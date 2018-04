Podnikání v thajských masážích: sehnat Thajku není žádná legrace

Většinou se jedná o honosné salony, kde na vás hned při vstupu dýchne kouzlo exotiky. Luxusní dekorativní předměty, drahé doplňky, nadstandardní vybavení jednotlivých masážních místností, což si samozřejmě klient nadstandardně zaplatí. Jenomže k thajské masáži tohle všechno nepotřebujete. Proto jsme zamířili za majitelkou thajských masáží, kde prostotu prostředí vyváží profesionalita služeb personálu.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké je podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.

Nezlobte se, ale nedá mi to se hned na úvod nezeptat: nemáte strach, že do tak obyčejného prostředí nebudou lidi chodit tak hojně jako do luxusních salonů?

Kdepak, to opravdu ne. Vždyť při thajské masáži jde především o pohodové, čisté prostředí a kvalitní služby. Nic víc, věřte mi, nepotřebujete. Thajská masáž je velmi specifická a stejně tak účinná. V dnešní době spousta lidí trpí různými chorobami pohybového aparátu a dost často se jedná i o lidi, kteří nemají peníze na rozhazování za přepych. Potřebují pomoci od bolestivého problému a k tomu jim prosté prostředí salonu, ochotný personál a profesionální masáže bohatě stačí. Proč by si blahodárné účinky masáží mohli dovolit jen bohatí?

S nápadem jste tedy přišla proto, že i vás něco bolelo?

Ne, ale nejste daleko od pravdy. Problémy měl manžel, takže už léta thajské masáže navštěvoval a pochvaloval si, jak mu prospívají. Vzhledem k tomu, že jsme početná rodina, byla jsem poměrně dlouho doma. Nejmladší dceři už táhlo na devátý rok, když jsme začali s manželem řešit, co bude dál, kde budu pracovat. Thajské masáže se jevily tím pravým ořechovým a nejen proto, že tyto služby může využívat celá naše rodina.

S podnikáním jsem sice žádné zkušenosti neměla, ale manžel ano, tak jsem pomocníka na rady měla nablízku. Přiznám se ale, že jsem si ty začátky představovala podstatně jednodušeji.

S čím byly problémy?

No, zpočátku snad se vším. Měli jsme představu, že seženeme prostory někde v blízkosti našeho bydliště v Praze 6. Ačkoli jsme se všemožně snažili, přijatelné místo jsme nenašli a čas běžel. Vím, že se v Praze dá podnikat kdekoli, pravdou ale je, že ne všude máte jistotu hojné návštěvnosti, což je u služeb prioritou. Když jsme tedy nesehnali prostory na šestce, řekli jsme si, že zkusíme štěstí přímo v centru. Bylo nám jasné, že tam zaplatíme mnohem vyšší nájem, na druhou stranu šlo o onu jistotu stálého přísunu klientů.

Na vhodné, cenově přijatelné nebytové prostory jsme čekali několik týdnů, až jsem se dozvěděla o prostoru v Celetné ulici. To mi přišlo úžasné do okamžiku, kdy jsem se na místo dojela podívat. Prostory na salon a ubytování Thajek byly totiž nad prodejnou suvenýrů. Takovou tou klasickou pro turisty, kam by asi našinec normálně nezavítal. To ještě nic nebylo proti interiéru chodby - zanedbané schodiště, v rohu chodby popelnice, potemnělá chodba.

Bylo mi z toho pohledu docela úzko a ještě hůř poté, co jsem zjistila, že je objekt chráněnou památkou, a tak o nějaké přestavbě si mohu jen nechat zdát.

Zvážili jsme všechna pro a proti a nakonec jsem s pronájmem prostor souhlasila. Manžel se syny se pustili do rekonstrukce prostor určených pro salon, já jsem samozřejmě pomáhala.

Předem jsme si vysvětlili, o jaký styl máme zájem, podle toho se místnosti měnily k nepoznání.

Prostory jste získala, s čím tedy byly další problémy?

Možná vás to překvapí, ale s Thajkami. Když podnikáte s místními zaměstnanci, dáte si inzerát a vybíráte. S cizinci, a s Thajkami zvlášť to zase až tak jednoduché není. Pátrali jsme po nich už od myšlenky, že salon vznikne, ale marně. Nakonec mi známá navrhla, že mi zprostředkuje setkání s mužem, který žije s Thajkou, třeba může pomoci.

Ten pán se skutečně nabídl, že Thajky (bohužel za dost slušnou provizi) zajistí, ať se prý o nic nestaráme, jen zařizujeme salon a ubytovací prostory. Zpočátku to vypadalo důvěryhodně, jenomže po několika měsících jsme zjistili, že je pán podvodník a žádné masérky nesežene.

Zoufalí jsme se obrátili na thajského konzula, který nám pomohl Thajky sehnat. Samozřejmě to nebylo hned, na masérky přímo z Thajska jsme si museli počkat několik dalších měsíců.

Protože jsme za prostory platili nájem, nemohli jsme jen tak nečinně čekat.

Obrovské štěstí jsme nalezli v setkání s mužem, jenž má za manželku Thajku – masérku. V té době byli oba bez práce, a tak jsme ji zaměstnali jako masérku a jeho coby recepčního a údržbáře v jedné osobě.

Po Praze visely letáky s otevřením našeho salonu, lidé přicházeli, nemohli jsme déle čekat.

Přiznávám, že ty první týdny, než jsme našli další masérky, to bylo vážně peklo. Lidé k nám přicházejí ve skupinkách, a my, přestože jsme záhy nabrali ještě jednu Thajku, jsme jim nemohli vyhovět. Kolikrát naštvaně odcházeli a nechápali, co jsme to za salon, když máme jenom dvě masérky.

Ani vám nedokážu popsat, jak se mi ulevilo, když jsme získali kompletní zaměstnaneckou sestavu. Dnes dokážeme obsloužit několik lidí najednou, takže málokdy se stane, že lidi musí čekat několik dní, než na ně přijde v objednání řada.

Co všechno vlastně zákazníkům poskytujete?

Samozřejmě tradiční thajskou masáž, která spočívá v působení síly na tlakové body, uvolňuje svalstvo, klouby, šlachy, chodidla, natahuje páteř a přináší tělu celkové fyzické i psychické uvolnění. Tím se liší od běžné masáže, která pracuje pouze se svaly.

Masérky při práci používají nejen dlaně, ale také palce, lokty, kolena a chodidla tak, aby mohly vyvinout tlak kombinovaný s protahováním a akupresurou, čímž dojde k odblokování linie energií a v těle se navodí celková harmonie.

Velmi oblíbená je masáž olejová, třeba i proto, že oproti té tradiční není tak bolestivá. Jedná se o systematickou masáž od hlavy až k patě za pomoci speciálních olejů.

Hodně oblíbená je také masáž nohou, přestože to kdysi u nás bývalo dost neobvyklé. Ta spočívá ve stimulaci reflexních bodů a, budete se divit, velmi příznivě působí na psychiku a odbourávání stresu. Pro ženy je tu navíc speciální masáž, zaměřená právě na choulostivé ženské partie jako jsou zadeček, boky, stehna nebo paže.

Úplnou novinkou je ovšem masáž s unikátním léčebným přípravkem, který byl vyvinut českým týmem pro balneo provozy. Zatím slavil úspěchy v Německu a zámoří, my s ním začínáme tyto dny jako jediný masážní salon v republice.

Trochu osobní otázka na závěr. Vypadáte docela exoticky, nepletou si vás zákazníci s Thajkami?

(smích) A víte, že ano? Čas od času se stane, že některý zákazník prohlásí, že by chtěl masáž od támhleté Thajky a přitom ukazuje na mne. Moje masáž by se jim zatím ale asi nelíbila, i když je pravdou, že se od Thajek učím.