dbají na to, aby jejich pes vypadal výborně," vysvětluje.

Spousta lidí si ji však zve jednou za půl roku, až pes zaroste, pak ho nechají oholit nebo ostříhat nakrátko. Stejně jako u lidí i u psů platí, že ne každému daný sestřih sluší, zvláštní "účesy" jsou například pro jorkšírské teriéry. "Já už to poznám a občas musím majitele přesvědčovat, ať zvíře nechá ostříhat jinak," dodává Julie. Nejdůležitější však je, aby pes vypadal podle svého plemene.

Iva a Martin Járovi Ubytování v kotci či ve vyhřívaném pokoji

Kam se psy a kočkami, když majitelé míří na dovolenou? Do hotelu. Jeden takový provozují manželé Iva a Martin Járovi ve Srnojedech u Pardubic. Ubytují tu i třicet zvířat. Pro jedenáct mají připraveny venkovní kotce, v domě je dalších devatenáct pokojíčků (i s vytápěním) pro bytová plemena. Hotel Mastibe je v provozu od roku 2002, o klienty nemá nouzi, například na letošní červenec už je vyprodáno.

Zájem je však celoročně. "Odmala jsem vyrůstala se psy. Dlouho jsem myslela na to, že bych se něčemu takovému věnovala. Když jsme si koupili dům s pozemkem, pustili jsme se do toho," říká Iva Járová. Dnes se tím uživí oba manželé. Má to i své nevýhody: svátky a prázdniny u Járových vůbec neznají, to totiž mají nejvíce práce.

Den v hotýlku stojí 150 až 250 korun, podle velikosti místnosti. Majitelé většinou psům vozí krmení, ale i pelíšky, hračky či žvýkací kostičky. Chtějí, aby byli obklopeni tím, na co jsou zvyklí z domova. Psi chodí třikrát denně ven. Když se snesou s jinými, pouštějí je společně, aby si pohráli. Vždy jsou však pod dozorem.

Jejich majitelé prý říkají, že někteří psi se dokonce těší a jsou veselí, když poznají, že jedou do hotelu. Po svém pánovi teskní, ale málokterému to vydrží déle než dva dny. Že by některý z nich týden nežral, to se ještě u Járových nestalo. Během pobytu psy fotografují a majitelé se mohou na stránkách hotelu podívat, jak se jim daří. "Lidé se k nám vracejí a doporučují nás dál," dodává Iva Járová, která má i několik vlastních psů. Provozuje totiž chovatelskou stanici španělských mastinů.

Podívejte se na psí letní módu

VIDEO: Psí modelové předvádějí trendy pro jaro a léto Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu