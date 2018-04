Podnikatelé: evropské trhy čekají!

Podnikáte v Česku ve službách a rádi byste získali nové zákazníky i v jiných státech Evropské unie? Do budoucna to budete mít mnohem snažší.

Evropský parlament v listopadu definitivně schválil směrnici, podle které mají všechny státy zajistit volný pohyb služeb do tří let. Česká stavební firma tak bude moci bez problémů postavit domek na italském pobřeží, český průvodce bude bez omezení provádět po Španělsku. Konečná podoba směrnice, o které se v Unii diskutovalo mnoho let, ale poutavý sen o podnikání bez hranic trochu kalí.

„Liberalizace trhu se službami bohužel není tak výrazná,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. „Z původně projednávaného návrhu směrnice vypadl takzvaný princip země původu.“ Jde o zásadu, že řemeslník se při nabízení služeb za hranicemi řídí svým domácím právem. Nemusel by tak studovat zákony cizí země a ve všem by se choval stejně jako v domácím prostředí. Místo toho si každá země do tří let určí vlastní pravidla, podle kterých bude cizí živnostníky a podnikatele na svůj trh pouštět. Případná omezení však v žádném případě nesmějí být diskriminační a neměla by bránit volnému pohybu služeb.

INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ

Vyděláte si pak mnohem více INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ

Zelená jen pro někoho

Směrnice se vztahuje například na služby pro volný čas, organizaci sportovních akcí a veletrhů, stavebnictví, distribuční služby, cestovní kanceláře i třeba manažerské, právní a daňové poradenství. Jaromír Drábek se domnívá, že čeští podnikatelé mají o volný pohyb služeb v Evropské unii zájem. „Rozhodně jde o desítky tisíc českých podnikatelů, kteří by ho uvítali,“ tvrdí.

Podle něj však právě kompromisní podoba směrnice bude zájemce odrazovat. Budou se totiž muset učit orientovat v podmínkách každé země, jejím právu a nadále narážet na různé administrativní překážky. Ty dnes není možné předvídat, protože si každý stát teprve v budoucnu určí své vlastní podmínky. „Dalším nedostatkem směrnice je, že se nevztahuje na řadu důležitých odvětví, jako například audiovizuální služby, zdravotní služby nebo služby veřejného zájmu,“ říká Ondřej Hradil z CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU, která sídlí přímo v Bruselu a dodává: „I jednotlivé kategorie služeb jsou nejasně vymezené.“ Co všechno se dá zahrnout například do služeb pro volný čas nebo služeb v oblasti nemovitostí, zřejmě není úplně jasné.

Kdo dostane šanci služby cestovních kanceláří, v turistickém ruchu, průvodcovství

reklama, služby pro volný čas, sport, zábava

služby v domácnosti

distribuce, služby obchodních zástupců

daňové a právní poradenství

manažerské poradenství, nábor pracovníků

reality, stavebnictví, služby architektů, správa budov

pronájem vozidel, pořádání veletrhů

testování a udílení certifikátů

Vše vyřídíte na jednom místě

Pomoci podnikatelům orientovat se v novém právním prostředí země, ve které se rozhodnou nabízet své služby, mají takzvaná kontaktní místa. „Tam získáte nezbytné informace a zároveň si budete moci vyřídit všechny administrativní formality,“ popisuje Ondřej Hradil. S kontaktními místy půjde komunikovat i elektronicky. To ušetří čas a peníze na cesty do zahraničí. „Otázkou ale samozřejmě zůstává, jak budou jednotlivá kontaktní místa vypadat. Jejich konečná podoba je opět na každém členském státu,“ doplňuje Hradil.

Poukazuje také na to, že tato centra mohou být trnem v oku místním podnikatelům, kteří je budou vnímat jako podporu jejich zahraničních konkurentů.

Má se Evropa obávat konkurence z Česka?

Za okleštěnou podobou směrnice stojí obava starých evropských zemí z přívalu levných služeb z Východu. Českému či pověstnému polskému instalatérovi bude pravděpodobně aspoň zpočátku stačit méně peněz než třeba francouzskému. Pokud si bude moci francouzský zákazník vybrat, kdo z nich mu opraví topení, zvolí levnější variantu a jeho krajan zůstane bez práce.

Jsou takové obavy oprávněné? Bedřich Danda, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, si myslí, že nikoliv. „Divím se, že se nás tak bojí,“ říká. Podle jeho slov i český vstup do Evropské unie před dvěma lety ukázal, že tuzemští pracovníci se na evropské trhy zrovna toužebně nehrnou.