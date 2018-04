Podnikáte? Získat hypotéku na byt je těžké

V bankách a stavebních spořitelnách MF DNES otestovala, jak uspěje při žádosti o hypotéku člověk, který samostatně podniká. Výsledek? Má smůlu. Bance totiž předkládá jako doklad o příjmech daňové přiznání, a když využije takzvaných paušálních výdajů, tak mu rapidně klesnou příjmy a banka se zdráhá mu na bydlení půjčit.

Banky hypotéku nedají



Požádali jsme banky, zda by poskytly hypotéku ženě, která by si ráda půjčila 800 tisíc na byt za milion korun.

Nedopadla by dobře. Čistý příjem podle daňového přiznání je 8 130 až 11 633 korun na požadovaný úvěr nestačil, ve 12 z 13 oslovených bank by jí hypotéku nedalo vůbec, jen Wüstenrot nabídl 577 tisíc korun. Přitom kdyby byla zaměstnaná a měla úplně stejné hrubé příjmy, prokázala by 22 tisíc korun čistého měsíčně a bylo by po starostech. Hypotéku by bez problémů dostala.

Modelová situace Žena, 47 let, žije sama, je OSVČ Příjmy: 349 000 korun

Výdaje (paušál 60 %): 209 400 korun

Základ daně: 139 600 korun Úspory: 300 000 korun

Půjčka: nemá

Kreditní karta: 20 000 korun Životní pojištění: 5 000 korun

Penzijní připojištění: 18 000 korun

Šance je ve stavební spořitelně



Stavební spořitelny neposuzují bonitu tak přísně, nejvíce podnikatelce nabídla Liška. V případě, že by použila všechny úspory ve výši 300 tisíc, půjčili by jí na byt zbylých 700 tisíc korun se splatností 20 let. Splátku ve výši 5 165 a později 4 120 korun měsíčně by utáhla.

Banky sice vědí, že kdo uplatňuje paušální výdaje, má skutečné příjmy obvykle daleko větší, než vyplynou z daňového přiznání, ale nezajímá je to. Jedou si striktně podle svých pravidel. Vezmou zisk, odečtou daň a pojištění a ze zbytku stanoví čistý příjem.

Některé mají svůj speciální propočet z obratu, ten však vychází v našem případě ještě hůř. "Problém je v tom, že nám podnikatel není schopen doložit, kolik mu skutečně zbylo, proto musíme vycházet z nesporných dat," vysvětluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Individuální přístup osobně



Skutečně jsou banky tak nekompromisní? Chlubí se individuálním přístupem, třeba nad podnikatelkou při osobní návštěvě přimhouří oko.

Zatímco v UniCredit Bank jsem byla za pět minut na ulici s tím, že nemám na hypotéku nárok, a ani mi neporadili, co dál, hypoteční bankéř z České spořitelny se opravdu snažil. Ale ať zkoušel, jak zkoušel, nevyždímal z banky víc než 400 tisíc. Nejenom že mi poradil víc možností, jak se k lepšímu úvěru dostat, ale začal i na internetu hledat levný byt.

Na příjemnou bankéřku jsem narazila také v Hypoteční bance, ale ani ona mi úvěr dát nemohla. Částka 119 000 korun, na kterou bych měla podle podmínek banky nárok, na hypotéku nestačí.

Bankéři radí zvýšit příjmy



Co dělat? "Stačí uplatnit skutečné náklady," zaznělo ode všech. Třeba podat dodatečné daňové přiznání a daň a pojištění doplatit. Vyjde to dost draho.

"Nejlevnější variantou je zapojení spoludlužníka s dostatečnými příjmy. Pak ještě přichází v úvahu hypotéka bez udání příjmu, ale je nutné počítat s tím, že banky půjčí jen na polovinu hodnoty nemovitosti a navíc s úrokem o dvě až tři procenta vyšším," říká Petra Horáková Krištofová z Asociace hypotečních makléřů.