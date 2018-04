Podnikatelé: je pro vás paušál výhodnější?

Výdaje můžete v jednom zdaňovacím období uvádět buď jenom sečtením skutečných nákladů, nebo si odečíst od příjmu paušální náklady. A to platí i pro případ, že si vyděláváte několika různými činnostmi. „To znamená, že si například obchodník nemůže zároveň odečítat paušál 50 procent a k tomu ještě výdaje na provoz auta či peníze, které vydal za oblečení.

Stejně tak řemeslník, který si přivydělává ještě psaním odborné příručky, se musí rozhodnout, zda výdaje v obou případech bude uvádět jako skutečné, nebo paušální. Nemůže tedy na řemeslnou činnost vést daňovou evidenci a výdaje na psaní odečítat paušální částkou,“ uvádí daňový poradce František Brabec. Čili buď jenom paušál, nebo skutečné výdaje.

Mám více profesí

Pokud podnikáte ve více činnostech a vedete daňovou evidenci, výdaje jednoduše sečtete a zapíšete do řádku 102 v příloze číslo 1. Pokud vedete účetnictví, vycházíte ze zjištěného výsledku hospodaření a ten napíšete v příloze číslo 1 do řádku 104.

Paušální výdaje se liší

Zjistili jste, že evidovat skutečné výdaje se vám nevyplatí a profese, které vykonáváte, spadají do více paušálních skupin? Především si podle skutečnosti rozdělte, v jakém poměru různé činnosti vykonáváte. Například účetní, která podniká také jako daňová poradkyně, si vydělá za rok 300 000 korun. Ví,že účetnictví jí zabere dvě třetiny času a poradenství jednu třetinu.

Pak si příjmy rozdělí a od 200 000 odečte výdaje 50 procent, od 100 000 pak 40 procent. Součet výdajů (100 000 + 40 000 = 140 000) zapíše do řádku 102 přílohy 1 daňového přiznání. Potom v oddílu 2 v části B uvede do druhu činnosti název hlavní činnosti „účetní práce“ a do kolonky sazba výdajů 50 %, do dalšího řádku napíše název další činnosti „daňové poradenství“ a do sazby výdajů uvede 40 %.

Podobně postupuje ten, kdo vykonává profesí ještě víc, pokud se jejich výčet nevejde do předtištěných řádků, uvede je na zvláštním listu papíru, který potom k přiznání přiloží.

Zemědělci odečítají 80 procent

Všichni, kdo podnikají v zemědělství, si mohou odečíst jako výdaje od příjmů nejvyšší položku, 80 procent. Patří sem: chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin a rostlin pro technické užití, chov hospodářských zvířat, sportovních a dostihových koní, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše.

Řemeslníci odečítají 60 procent

Kdo podniká v řemeslné živnosti, má nárok na 60% odpočet. Všechny činnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně. Zde je výčet těch nejčastějších: kovářství, zámečnictví, nástrojařství, obrábění kovů, galvanizérství, smaltéřství, slévárenství, modelářství, opravy silničních vozidel, opravy karoserií, opravy ostatních dopravních prostředků, opravy pracovních strojů, hodinářství, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, broušení a leptání skla, zpracování kamene, výroba kosmetických přípravků, řeznictví a uzenářství, mlynářství, pivovarnictví a sladovnictví, mlékárenství, pekařství, cukrářství.

Dále do tohoto výčtu patří barvení a chemická úprava textilií, zpracování kůží a kožešin, truhlářství, zlatnictví a klenotnictví, opravy hudebních nástrojů, polygrafická výroba, zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, štukatérství, podlahářství, izolatérství, kominictví, vodoinstalatérství, topenářství, montáž suchých staveb, čištění textilu a oděvů, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, fotografické služby, výroba, opravy a aplikace ortopedické obuvi.

Ostatní živnostníci odečítají 50 procent Podnikatelé, kteří se neživí řemeslem, ale mají živnosti koncesované, vázané a volné, si mohou odečíst 50 procent. Jsou to zejména: projektová činnost ve výstavbě, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly, oční optika, průvodcovská činnost, psychologické poradenství a diagnostika, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, masérské, rekondiční a regenerační služby, provozování solárií, cestovní agentury, provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Na padestiprocentní odpočet výdajů mají nárok také ti, kteří podnikají v oborech: směnárenská činnost, osobní a nákladní silniční doprava, taxislužba, pohřební služba, služba soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, výroba potravinářských výrobků, vína a medoviny, výroba nealkoholických nápojů, výroba textilního zboží, oděvů a oděvních doplňků, výroba kožešinových výrobků, grafické práce a kresličské práce, výroba a zpracování skla, porcelánových a keramických výrobků, výroba čalounických výrobků, zprostředkování obchodu, maloobchod se smíšeným zbožím, specializovaný maloobchod, provozování čerpacích stanic, opravy obuvi, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, činnost podnikatelských, finančních,

organizačních a ekonomických poradců, překladatelská a tlumočnická činnost, výuka jazyků.

Lékaři a advokáti si odečítají 40 procent

Na 40% paušál mají právo především advokáti, lékaři, architekti, daňoví poradci, tlumočníci, správci konkurzní podstaty, soudní znalci, zprostředkovatelé kolektivních sporů a také lidé, kteří se živí příjmy z nezávislého povolání, například umělci, spisovatelé a sportovci. Řečeno slovy zákona při poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, vydávání, rozmnožování a rozšiřován literárních a jiných děl vlastním nákladem.

Při pronájmu odečítáte 30 procent

Nejnižší procentní sazbu nákladů mohou uplatnit všichni, kdo pronajímají byty, domy a nebytové prostory či jiné movité věci. Příklad z praxe uvádí daňový poradce František Brabec: pan Vomáčka získal v restituci 30 hektarů zemědělské půdy. Sám hospodařit nechtěl, a tak pozemek pronajal zemědělskému družstvu za 500 korun za hektar a rok. Od příjmu 15 tisíc korun může odečíst paušální výdaje ve výši 4500 korun, jeho základ daně z pronájmu je potom 10 500 korun. Jednou družstvo nemělo peníze a nabídlo panu Vomáčkovi místo části peněz obilí. I tento takzvaně nepeněžitý příjem je povinen zdaňovat a může použít 30% paušální výdaj.