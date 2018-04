Podnikatelé na reformě rozhodně vydělají

„Tyto náklady jsme mohli uplatňovat už od roku 1993 a určitě to nenecháme být. Věřím, že se tím vláda a parlament budou příští rok zabývat,“ říká Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

Plus pro podnikatele

Daně klesnou až o polovinu

S úpravou daně z příjmu mohou být živnostníci spokojeni. Osobám samostatně výdělečně činným daň klesne úplně stejně jako zaměstnancům. V roce 2008 všichni OSVČ zaplatí jednotnou daň 15 procent místo současných 12 až 32 procent. Další rok by daň měla spadnout na 12,5 procenta. Výdajové paušály ani daňové odpočty se nemění. Právnické osoby budou příští rok platit daně ve výši 21 procent, o rok později sazba klesne na 19 procent.

Registrační pokladnu už nekupujte

Registrační pokladny živnostníci kritizovali vždycky a konečně se dočkali jejich zrušení. Potíž je v tom, že vzhledem k tomu, že měly být povinně zavedeny už od 1. ledna 2008, hodně z nich už pokladny nakoupilo. Přitom nejlevnější pokladny stojí okolo osmi tisíc korun. Bedřich Danda ze Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR vtipkuje, že zavedením instrumentů, které teď reforma zrušila, stihli do státní pokladny každý rok přispět devíti miliardami. Ušetřili ti, kdo pokladnu ještě nekoupili.

Účtujte jednoduše

Reforma potěší i živnostníky s ročním obratem od 15 do 25 milionů korun. Zatímco teď musí vést účetnictví, příští rok vystačí s evidencí. Reforma totiž posunula hranici povinného vedení složitějšího typu účetnictví až na 25 milionů. „Vedení podvojného účetnictví u drobných živnostníků typu zámečník, instalatér nebo kadeřnice je pouze zbytečná administrativa, která tyto živnostníky zatěžuje a státu nic nepřinese,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Ve ztrátě už nemusíte platit minimální základ daně

Reforma ruší povinnost platit od třetího roku podnikání minimální základ daně bez ohledu na to, jestli živnostník vydělává, nebo je ve ztrátě. Začínající podnikatelé tuto daň řešit nemuseli, protože od ní byli první dva roky osvobozeni. Minulá vláda tento nástroj v roce 2004 zavedla jako ochranu proti daňovým únikům.

Na leasing klidně i mercedes

Od příštího roku si živnostníci budou znovu moci odepisovat i osobní automobily dražší než 1,5 milionu korun. Tento limit pro daňové odpisy reforma ruší. Stejné omezení zmizí příští rok i pro auta pořizovaná na finanční leasing a doba odepisování a trvání leasingu se prodlužuje na pět let. U nemovitosti se doba leasingu prodlužuje z 8 na 30 let, u velkých zařízení ze 3 na 10 let.

Berňák poradí za deset tisíc

Nevíte si rady s daňovým přiznáním a každý daňový poradce říká něco jiného? Příští rok zajděte na finanční úřad, kde vám závazně poradí. Právě skutečnost, že rada bude závazná, je cenná, jiný úředník ji nebude moci zpochybnit. Zadarmo to ale nebude, připravte si 10 tisíc korun na kolek.

Předat farmu potomkům bude snazší

Zemědělce naopak reforma daně zprostila. Od roku 2008 nebudou muset odvádět daň při převodu nebo darování rodinné farmy. Vysoká daň jim v tom podle slov Jana Veleby, ředitele Agrární komory dosud bránila.

Minus pro podnikatele

Zdravotní a sociální pojištění se prodraží

Asi největší propadák reformy v očích živnostníků jsou změny zdravotního a sociálního pojištění. Jednak si tyto náklady nově nebudou smět započítávat do nákladů a současně se zvedl i maximální vyměřovací základ pro pojistné. Patnáct let byl ve výši 486 tisíc korun ročně, reforma roční limit zvedla na 960 tisíc korun. Obě změny jsou pro OSVČ nevýhodné – znamenají jediné, že ti, kdo podnikají úspěšně, na pojistném zaplatí víc než dnes. Ztrátu by jim měly kompenzovat vyšší slevy na dani, ale pokud vydělají víc než 300 tisíc korun ročně, nemusí to být pravda.

Odnesou zvýšení DPH zákazníci?

Zvýší se spodní sazba daně z přidané hodnoty. Otázkou je, jestli živnostníci zvýšené náklady přenesou na konečného zákazníka a zdraží, nebo se vzdají části zisku a míň peněz budou mít ve vlastní peněžence.

Zoologické zahrady budou danit reklamu

Pražská zoologická zahrada podle výroční zprávy za rok 2006 vloni pronájmem ploch vydělala téměř 1,1 milionu korun, příští rok jim část této sumy spolkne daň. Až dosud zoo nemusely výnosy z reklamy danit, ale reforma jim nově tuto povinnost ukládá. Odborové organizace budou zase od příštího roku muset danit příjmy.