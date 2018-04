S nápadem uspěla. Už má obrat přes sto milionů a 30 zaměstnanců

Soňa měla dobrý podnikatelský nápad a v pravý čas. Bylo to před deseti lety, kdy pracovala jako produktová manažerka v reklamní agentuře v Praze. Práce to byla náročná a Soňa neměla vůbec čas na svého psa. „Tak jsem si jednoho dne řekla: takhle ne! Sbalila jsem tašku, vzala psa a odjela domů na Vysočinu,“ vypráví mladá žena.

A založila jste e-shop.

Ze školy jsem uměla programovat, tak jsem vytvořila e-shop se psím krmivem. Primárně to bylo myšlené pro mamku, která se v té době ocitla bez práce. Jenže se to prakticky hned začalo rozjíždět, tak jsem se o to začala starat sama a mamka pomáhala s expedicí. Je to obor, ve kterém dlouho pracovala.

Bylo to v roce 2005 a tehdy asi konkurence nebyla velká.

Byla to super doba, která přála internetovým obchodům. Na internetu jsem si našla asi třicet firem, výrobců a dovozců krmiv a doplňků pro zvířata, obeslala je s nabídkou, že jsme začínající e-shop, a že bych s nimi chtěla spolupracovat. Pár se jich ozvalo.

Z počítačového experta cukrářem Opustil dobrý post v zahraniční firmě a raději vyrábí ovocné kytice

Dnes už výrobci zboží zavážejí, tehdy ještě ne. Jezdila jsem vlakem s velkou taškou na zádech plnou různých výrobků. Táta z toho byl špatný, říkal mi: tak ty jsi studovala vysokou školu, abys tahala těžký tašky. Později jsem si koupila malé auto a jezdila pro zboží s ním. V té době jsem se seznámila se svým současným manželem, který mi začal pomáhat. Do roka jsem měla tři zaměstnance a zájem zákazníků rostl geometrickou řadou.

Krátce na to se vám narodilo dítě. Jak jste zvládla podnikání s rodinou?

Paradoxně mi pomohlo, že jsem se musela starat o dítě, po čase i o druhé, a nemohla se věnovat běžnému provozu. Zaměřila jsem se na to, kam bude firma směřovat, jaký sortiment budeme nabízet, jakou budeme mít marketingovou strategii.

Jakou?

Nejdeme cestou jako velké firmy, tedy najít něco, co se nejvíc prodává, snažit se to prodat v co největším množství a po mě potopa. Reagujeme na zákazníky, posloucháme je, radíme jim, netvrdíme o něčem, že je dobré, jen proto, že se to hodně prodává. To nás také zachránilo v době, kdy se na trh tlačily velké firmy s velkým kapitálem. Pro nás to byla silná konkurence, a protože jsme se vyprofilovali jiným směrem, udrželi jsme se.

Jak jste vůbec přišla na jméno SpokojenyPes.cz.

Myslím, že to tenkrát nadhodil jeden kamarád a mně se to líbilo. V tomto směru nás pak hodně konkurentů zkopírovalo. Vznikly značky, kde byla různá zvířátka spokojená.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Bránila jste se tomu nějak?

Ne, snažím se řešit pozitivní věci, které mají smysl a něco někam dovedou. Nebudu na někoho podávat žalobu, tahat se po soudech, to vám vezme energii, čas, peníze a nepřidá to nic. Samozřejmě máme ochrannou známku.

Jak jste rozjezd firmy zvládla finančně? E-shop musí mít zásoby a ty něco stojí.

Ze začátku jsem měla příjem ještě z reklamky. Firma ale celkem rychle začala vydělávat. Na začátku to bylo jednoduché, konkurence byla minimální a marže obrovské, takže to byl dobrý start. Dnes je to složitější, díky srovnávačům cen se marže snížily, pořád to ale jde. Párkrát jsme si půjčili od banky, ale byly to minimální částky, na provozní zásoby, nikdy nešlo o miliony. Dnes vydělané peníze dál investujeme do firmy.

Pocítili jste krizi v letech 2008 a 2009?

Ne. Od začátku rosteme. Možná ten růst mohl být rychlejší, ale to je jen kdyby.

Dnes máte třicet zaměstnanců. Je těžké najít spolehlivé lidi?

Máme kolegyně na zákaznické lince, které jsou s námi od začátku a jsme s nimi moc spokojené. Stejně tak s ostatními administrativními pracovníky. Vybírala jsem je na doporučení, některé znám od dětství. Těžké je to v logistice, jde o náročnou práci, ne každému sedne. Tam se inzerátům nevyhneme. V současnosti máme patnáct skladníků, kteří mají na starosti plochu dvou tisíc metrů čtverečních, na které je uskladněno sedm tisíc položek. Ten tým musí dobře fungovat.

A zároveň musíte mít dobrý skladový systém.

To je finančně velmi náročná věc. Hodně jsem to řešila, nakonec jsme se dopracovali k tomu, že nemáme žádné papíry, používáme mobilní terminály, to se vyplatí. Přece jenom vyřizujeme tisíc objednávek denně. S tím systémem stále pracujeme, snažíme se s dodavatelem vymýšlet různé zlepšováky, jak práci ve skladě zefektivnit.

Obědy pro psy Vaří obědy pro psy a má úspěch. Odbyt má větší než běžná restaurace Po zabalení v ochranně atmosféře se pokrmy chladí.

Otevřeli jste také kamennou prodejnu.

Máme jeden obchod v Praze. Lidé by kamenných obchodů chtěli víc, ale to bych si už nepohlídala kvalitu. Na jeden obchod si dohlédnu, ale kdyby byly pobočky v Brně, Ostravě, bylo by to náročné.

I v prodejně jste se svými zaměstnankyněmi spokojená. Je za tím dobrá personální politika?

Nechávám zaměstnance dýchat, mají svoji zodpovědnost, musí si spoustu věcí vyřešit sami. Zvolila jsem demokracii, která funguje. Pokud to pozice dovolí, nabízím i home office. Nekoukám, co kdo dělá osm hodin, ale jaký je jeho přínos v rámci firmy. Sama na sobě vidím, že kdybych měla sedět osm hodin v kanceláři, tak tu šestou hodinu už toho moc neudělám. Nemá smysl lidi nutit, aby práci předstírali.

Jaké nabízíte mzdy?

U nás jsou mzdy vyšší než je průměrná mzda v České republice. Snažíme si zaměstnance udržet. Pro nás jsou naprosto zásadní a nechceme, aby někdy řešili třeba exekuce.

A co vy, pracujete od nevidím do nevidím?

Vůbec ne. V mém životě jsou hlavní děti, proto můj pracovní den končí ve 14 hodin a pak už nezapínám počítač a snažím se věnovat jenom jim. Také víkendy chci mít volné a s manželem práci doma neřešíme.

Pracovala jste v reklamní agentuře, jakou reklamu jste zvolila pro svou firmu?

Budování značky je dlouhodobá činnost, nezvolili jsme cestu vylepování plakátů u dálnic ani letáků. Zásadní je pro nás reklama na internetu. Zajišťuje nám ji agentura. Navíc máme blog Ukecaný pes, a ten nám hodně pomáhá přilákat potencionální zákazníky. O ten se starám s kolegyní sama. Řešíme na něm různá témata, o které se chovatelé zajímají, ať už je to otázka kvalitních krmiv nebo třeba odolných hraček pro psy.

Články pak překlápíme na náš Facebook, který je velmi aktivní. Dáváme na něj také fotky od zákazníků, které nám posílají, informujeme o novém sortimentu, lidé se nás tam mohou na cokoliv zeptat. Máme výhodu v tom, že psi a další domácí zvířata jsou častým tématem hovorů.

Kolik vás reklama na internetu stojí?

Investice jsou obrovské, je to v řádech statisíců korun měsíčně.

Jste ráda, že jste se do podnikání pustila?

Jsem. Někdy jsou těžké chvíle, třeba když vám chřipka složí do postele polovinu skladníků. To pak musíte oslovit celou rodinu a každý musí jít do skladu pomáhat. Ale stále mě to baví.

Jaké máte plány do budoucna?

Chtěla bych dobře využít ten současný boom prodeje přes internet. Je to obrovská příležitost, abychom naše podnikání dovedli ještě do dalších úrovní. Stále víc mě zajímají různé alternativní doplňky pro chovatele. Mnohá krmiva jsou nekvalitní, plná chemie, zvířata se po nich škrábou, nejsou vitální, mají různé problémy, a takové doplňky by jim mohly pomoci. Trend prodeje se mění. Lidé, stejně jako řeší jídlo pro sebe, se stále více zajímají i o stravu pro své miláčky.