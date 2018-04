Nudila se, a tak začala šít pleny. Dnes jich prodává tisíce měsíčně

Jak vás napadlo začít šít látkové pleny?

V těhotenství jsem se docela nudila, a protože manžel už nevěděl, co se mnou, jednoho dne se mě zeptal, jestli bych si nechtěla najít nějakou zábavu. „Některý ženský třeba šijou a pletou,” říkal. A tak jsem začala plést a později i šít.

A kdy přišly na řadu ty pleny?

Pár plenek jsem si nejprve koupila, a protože ani jedny nebyly takové, jaké bych si představovala, rozhodla jsem se je ušít sama. Nikdy předtím jsem nešila, takže to, že mi to šlo, byl takový malý zázrak. Když byla výbavička plenek pro syna hotová, v šití jsem pokračovala i dál, ale spíš jen pro zábavu. Když bylo synovi pět měsíců, bylo to před Vánocemi v roce 2012, vystavila jsem jednu plenu na jednom prodejním webovém portálu.

A prodala se?

Ano, další den byla pryč a já měla ohromnou radost, že se můj výrobek někomu líbil. Tím se kolotoč roztočil. Na přání maminek jsem šila dál a sortiment jsem pomalu rozšiřovala. Během jednoho roku jsem se stala plátcem DPH a začala nabízet plenky i přes velkoobchody.

Kde jste se inspirovala? Látkové pleny nejsou běžně k dostání?

Na internetu jsem na látkové pleny narazila náhodou, když jsem hledala slevy na jednorázové pleny. To, že existuje zdravější, ekonomičtější a ekologičtější varianta, mě zaujalo. Tehdy jsem ještě netušila, že za látky později utratím víc než za samotné „jednorázovky“.

Začala jste šít doma, stačilo vám místo?

Když jsem v těhotenství začala šít pleny pro svého syna, bydleli jsme s manželem u jeho rodičů v domečku v Harrachově. Netušila jsem, že se svým šitím zaberu tolik místa. Nejdřív jsem obsadila synův budoucí pokojíček, který se pokojíčkem nakonec nikdy nestal. Tam jsem měla všechny své stroje a svůj první průmyslový overlock.

Lucie Hladíková (34 let) Vystudovala sociální politiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Podnikat začala v roce 2013, spolu s manželem Lukášem založila v roce 2014 společnost Petit Lulu s.r.o.

Je držitelkou několika ocenění, v roce 2014 získala například cenu Grand Prix za nejlepší produkt veletrhu For Kids v Praze. V roce 2015 získala 2. místo v soutěži Živnostník roku v Libereckém kraji.

Je vdaná, má syna a čeká dalšího potomka.

Asi po roce jsem potřebovala hotové plenky někam uskladnit, takže jsem vystrnadila manželovy rodiče z jejich ložnice. Naštěstí dlouho netrpěli, protože v té době jsme se rozhodli pronajmout prostory v Lukašově u Jablonce nad Nisou. Tam jsme zřídili svou první dílnu a přivítali první zaměstnance.

Pleny vyrábíte z bambusového froté. Kde ho nakupujete a v jakém množství?

Bambusové froté si necháváme vyrábět v jedné české rodinné firmě. Na začátku jsem si pořídila deset metrů, dnes zpracujeme froté o hmotnosti 500 kilogramů měsíčně. Používáme však i další materiály, jako jsou úplety nebo třeba také kojenecký plyš. Maminky mají rády designové materiály.

A co musí splňovat kvalitní bambusové froté k výrobě plen?

Naše materiály musí mít především atesty pro děti do tří let. Bambusové froté, z kterého šijeme, je složeno z šedesáti procent z bambusu, zbytek tvoří biobavlna. Necháváme si ho vyrábět v gramáži 420 gramů na metr čtvereční a díky tomu je opravdu silné a především savé. Froté má přírodní barvu a na omak je velmi jemné.

V čem jsou běžné bavlněné pleny špatné?

Myslíte pleny čtvercové? Nemyslím si, že by byly špatné. Jen je s nimi více práce. Nenasají tolik, a proto je třeba miminko častěji přebalovat. V dnešní době existuje ještě spousta maminek, které je používají, a to převážně z ekonomických důvodů. My jsme maminkám chtěli nabídnout něco komfortnějšího - tedy moderní látkové pleny.

A v čem jsou naopak ty vaše jedinečné?

Za to, jak naše pleny vypadají, jaké mají střihy a složení, děkujeme vlastně především maminkám. Ty nám pomohly výrobky dovést k “dokonalosti”. To, co bych vyzdvihla, je design našich plen a kvalita použitých materiálů.

Jak jste přišla na název Petit Lulu?

Název jsem vymyslela už při prvním zaregistrování na známém webovém portálu. V logu je růžová a modrá - představuje jak chlapečka, tak holčičku. Petit je z francouzštiny a znamená malý, Lulu znamená v dětském slovníku také čůrat, navíc je tato zkratka spojením mého a manželova křestního jména – Lucie a Lukáš.

Stačí vám ještě prostory ve vašem domečku, který jste koupili?

Ne, už po roce jsme zjistili, že prostory v domku, který jsme si pronajali, jsou malé. Pořídili jsme si tedy velký dům v Jablonci nad Nisou s tím, že v prostorách suterénu bude dílna. Už když jsme se stěhovali, bylo nám jasné, že ani tam se narůstající produkce, švadleny ani stroje nevejdou. Pronajali jsme si proto tři sta metrů od nás větší prostory. Tam dnes máme střižnu, výrobu i balírnu. V suterénu našeho domu máme kamenný obchod, je tam také sklad hotových výrobků a expedice.

Kolik lidí dnes zaměstnáváte a v jakých oborech?

Momentálně máme dvanáct zaměstnanců. Jsou to švadleny, operátor výroby, balička produktů, expedienti, grafik a specialista na zahraniční obchod.

Jaký je zájem o vaše výrobky, kam všude putují?

Plenky dodáváme prostřednictvím našeho e-shopu, především ale velkoobchodně v rámci České republiky. Svého obchodního zástupce máme na Slovensku. Dodáváme také do Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Chorvatska, Holandska, Belgie, Lucemburska, Anglie, Švédska, a Srbska a dalších zemí.

V jakých cenových relacích se vaše pleny pohybují?

Pleny se pohybují od 149 do 629 korun. Máme velké množství různých typů. Nejvíce se prodávají jednovelikostní kalhotkové pleny se svrchními kalhotkami, hned v závěsu pak SIO Complete, což jsou svrchní nepromokavé kalhotky, do kterých se vepne speciální savá vložka, a tím vzniká plně funkční plenka, u které se mění pouze ta savá část.

Jak to všechno zvládáte s malým dítětem?

Já mám velmi hodné dítě. Vzhledem k tomu, že s manželem podnikáme spolu, v péči se hodně střídáme. Využívali jsme také soukromé jesle, nyní školku. Je pravdou, že velkou část práce už dělají zaměstnanci, takže někdy máme dokonce i volno.

Co ještě šijete?

Šijeme také například vložky do podprsenky, látkové ubrousky na zadeček nebo tepláčky. Na výrobu dalších produktů nám zatím nezbývá čas, ale máme je v plánu.

Jak vás živí toto podnikání?

Podnikání s plenami se opravdu nečekaně rozjelo, řekla bych, že se nám to jednu dobu až vymklo z rukou. Manžel proto opustil penzion v Harrachově, který spravoval, a začal pracovat se mnou. Během posledních dvou let se obrat firmy zdesetinásobil. Firma tedy živí celou naši rodinu a může si dovolit i další zaměstnance a investice.

Kolik peněz jste museli do firmy investovat?

Do celé firmy jsem na začátku investovala asi 200 tisíc korun, na zbytek si firma vydělala sama. Jsem ráda, že nemáme žádné firemní dluhy. V současné době máme devět průmyslových strojů a v plánu máme další dva větší stroje, které nás přijdou asi na 400 tisíc.

Čím si vysvětlujete váš obrovský rozjezd a úspěch?

Myslím, že se nám výrobky povedlo trefit do vlny návratu k látkovým plenkám. Mnoho maminek chce pro své dítě to nejlepší a nejzdravější, ale často také chtějí, aby přebalování bylo jednoduché a funkční. Přesně to naše výrobky splňují. Už to není komplikované vyváření a žehlení. Plenku jen vyperete, usušíte a můžete znovu použít.

Kolik takových soukromých firem na výrobu plen je v Česku?

V Česku jsme větší firmy tři, pak jsou i menší výrobci, většinou maminky na mateřské.

Co byste poradila začínajícím podnikatelkám?

Aby dokázaly v sobě objevit skrytý potenciál. Důležité je mít k tomu, co děláte, pozitivní vztah a taky musíte tou firmou trochu žít. Myslím, že se to potom promítne nejen do toho, jak firma funguje, ale také v komunikaci s obchodními partnery a v neposlední řadě také na výrobku samotném.