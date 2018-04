Podnikatelem se lze stát s přispěním úřadu práce

"Rozhodně by neměli ve vlastním zájmu podnikat lidé, kteří si nevěří, bojí se změn. Stejně tak ani ti, kteří mají problémy komunikovat s lidmi," říká psycholog práce Luděk Špaček.

Co čeká uchazeče o zaměstnání, když chce podnikat s pomocí pracovního úřadu?



* První podmínkou je absolvování základů podnikatelského minima v rámci rekvalifikace.

* Poté musí žadatel předložit úřadu práce písemně zpracovaný podnikatelský záměr i s vyčíslením nákladů, které bude potřebovat ke zřízení tohoto pracovního místa.

* Podnikatelský záměr pak obhajuje před komisí UP schvalující finance na aktivní politiku zaměstnanosti. Posuzuje se předmět podnikání i výše a druh půjčky.

* Pozor - vyhláškou je sice povolena maximální půjčka do 80 tisíc korun, ale o její výši rozhoduje vždy konkrétní úřad práce. Většinou bývá nižší. Rozdíly jsou i v druzích půjčky - někde rozhodnou o návratné, jinde o nenávratné finanční výpomoci.

* Podle zákona platí, že kdo obdrží dotaci, musí podnikat minimálně dva roky.

Jestliže by se svým podnikáním skončil dříve, musí vrátit poměrnou část dotace.