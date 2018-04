Podnikatel na cestě do Evropy

Semináře na téma Malé a střední podniky na cestě do EU, které se konají od září v Praze, Brně a Ostravě, jsou organizovány ve spolupráci s Citibank, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ekoinfem, Prosperitou, Email.cz a agenturou Czech Trade. Semináře se zaměří na přípravu vlastníků a manažerů malých a středních podniků na nové podmínky, které budou platné po vstupu České republiky do Evropské unie. Na programu budou mezi jiným témata Změny tržního prostředí a vytváření dlouhodobé strategie ve financování rozvoje firmy, dále Řízení rizikového profilu firmy a úvěrování MSP a jiné.



Užitečné semináře



O právních analýzách a komentářích týkajících se procesu sbližování českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství a rovněž o problematice strukturálních fondů EU informují semináře Podnikání v Evropské unii a jeho právní aspekty

Bližší informace o přihláškách do jednotlivých kurzů naleznete na adrese: www.komora.cz/eu



. Ty se budou konat v různých regionech České republiky a jsou připravovány ve spolupráci s nadací EMP (Evropské a za podpory Delegace Evropské komise. Projekt bude zakončen závěrečnou konferencí v Praze. Spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže budou připraveny semináře na téma Hospodářská soutěž, které českým podnikatelům usnadní překonání problémů v oblasti uplatňování pravidel hospodářské soutěže, obsahující celou řadu legislativních úprav.Vzdělávací cíl sleduje rovněž studijní cesta do Bruselu, která je organizována ve spolupráci s CEBRE, Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu, a letos v říjnu se bude konat počtvrté. Je určena reprezentantům českých firem, kteří již mají teoretické znalosti o fungování aparátu EU, ale chtějí se o tom, jak to v Bruselu chodí, přesvědčit na vlastní oči. Novinkou v programu CEI HK ČR je studijní cesta do Irska připravovaná ve spolupráci s Obchodní komorou v Dublinu. Účastníci se setkají se zástupci českého velvyslanectví v Irsku, Dublinské obchodní komory, Irish Development Agency (IDA Ireland), Enterprise Ireland aj. Zde se budou konat diskuse na téma zkušenosti Irska s využitím strukturálních fondů EU či proinvestorská politika v regionu. Zástupci českých firem se rovněž setkají s irskými podnikateli a budou tak moci navázat partnerství důležité pro své obchodní aktivity.vzdělávací projekt, který má ve svém letošním programu Centrum pro evropskou integraci HK ČR, je určen studentům a absolventům VŠ, které láká kariéra v Evropské unii. Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, fakultou mezinárodních vztahů, organizuje přípravné kurzy pro uchazeče o práci v institucích a orgánech EU, jejichž hlavní náplní je zprostředkovat informace o průběhu přijímacího řízení, seznámit s problematikou, na kterou budou testy zaměřeny, představit obsah variant testů, ale také informovat o možnostech, které s sebou zaměstnání u těchto institucí přináší.