Podnikatelé se obávají důsledků migrace

Výsledky tohoto průzkumu nabízejí kromě zhodnocení současného stavu i možnost sledování vývoje nejen příprav podnikatelů, ale také jejich postojů a podpory vstupu země do Evropské unie. V průzkumu CAPE odpovídají podnikatelé na 20 otázek rozdělených do čtyř tematických oblastí. První z nich zkoumá informovanost firem o legislativě Evropského společenství (ES), tzv. acquis communautaire, dále sleduje shodu a schopnost aplikace práva ES, postoj ke vstupu země do EU a strategie vstupu firem na jednotný trh, v neposlední řadě také názor na nutnost lobbingu v Bruselu.

Celkem 77 procent dotazovaných odpovědělo, že jsou buď zcela (14 %), nebo částečně (63 %) informováni o právu ES. Mezi podniky ze zbývajících kandidátských zemí tak české firmy patří k druhým nejlépe informovaným. Podniky však zároveň přiznávají, že informace a údaje o EU samy aktivně nevyhledávají (47 %). Za nejspolehlivější zdroje informací označili čeští respondenti Hospodářskou komoru České republiky a dále internetové zdroje. Jaká pozitiva nejčastěji české firmy od Evropské unie očekávají? České firmy patří v otázce svých obchodních perspektiv na jednotném vnitřním trhu EU k optimističtější části střední a východní Evropy. V průzkumu se pro vstup České republiky do unie přihlásilo 93 % dotázaných. Za očekávané přínosy členství v Evropské unii označily průhlednější obchodní praktiky na domácím trhu, zlepšení přístupu na trhy EU a posílení obchodních pozic při vyjednávání vůči třetím zemím.

Mezi negativní dopady vstupu patří podle dotazovaných firem nedostatek kvalifikované pracovní síly v důsledku migrace a také ostřejší konkurence na domácím trhu. Pouhá jedna desetina podniků potom předpokládá vážné obtíže finančního a obchodního charakteru. Při hodnocení své připravenosti na jednotný trh EU a přizpůsobení právu ES jsou české podniky velmi opatrné. I když pouze necelá jedna pětina českých firem (19 %) předpokládá, že bude schopna uplatňovat všechny platné právní normy ES 1. května 2004, mezi kandidátskými zeměmi jde o nejlepší výsledek. Největší problém pro české firmy představuje uplatňování pravidel hospodářské soutěže, aplikace technických opatření a standardů, ochrana spotřebitele a odpovědnost výrobce, dodržení pravidel ochrany životního prostředí. Naopak za nejméně problematickou oblast je považována kvalita potravin a jejich bezpečnost.

