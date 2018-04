Podnikatelé, pozor na únosce!

Každý rok policisté vyšetřují kolem patnácti únosů, což statisticky není mnoho. Pachatelé totiž jdou do velkého rizika. Od devadesátých let, kdy veřejnost začaly šokovat nejbrutálnější únosy podnikatelů, se změnila jediná věc - díky technickému pokroku, například mobilům, jde snadněji vypátrat místo, kde pachatelé ukrývají uneseného. Jenomže to zase zločinci pochopitelně vědí.

Únosy podnikatelů

Září 1995 - Podnikatel a předseda ČMFS František Chvalovský byl při ranní procházce unesen dvěma muži, kteří se vydávali za policisty. Chvalovského drželi ve sklepě a příští den ráno jej propustili. Oba muže policie zadržela, dodnes není jasné, proč ho vlastně unesli.

Únor 1997 - Skupina pachatelů unesla 21-letého syna kroměřížského podnikatele a požadovala po jeho otci výkupné. Mladíka spoutaného řetězy drželi v opuštěné zemědělské usedlosti na Benešovsku téměř deset měsíců. Mladíka osvobodila 23. listopadu policejní zásahová jednotka, která zadržela pět pachatelů.

Únor 1999 - Čtyři ozbrojení muži přepadli ve Vaňově na Ústecku podnikatele Františka Helešice, spoutali ho a odvezli na neznámé místo. Poté jeho manželku přiměli zaplatit výkupné 10 milionů korun. Podle policie šlo zřejmě o dosud nejvyšší zaplacené výkupné v historii českého zločinu. V květnu 1999 však policie únosce zadržela.

Říjen 2000 - Trojice mužů z Českolipska unesla v Liberci 45-letou podnikatelku Radmilu Petkovovou a po jejím německém manželovi požadovali 10 milionů korun. Nedostali nic. Po 27 dnech ji vyvezli za německou hranici a propustili.

Září 2003 - Pražského podnikatele a jeho 3-letou dceru unesli tři muži na Tachovsko, kde je zadržovali v rekreačním objektu. Muže odvezli do Prahy, kde vyzvedl 5 milionů korun. Jeho dceru pak vysadili na dálničním odpočívadle poblíž Rudné u Prahy. Policie krátce nato zadržela tři pachatele a 3 miliony korun z výkupného. Čtvrtý pachatel se přihlásil sám.

Únor 2004 - Tříčlenný gang unesl spolumajitele jedné brněnské firmy a za jeho vydání žádal 13 milionů korun. Po dvou týdnech ho policie zachránila ve chvíli, kdy měly být předány peníze.

Květen 2005 - Za smrt podnikatele Stanislava Brunclíka padly výjimečné tresty. 28-letý Martin Rybka dostal 21 let vězení, o dva roky mladší Milan Vejšický 23 let. Brunclík byl brutálně zavražděn přesto, že otec oběti slíbil únoscům, že jim do dvou hodin od telefonátu zaplatí 1,5 miliónu korun. Ti odmítli a žádali víc. Výkupné 2,5 miliónu, které otec uneseného vyhodil z vlaku, převzali druhý den. V té době už Stanislav Brunclík nežil.

Leden 2006 – Po rodině chomutovského podnikatele únosci v lednu požadovali 12 miliónů. Když od jeho rodiny dostali peníze, propustili jej. Podnikatel se pak obrátil na policii. Paradoxní je, že pachateli byl člověk, který byl před více než rokem a půl oslavován jako hrdina (zachránil život pětiletému chlapci, když ho vynesl z hořícího domu), a chomutovský policista.

Březen 2006- Šéf nebezpečného gangu zločinců David Berdych v březnu 2006 vyslechl odsuzující rozsudek v další ze svých několika kauz: má jít na 10 let do věznice s ostrahou. Policie našla v bytě Berdycha a jeho družky 142 padělků pětitisícových bankovek v hodnotě 710 tisíc korun. Berdych se také zpovídá ze zločinů také u středočeského krajského soudu, který projednává rozsáhlou obžalobu 36-ti lidí včetně elitních policistů. Jde o vraždu, loupeže, únosy podnikatelů a přepadání kamionů.

Prevence je důležitá!

Únosům je však možné předcházet. Pro podnikatele či bohatého člověka je důležité žít neokázale a neupozorňovat na své majetkové poměry. Česko je přeci jen malá země, aby se majitelé luxusních aut, vil a honosného stylu života schovali před mediální pozorností, s níž souvisí větší riziko únosu. Únosci si totiž potenciální oběť řadu dnů či dokonce týdnů mapují, zjišťují si její časový snímek dne, informují se o majetkových poměrech, sofistikovanější si dokonce zjistí z monitoringu tisku veškeré privátní informace na základě kterých se mohou připravit na samotný únos.

Gangy se navíc stávající více a více rafinovanější. Koho by napadlo, že pachatelé mohou použít k přepadení repliky policejních uniforem a zadržet vás při dopravní kontrole?! I takový případ se u nás stal. Dejte si také pozor, koho si pouštíte do svého obydlí. Známé jsou případy, kdy se gangsteři vloudili do vil podnikatelů na falešná soudní rozhodnutí o povolení o domovní prohlídce.

Pozor na děti

V budoucnu navíc policie předpokládá, že se únosci zaměří na únosy dětí z dobře situovaných rodin, které budou stále častější a kvalifikovanější. Únosy potomků byly v minulosti spíše obvyklé mezi příslušníky čínské nebo ruské komunity u nás, jelikož z těchto zemí se rekrutovali sami únosci. Známé jsou ale i únosy dětí českých podnikatelů. Například v roce 1998 byla unesena tříletá dcera spoluvlastníka brněnské makléřské firmy Atlantik FT Daniela Gladiše. Únosci tehdy požadovali 10 milionů korun, k předání peněz však údajně nakonec nedošlo. Děvčátko bylo v pořádku nalezeno a Gladiš krátce poté rezignoval na svůj podíl ve firmě.

Nebuďte nad věcí

Možná si mnozí z vás pomyslí, že jim se takové příběhy jako vystřižené z amerických krimifilmů nemohou stát. Opak je však pravdou. Unést podnikatele, který není příliš znám a tudíž nemá kolem sebe vybudován bezpečnostní a ochranný systém jako světové business stars, je jednodušší než si myslíte. Poučte své nejbližší, jak mají v případě vašeho zmizení reagovat. A hlavně – pokud obchodujete, nezaplétejte se s podivnými, nekalými živly z podsvětí. Nikdy nevíte, jakým způsobem se vám zpočátku výhodná kooperace může vrátit.

Jak přežít únos?

1. Snažte se uklidnit co nejdříve po zajetí. Nedejte najevo své zhroucení.

2. Mějte na paměti, že policie zdokonalila své taktické a vyjednávací schopnosti natolik, že situace se zadržovanými končí v 95 procentech bez jakéhokoliv zranění.

3. Počítejte s tím, že budete svázáni, bude vám nasazen roubík nebo převázány oči.

4. Plňte beze zbytku příkazy těch, kdo vás jako rukojmí zadržují. Prvních třicet minut těchto incidentů je nejnebezpečnějších, protože všichni, teroristé i rukojmí prodělávají nesmírný emocionální stres. V případech, kdy rukojmí dodržovala příkazy těch, kdo je zadržovali, bylo s nimi většinou nakládáno slušně.

5. Informujte své věznitele o jakémkoliv zdravotním problému, kterým trpíte nebo o lécích, které potřebujete. Držitelé rukojmích většinou inklinují k tomu, aby jim nikdo vážně neonemocněl či neumřel, protože smrt rukojmích by pro ně situaci jen zkomplikovala.

6. Nenápadně, bez zjevného a provokativního zírání si všímejte všeho, co by policii mohlo být užitečné v případě, že budete propuštěni.

7. Zdržujte se co nejdále od oken, dveří a vašich věznitelů. Kdyby policie byla nucena zahájit výběrová ostřelování nebo rychlý přepad objektu ve snaze vás osvobodit, představují taková místa největší nebezpečí.

8. Vyvarujte se unáhlených pohybů, které mohou vysoce vzrušené věznitele přivést k nepředvídatelným reakcím.

9. Komunikujte s pachateli jen když jste osloveni nebo v případě naléhavé potřeby. Snažte se mluvit co nejnormálnějším hlasem a dávejte pozor, abyste neřekli něco, co by mohlo vyvolat jejich hněv.

10. Snažte se odpočívat a uvolnit se, protože je to cenný prostředek ke snižování úzkosti. Pokud je vám to dovoleno, pokuste se sedět, protože je to ze všech poloh ta nejpohodlnější.

11. Buďte trpěliví a připraveni čekat, i když se zdá, že policie nic nepodniká. Pamatujte, že VAŠE bezpečnost je předmětem jejího zájmu číslo jedna, a že postupuje tak, aby situaci bezpečně vyřešila.

12. Nikdy nedělejte hrdinu, protože pachatelé jsou obyčejně dobře vyzbrojeni a jakýkoli útok z vaší strany se střetne s násilím z jejich strany a může mít katastrofální důsledky nejen pro vás, ale i ostatní zadržované.

13. Nic věznitelům nenavrhujte, protože mohou vaše návrhy použít, a když se je nepodaří úspěšně realizovat, mohli by vás za to vinit a špatně s vámi zacházet. Budou pak ve vás vidět nepřítele a ne nevinného, náhodně vybraného účastníka.

14. Neodmítejte žádnou službu a úslužnost, kterou vám věznitelé nabídnou. Potraviny, nápoje, pohodlí, možnost jít na záchod atd., jsou velmi důležité prvky pro vytváření pozitivního přenosu emocí. Věznitel pravděpodobně chce, aby rukojmí vyzkoušeli, zda do jídla dodaného policií nebyla přimíchána sedativa či drogy. Policie by to nikdy neudělala, a proto se jídla nemusíte obávat. Jídlo a nápoje jsou policií využívány jako prostředky k získání důvěry mezi pachateli a vyjednavači.

15. Nepokoušejte se uprchnout, pokud nemáte stoprocentní jistotu, že se vám to podaří.

