Prodává fair trade ponožky. Její projekt zatím nevydělává, ale pomáhá

Výrobky plete v různých barvách, velikostech a s různými motivy v současnosti zhruba deset žen, které jsou vystavené sociálně obtížné situaci, jsou například dlouhodobě nezaměstnané, samoživitelky, vdovy či důchodkyně. A byť si nevydělají mnoho, jsou za možnost přivýdělku vděčné. Projekt je teprve na začátku a už je nominován v soutěži Skutek roku kraje Vysočina.

Jak vás napadla myšlenka fair trade ponožek?

Před rokem jsem porodila třetí dítě a u toho věčného kojení máte spoustu času přemýšlet. Mateřská je ideální čas pro rozjezd vlastního podnikání. Založila jsem tedy společnost Smart Family. Jeden ze záměrů se zdál být celkem jednoduše realizovatelný - prostě spojit nabídku a poptávku a přitom se cítit užitečně. Nápad s pletenými ponožkami z recyklovaných materiálů přišel úplně náhodou.

Jak to jde?

Jsem ještě pořád na začátku. Ale podařilo se mi vyladit produkt a nastavit systém koordinace práce nejen u nás v okolí, ale i na dálku, s pletařkami po celé České republice. Nejtěžší je zajistit odbyt poměrně drahých ponožek.

Proč drahých?

Běžná cena pletených ponožek na trhu je kolem stokoruny. Naše jsou minimálně dvakrát, někdy i třikrát tak drahé, a to právě proto, aby si pletařky něco vydělaly. I tak jsou jejich výdělky směšně malé. Jedny pánské ponožky se totiž pletou zhruba 12 hodin. Takže jejich maximální měsíční výdělek odpovídá celkem přesně možnostem daným zákonem, kdy je od daně osvobozen příležitostný přivýdělek do 30 tisíc korun za rok.

Michaela Chodúrová Pochází z malé vesnice na Vysočině, kam se před pár lety vrátila s manželem a rekonstruují zde starý statek.



Vystudovala diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze.



Při studiu si přivydělávala jako manekýnka, později působila v organizacích poskytujících služby podnikatelům.



Před rokem založila společnost Smart Family a nyní se věnuje projektu Pomozky.cz, který umožňuje ženám ve finanční tísni, aby si přivydělaly pletením ponožek.



Je vdaná a má tři děti.



Jak to tedy funguje?

S pletařkami uzavírám smlouvu o dílo, pletou podle přesně stanovených podkladů doma, často jsou to ženy invalidní, které se s obtížemi pohybují a většinu dne stráví v křesle. Dostanou zaplaceno hned při předání upletených ponožek. Pokud jsou na Vysočině, dojedu si pro ně sama, jsou-li z větší dálky, posílají mi své výrobky poštou.

Jak jste si pletařky našla?

Nejprve jsem začala roznášet letáky v okolí svého bydliště, využila jsem také sociální sítě. A nyní se mi už hlásí samy.

Uživí vás projekt?

Zatím mě rozhodně neuživí. Ale nejde jen o mě. Hodně mi pomáhají další lidi, večer u televize párají přízi, jen tak, aby jim ruce nestály. Bez nároku na odměnu. Jsou prostě “na dobré vlně” s námi.

Pomožky jsou z recyklovaného materiálu. Kde berete staré svetry, šály?

Většinou jde o recyklovaný materiál. Takhle se to dělalo odjakživa, staré svetry se vypáraly a přepletly. Často nám ale lidé přízi věnují a pošlou. Část materiálu máme z Charity, která by jinak, v případě, že o něj není už zájem, musela zaplatit za jeho likvidaci jako odpadu. Je to tak, že svetry vypářeme, vypereme, usušíme, uděláme klubíčko a z toho upleteme nové ponožky.

Jak se vám daří skloubit podnikání s péčí o rodinu, máte tři malé děti?

Je to podnikání z domova, takže nás nijak neomezuje. Myslím, že je z hlediska výchovy dětí v pořádku, když vidí, že rodiče mají pořád něco na práci.

Jaký je zájem o výrobky?

Vánoce jsou bohužel jen jednou v roce. To byl zájem slušný. Přes léto se pletené ponožky skoro neprodávají. A na Velikonoce se snažíme lidem připomenout, že by si měli navzájem koupit něco drobného na sebe, aby je Velikonoční beránek “nepokakal”, a to třeba právě ponožky. Další potenciál mají firemní zakázky. Několik jsme jich už úspěšně zrealizovali a chceme oslovovat další firmy.

Každé ponožky mají nějaký název, kdo je vymýšlí?

To přijde samo, podle toho, co představují - melouny, lišky, myšky, žabky, kočky, sněhuláci. Pro ty abstraktnější hledáme název společně s našimi fanoušky na sociální síti.

Uvažovala jste o účasti v podnikatelských soutěžích? Váš projekt je nyní nominovaný na Skutek roku 2015, je tedy zřejmé, že budí zájem.

Na podnikatelskou soutěž bych si netroufla. Navíc žádná soutěž nepřinese takový pocit, jaký zažívám při kontaktu s ženami, které obrací každou korunu více než dvakrát. Nebo dostaly díky Pomožkám nový impuls do života třeba po smrti manžela. Pocit neuvěřitelné vděčnosti z jejich strany a zároveň pocit mojí užitečnosti.

Jaké máte plány do budoucna?

V budoucnu bych chtěla do projektu zapojit více žen z celé republiky a rozšířit sortiment o další druhy zboží. A zrealizovat další podnikatelský záměr společnosti Smart Family, tedy vytvořit mobilní a webovou aplikaci, která by hlavně pracovně vytíženým matkám pomohla s organizací chodu domácnosti. A to tím, že se napojí na ženy, které jim s tím mohou pomoci a zároveň si přivydělají, například hlídáním dětí, úklidem, nákupem.