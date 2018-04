Vyvíjí mobilní aplikace, úspěch má především v Americe

Podnikat začal David Semerád už na střední škole. Tehdy se vrátil z ročního studijního pobytu ze Spojených států, kde se naučil vyvíjet webové stránky a napadlo ho, že by si tím mohl doma vydělávat. Spojil se s kamarádem Martinem Šťávou, založili firmu a vrhli se do podnikání. "Zájem o naše služby se postupně zvyšoval, ale weby přece jenom u nás vyvíjela řada lidí a já jsem se chtěl posunout někam jinam. Lákaly mě aplikace pro chytré telefony," vzpomíná mladý muž na své podnikatelské začátky.

Jenže mobilní aplikace v roce 2009 u nás ještě nebyly "in".

Bylo těžké prosadit se. Trh na to nebyl připravený. Většina firem se nám vysmála, když jsme jim nabídli vývoj aplikace pro jejich byznys. Zlom ovšem přišel záhy. V druhé polovině roku 2010, jako mávnutím kouzelného proutku, začal být o aplikace do telefonů ohromný zájem. A teď se nám daří skvěle.

Vzpomenete si na svou první zakázku?

Pro švýcarsko-americkou firmu Zkipster jsme dělali digitální guest list. Bylo to pro iPhone, tehdy se jednalo o jeho první generaci. Vyvíjeli jsme ho zhruba půl roku ve dvou. Dnes už jsme schopni aplikaci klientovi dodat i v řádu týdnů.

Pak přišly další projekty - Slevomat, Fiobanka, Lunchtime, Nolimits... Co u vás funguje jako spolehlivá reklama?

Vždy to byly dobré reference, na základě kterých se pak ozvou další klienti. Občas jsem ale zkusil oslovit klienty i přímo. Takhle jsem například "ulovil" jednoho z prvních českých klientů, Igora Třeslína z Lunchtime.cz. Když jsem mu řekl, že už v roce 2010 bylo v tuzemsku přes 100 tisíc majitelů iOS zařízení (operační systém pro iPhone a další zařízení firmy Apple), tak se mě zeptal, jestli jsem si nespletl desetinou čárku. Nakonec jsme se domluvili.

David Semerád Narodil se v únoru 1986 v Chlumci nad Cidlinou.



Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze.



Rok studoval na Technické univerzitě v německém Mnichově a rok na Univerzitě ve španělské Malaze.

V roce 2012 uspěl v projektu CzechAccelerator, který pomáhá inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na zahraničních trzích.

Firma uLikeIT zůstala v San Francisku i po uplynutí doby účasti v projektu. Má tam svou kancelář, a to ve stejně budově, kde sídlí technologický gigant Twitter. Aplikace ale vyvíjí v kanceláři v Praze na Václavském náměstí.



Ovšem české projekty vám dlouho nestačily, vydali jste se za oceán.

U českých aplikací není moc vysoká návratnost. Česká republika je pořád, co se týká používání aplikací, poměrně zaostalá, a náklady na vývoj se tak nemohou rozložit na dostatečný počet uživatelů. Začali jsme tedy zcela logicky přemýšlet o expanzi na zahraniční trh.

Přihlásili jste se do projektu CzechInvestu CzechAccelerator a vyhráli jste. Jak těžké bylo uspět v takové soutěži?

Nebylo to zase tak těžké, protože i bez ohledu na finanční podporu těch prvních několik měsíců vyžadovalo náklady přes půl milionu korun. Proto nebyla velká tlačenice. Naštěstí jsme tehdy přesvědčili výběrovou komisi, že se naše služby skvěle hodí do Silicon Valley (světové centrum počítačového a technologického průmyslu v San Franciscu) a tam jsme se také přesunuli. Celkově nám CzechAccelerator hrozně pomohl. Nejenom v tom, že jsme dostali šanci nabídnout službu v Americe a rozšířit si tak klientelu, ale získali jsme i zpětnou vazbu v obrovské konkurenci, kterou se nám ale díky kvalitní práci daří porážet.

Co vás v Americe nejvíc překvapilo?

Zatím jsem ani jednou nepocítil jakoukoliv diskriminaci, že jsem odjinud. Tady je jedno, jakou barvu pleti máte a odkud jste přijeli, ale co nabízíte, co umíte. A přijali nás vřele, střední a východní Evropa tam má v oboru softwarového inženýrství velice dobré jméno.

Jak se vám v San Franciscu žije?

Je to jedno z nejvíce evropských amerických měst a tudíž život tady je hodně podobný životu například v Praze. Výhodou je celoročně konstantní počasí, je tu stále kolem 20 stupňů a téměř pořád jasno. Kdybych si mohl vybrat, asi bych dal přednost životu v Praze, ale to by z byznysového hlediska nedávalo smysl. Pro nás je to zde obchodně naprosto strategická lokalita, jelikož 95 procent našich klientů je právě z této oblasti.

Jaké firmy u vás aplikace nejčastěji zadávají?

Naším typickým klientem je americký startup s globálním potenciálem, který se snaží rozjet nějakou inovativní službu, případně přinést něco nového na trh. Obecně je nejčastější Social-Mobile-Local neboli služby využívající polohy uživatele a sociálních prvků. Jako příklad bych uvedl aplikaci Geekatoo, přes kterou si můžete objednat nejbližšího dostupného ajťáka, který přijede a pomůže vám, s čímkoliv potřebujete.

Začínali jste ve dvou, dnes je vás už přes třicet. Jak si vybíráte nové lidi do týmu?

Dnes máme přes třicet zaměstnanců, ale do konce roku plánujeme firmu rozšířit na 50 lidí. Takže hledat lidi bez profesionálních lovců talentů by už nešlo. Dobrým zdrojem nových kolegů je pro nás i pracovní portál StartupJobs.cz, přes který jsme již pár lidí našli. Investujeme spoustu úsilí do výběru těch nejlepších, protože pak už není potřeba je nějak řídit. Spíš oni řídí mě.

Hlásí se vám hodně uchazečů?

Momentálně se nám hlásí desítky lidí týdně. Proto jsme také zavedli sofistikovanější procesy náboru. Konkurz má tři části, první je pohovor většinou se mnou, druhá je test z komunikace v anglickém jazyce přímo s kalifornskou rodačkou a třetí část je interview s našimi lead iOS a Android developery.



Jak vaše firma funguje?

Firma je rozdělená na dvě části. Na klientský vývoj, ve kterém spolupracujeme exkluzivně s top startupy ze Silicon Valley a který je financován za projekt nebo si účtujeme za čas strávený vývojem. Průměrně u nás utratí klienti statisíce i miliony korun. Druhá část se věnuje vlastním projektům. Jeden z nich se jmenuje Ordr.cz. Je to revoluční služba rozvážky jídla v Praze, které vám dovezeme do 10 minut od objednání. Celé je to možné jen díky spojení se školou vaření ChefParade a kurýrní službou Messenger.

Co musíte ve vašem oboru zvládnout, abyste uspěl?

V našem oboru je to prakticky jenom o lidech. Jedna z mých nejsilnějších manažerských dovedností je rozpoznávání talentovaných lidí a vytvoření co nejlepších podmínek k uplatnění jejich talentu. Snažím se dávat šanci všem lidem, kteří umějí dobře anglicky a jsou dobří vývojáři či grafici. To, jestli se osvědčí a zaslouží si místo v našem týmu, je pak už na nich.

Jaké máte plány do budoucna?

Jsme v extrémně prorůstové fázi. Plánujeme se rozšířit, abychom naše služby poskytli ještě více klientům. S tím souvisí i stěhování do větších prostor v Praze, kde máme vývojovou kancelář.

A mohu se zeptat, kolik vy sám máte v mobilu aplikací?

Zhruba 600, ale na denní bázi jich používám okolo třiceti. Nejčastěji z oblastí food delivery (SpoonRocket, Sprig), taxi (Uber, Lyft, SideCar), file sharing (Dropbox, Google Drive), news (Techcrunch, iDNES.cz, CNN), audio (Spotify, SoundCloud, Audible), ale také z oblasti komunikace (Whatsapp, Facebook Messenger, Slack) a samozřejmě mapy (Google Maps, Waze).