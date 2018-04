Podnikatelé mohou připomínkovat dotační programy EU

Pracovní verze dvaadvaceti programů z Operačního programu Podnikání a inovace a dvou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost budou zveřejněny ve čtvrte 17. srpna na webových stránkách agentury CzechInvest.

Chceme, aby chystané programy co nejvíce vyhovovaly těm, kterým jsou určeny, tedy podnikatelům ze zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Proto jim předkládáme jejich znění k posouzení a očekáváme, že nám řeknou, co jim v návrzích chybí, nebo co by mělo být jinak, vysvětluje generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda.

Už Operační program Průmysl a podnikání ukázal, že naše firmy umí o peníze žádat a nebojí se poukázat na nedostatky, které jim to ztěžují. V příštím programovacím období jde navíc o mnohem vyšší částky. V obou operačních programech je pro české podnikatele dohromady připraveno přes 160 miliard korun!

Než dostanou nové programy konečnou podobu, čeká je ještě projednání jejich věcného obsahu. Musí totiž zohledňovat zájmy České republiky i Evropské unie, a být v souladu s platnými právními předpisy. Podnikatelé mohou posílat připomínky a návrhy do čtvrtka 24. srpna na e-mailovou adresu nove.programy@czechinvest.org.

V programovacím období na léta 2007 až 13 se podpora malých a středních podniků zaměří zejména na zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací, rychlého zavádění výsledků výzkumu do praxe a vzdělávání zaměstnanců.