Podnikatelé na nemoc platit nemusí

Podnikatelé, přesněji osoby samostatně výdělečně činné, si tuto částku, která je součástí takzvaného sociálního pojištění, platit nemusí. V případě, že budou nemocní, nedostanou od státu žádné peníze. Mnohým to však nevadí, protože i na „nemocenské“ stejně pracují.

Náplastí je připojištění

Kdo pracuje sám na sebe a chce dostávat od státu nemocenskou, zaplatí alespoň 222 korun měsíčně, od dubna 238 korun (za rok 2008 tedy 2 808 korun). To je ale nutné minimum, které přísluší čistému měsíčnímu příjmu přibližně 10 000 korun. V případě měsíční nemoci tak dostane od státu jen 4 800 korun.

Podnikatel s čistým příjmem například 50 000 měsíčně už mě síčně zaplatí nemocenskou 1 125 korun, tedy 13 500 za rok. A to se rovná ceně komerčního pojištění při výplatě denní dávky 1 000 korun od 29. dne nemoci.

Pro porovnání: od státu by tento podnikatel při dvouměsíční nemoci dostal 23 028 korun, od pojišťovny 32 000 korun.

Nevýhoda pro ženy

Neplacení nemocenského pojištění je problematické především pro ženy, které chtějí mít děti. Ty totiž bez státní pojistky nebudou mít nárok na „mateřskou“ (příspěvek na péči v mateřství), a tak si podle nového zákona nemohou vybírat výši rodičovského příspěvku. Zbývá jim smířit se s variantou nejpomalejší, od porodu 7 600 korun měsíčně do 21 měsíců dítěte a pak do jeho čtyř let 3 800 korun měsíčně.

Na druhou stranu, i když si podnikatel nemocenskou platí, v případě, že mu onemocní dítě, nemůže počítat s žádnou ošetřovačkou, tak jak to mají zaměstnanci. Prostě na ni nemá nárok.