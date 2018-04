Rok 2012: Podnikatelé si mohou navýšit zálohy na důchodové pojištění

Novou právní úpravou se tak můžete vyhnout nečekanému nedoplatku. Dosud totiž již jednou stanovenou zálohu dodatečně měnit nešlo.

Nová doba splatnosti

Zálohy se platí zpětně, to platí stále. Nově jsou splatné v období od prvního do 20. dne měsíce, který následuje po tom, k němuž se záloha vztahuje. "V praxi to znamená, že všechny zálohy na důchodové pojištění, které budou na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení připsány do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na měsíc předchozí," vysvětluje Zdenka Janecká, vedoucí oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ.

Příklad: OSVČ má za leden 2012 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 807 korun. Prvního ledna ji připíše na účet správy a 20. února pošle další částku ve výši 1 807 korun. Obě platby budou považovány za zálohu na pojistné na leden. Celkem tedy podnikatel za první měsíc v roce zaplatí 3 614 korun. Pokud ovšem druhou platbu pošle o den později, tedy 21. února, bude už považována za zálohu na únor.

Stejný systém můžete od ledna 2012 uplatnit také u nemocenského pojištění. Splatnost je stejně jako u důchodového pojištění od prvního do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

"Obě zálohy lze navýšit o jakoukoliv částku, záleží na každém podnikateli. Poprvé je tak možné postupovat u záloh na důchodové a na nemocenské pojištění za leden 2012," říká Zdenka Janecká.

Informace o délce pojištění jen na vyžádání

A je tu ještě jedna novinka. Podle Zdenky Janecké vám jednotlivé správy sociálního zabezpečení budou od letoška posílat údaje o tom, jak dlouho platíte důchodové pojištění, o době vyplácení nemocenské a zaplaceném pojistném na důchodové pojištění pouze na základě vaší písemné žádosti.