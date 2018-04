Podnikatelé se vstupu do EU nebojí, stát jim však nepomáhá

Podnikatelé jsou s vlastní připraveností spokojeni



Za velmi dobrou označilo vlastní připravenost na jednotný trh Evropské unie 11 procent manažerů, dalších 50 procent ji má za dostatečnou. Zhruba 27 procent manažerů soudí, že jsou připraveni podprůměrně. Na 11 procent vedoucích připustilo, že jejich příprava je zatím špatná, protože se management touto problematikou dosud nezabýval. Výrazně nad průměrem se pohybovalo pozitivní vnímání připravenosti na jednotný trh ze strany manažerů velkých firem, podniků zpracovatelského průmyslu a společností se zahraniční účastí. Všechny kategorie dotazovaných firem hodnotí situaci oproti loňskému roku jako lepší. Podle poloviny respondentů se situace nezměnila, u 42 procent se zlepšila a u osmi procent zhoršila.



Opravdu důvod k optimismu?



"Když však byli podnikatelé v průzkumu dotázáni, jakým konkrétním způsobem zajišťují přípravu agendy unie ve firmách, výsledky zase tak optimistické nejsou. V málokteré firmě jde totiž o řízený proces, většinou je vše ponecháno na vůli pracovníků," říká k průzkumu Jan Přib z analytického oddělení Hospodářské komory České republiky. Přes 11 procent manažerů přiznalo, že se ve společnosti touto problematikou nikdo nezabývá. Asi 56 procent dotazovaných konstatovalo, že se tím nárazově zabývají pouze ti pracovníci, jejichž činnosti se očekávané změny v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie týkají. Interního specialistu nebo speciální útvar si pro tento účel zřídila necelá čtvrtina oslovených podniků. Zhruba osm procent společností v této souvislosti využívá externí poradenské firmy. "Někteří podnikatelé si myslí, že se jich změny v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie nebudou týkat, ale může se stát, že pak budou velmi překvapeni," dodává Jan Přib z Hospodářské komory.



Stát příliš nepomáhá



Z průzkumu dále vyplynulo, že podnikatelé vnímají pomoc státu v souvislosti se vstupem do EU a informovaností spíše jako nevýraznou. Přes 72 procent z nich uvedlo, že se navíc situace v tomto bodě za poslední rok nezměnila, přibližně 16 procent připustilo zlepšení a 12 procent vidělo její zhoršení. Celkově hodnotilo aktivitu státu v této oblasti jako nedostatečnou přes 29 procent dotázaných a jako spíše nedostatečnou dalších více než 56 procent odpovídajících. Za spíše vyhovující ji považovali především zástupci velkých firem. V říjnovém průzkumu bylo vyhodnoceno 412 dotazníků.