Před pěti lety se pustil do podnikání. Dnes dělá milionový byznys

S dřevěnými hodinkami podnikáte už pět let, začal jste v době, kdy konkurence v tomto oboru nebyla velká. Dnes je to jinak. Neštve vás, že se do tohoto pustili i další podnikatelé?

Štve mě, když to někdo dělá špatně, nedává do toho nic svého a jen kopíruje. Dobrou konkurenci ale dokážu ocenit.

V čem jste jiný?

V tom, že design vymýšlím sám. Snažím se, aby každý kus, který přivedu k životu, byl perfektní.

Takže jste perfekcionista.

Jak v čem (smích). Ale pokud jde o dřevné hodiny, tak ano. Snažím se vnímat potřeby zákazníků na nejrůznějších obchodních setkáních, kdy jsem s nimi tváří v tvář. Zákazníci vám takto dají nejvíc inspirací a pohledů, snažím se je vnímat a zapracovat to do svých návrhů hodinek.

Máte spočítáno, kolik typů hodinek jsem za těch pět let vymyslel?

Přesně nemám. Ale je to tak kolem 40 modelů. Každý model, když se vyrobí, žije svým životem a pak ho nahradí zase jiný model. Líbí se mi věci měnit, nechci mít stálou nabídku, chci ji posouvat. Některé modely jsou však opravdové bestsellery, prodávají se stále, tak s námi zůstávají a vyrábějí se dál.

A měl jste během pěti let nějaké reklamace?

Samozřejmě, ale snažíme se zákazníkům vždy vyjít vstříc.

Co se s dřevěnými hodinkami může stát?

Strojek je perfektní, buď japonský, nebo švýcarský. Když hodinky neutopíte, nemůže se se strojkem nic stát, je spolehlivý. Dřevěné hodinky si ale můžete zlomit, nebo je odřít či nějakým způsobem poničit, což se většinou nedá reklamovat, ale máme dostatek náhradních dílů, abychom dokázali hodinky opravit.

Čím dalším mohou tyto hodinky utrpět?

Voda ani pot jim nemohou ublížit, nejsou ale vodotěsné, nesmí se ponořit. V takovém případě utrpí hodinový strojek.

VIDEO: Proměna dřeva Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na které hodinky jste sám osobně pyšný? Na ty vůbec první?

Ano, jsou to jedny z prvních, nosím je od začátku na ruce a budou se mnou dál, mám je rád. Nosím i další své modely, ale tento je můj nejoblíbenější.

Máte pocit, že vám přinášejí štěstí?

Nejsem pověrčivý, nevěřím na to, ale mám je rád, provázejí mé podnikání.

Jak vznikají vaše nové návrhy?

Design vytvářím spolu se svým grafikem. Řešíme veškeré detaily, jako je ciferník, zda na něm budou římské číslice, nebo arabské. Jaká bude barva ručičky a zapínání, jaká bude natahovací hřídel. Vše se pak dá do grafiky a podle grafického návrhu se vyrobí vzorek, který si odsouhlasíme. A hodinky pak jsou do výroby.

Jak dlouho trvá, než se vymyslí návrh, vytvoří první vzorek a novinka může jít do výroby?

Je to zhruba jeden měsíc. Výroba pak trvá 45 až 60 dnů.

A kde je vyrábíte, v Česku, nebo v zahraničí?

Výroba není v Česku, je v cizině, konkrétně v Číně. Bohužel jsme u nás nenašli výrobce, který by byl schopen vyrobit dřevěné hodinky v požadované kvalitě.

Bylo těžké najít kvalitního výrobce?

Z předchozího zaměstnání jsem měl zkušenost, jak si najít správného dodavatele a výrobce. Chce to pečlivý výběr a zkušenost.

Takže jste sáhl dobře.

Ano. Samozřejmě, že jsem se jel do Číny podívat a nové výrobky jezdím osobně kontrolovat. Takže každá nová kolekce projde mýma rukama přímo tam.

Jak často tedy jezdíte Číny?

Je to jednou až dvakrát ročně.

A umíte za těch pět let už trošku čínsky?

Neumím (smích). Domluvit se na recepci hotelu čínsky je pro mě problém. Naštěstí je jednacím jazykem s dodavateli angličtina.

Stalo se vám někdy, že vám došla inspirace, kdy jste si říkal, co na dřevěných hodinkách ještě vymyslet, jaký jim dát tvar?

Ne nestalo, jsem spíš limitovaný tím, že nemohu vyrobit tolik návrhů, kolik bych chtěl. Nápadů mám v hlavě spousty, chtěl bych realizovat daleko více modelů a s dalšími si hrát, ale výroba něco stojí a s podnikáním chci jít dopředu postupně. Zatím se nám to daří. Teď chceme vytvořit dřevěné automaty, které budou mít safírové sklíčko zepředu i zezadu, aby byl vidět celý automatický hodinový mechanismus.

Jak moc dnes vyděláváte?

Během těch pěti let se snažím investovat do rozvoje firmy, na svou spotřebu a pro rodinu si nechávám jen tolik, co je potřeba. Zbytečně nerozhazujeme, investice je důležitá, abychom se mohli postupně rozrůstat.

Jste ve firmě sám, nebo máte společníky?

Firmu jsem založil s kamarádem, ale ten si nakonec našel jinou formu podnikání, začal vařit pivo.

Takže jste se rozešli.

Ano, ale v dobrém. Občas mi doveze své pivo. Ve firmě jsme nyní tři, je to má manželka, která má na starost veškeré finance. Administrativu včetně objednávek a všeho, co je potřeba, zajišťuje pak naše kolegyně. Já nesnáším administrativu, když mám něco vytisknout a naskenovat, berou mě, jak se říká na Ostravsku, „mory“. To, že všechno běží, že jsou zaplaceny všechny faktury, že je administrativně vše v pořádku, mi hodně ulehčuje práci. Mohu se tak věnovat tomu, co mám nejraději, tedy designu a výrobě. Chci se ale dál zaměřovat na hodinky a rozšiřovat modelové řady, to mě baví nejvíc.

Ostatní služby, jako jsou třeba grafické práce, si najímáme. Nejde o to, aby ve firmě seděli lidé osm hodin denně, efektivita podnikání spočívá v tom, že můžete využít outsorcing, tedy najmout si na ostatní úkony další firmy.

Podnikáte společně s manželkou, která drží a spravuje finance. Nehádáte se ve firmě?

Na to, že jsme spolu prakticky 24 hodin denně, myslím, že se hádáme málo. Firmu musí ale někdo vést, v tomto případě musím mít poslední slovo já. Občas to jiskří, pak se to ale uklidní. Každý jsme si našli to svoje, máme rozdělené, za co je každý z nás odpovědný. A funguje to.

Martin Václavík (1983) Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor geologické inženýrství. Po studiích pracoval v reklamě pro velkou agenturu.

Pár let žil v Londýně, vyjel za prací i do Skotska.

Podnikat začal od roku 2012, pod svou vlastní značkou Timewood navrhuje dřevěné hodinky, brýle a další módní doplňky.

Je ženatý, má čtyřletou dceru.

Když se zpětně podíváte do svého účetnictví, jaký byl váš počáteční obrat v prvním roce podnikání?

Ze začátku jsme moc nevydělávali. Když se na to podívám zpětně, začátek byl až komický. Seděli jsme u kuchyňského stolu, dávali dohromady krabičky a já říkal - tak takhle začíná milionový byznys. Sami jsme se tomu zasmáli. Ušli jsme dlouhou cestu a stalo se to realitou. Za minulý rok jsme měli obrat 3,5 milionu korun, tři čtvrtiny našeho prodeje přitom tvoří dřevěné hodinky. Náš sortiment jsme ale obohatili i o sluneční brýle a pánské motýlky, které vyrábíme v České republice z českého dřeva.

Podnikáte pět let, měl jste někdy chuť říct si a dost, už mě to nebaví?

Ne, jsem tvrdohlavý, cílevědomý. Nepřipouštím si, že bych měl hodil flintu do žita.

Ale co když se vaše osobní baterky přece jen vybijí? Pomýšlíte i na jiný obor podnikání?

Ano, a už jsme vymysleli nový projekt, otevřeli nový kamenný obchod v Ostravě. Koncept jsme nazvali Czech brands. Je to stylový obchod v paletovém designu, který doplňujeme českými značkami české módy a módních doplňků. Máme už rozjednané české designéry, kteří s námi začínají spolupracovat.

Takže se z vás stává i obchodník?

Nabízí se to. Mám zkušenosti z obchodního stánku, teď chci tyto zkušenosti přenést do kamenného obchodu. Svými výrobky bychom takový prostor nezaplnili, proto chceme spolupracovat s dalšími českými designery, s nimiž přicházím do styku.

A najdou vás zákazníci i za pultem?

Určitě. Dopoledne si vyhrazuji čas na to, abych přicházel s lidmi do kontaktu. Polovinu úspěchu tvoří podle mě ten, kdo stojí za pultem, kdo dokáže správně poradit a být zákazníkům na pomoc.

Ale to zabere další váš čas. Nepomýšlíte, že byste si do podnikání někoho přibral?

Pomýšlím, je to ale problém. Takoví lidé, kteří by podnikání obětovali čas a vydali ze sebe všechno, jsou vzácní. V podnikání potřebujete mít vedle sebe lidi, na které se můžete spolehnout.

Takže momentálně to řešíte spíš tak, že přiberete do týmu zaměstnance.

Ano, přesně tak. Ale hledám partnera, který by byl schopen do našich projektů zainvestovat. Tím by se naše možnosti rozšířily. Chceme se rozšířit i do zahraničí, máme už distributora pro východní trhy a chceme zamířit i na západ.

Kde nejdále se vaše dřevěné hodinky nosí?

Na různých Fashion Marketech v Praze s designovou módou a módními doplňky si naše výrobky hojně kupují Američané, takže asi tam. Zahájil jsem však i činnost na Kanárských ostrovech.

Dokázal byste si představit, že byste se vrátil k tomu, co jste vystudoval a začal pracovat jako geologický inženýr?

Ne.

Přesto, co vám toto studium dalo?

Smysl pro odpovědnost. Dostal jsem příležitost od otce, že mě bude na studiích podporovat a já ho nechtěl zklamat.