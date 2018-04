Účty pro podnikatele zdarma i za stovky měsíčně

Když někdo podniká souběžně se zaměstnáním a ve výsledku vystaví tři faktury za rok, může si klidně peníze nechat poslat na svůj osobní účet.

Nikde není řečeno, že by podnikatel měl mít speciální účet, který banky nabízejí jako "podnikatelský". Klidně si může vytvořit konto u některé z malých bank, kde se neplatí vůbec žádné poplatky.

"Žádný zákon nestanoví, že podnikatel musí mít samostatný bankovní účet, já to ale doporučuji," říká daňová poradkyně Blanka Marková. "Pokud používám soukromý účet, musím ho případné kontrole předložit, a to znamená, že jsou na něm vidět všechny pohyby, tedy i soukromé platby. A tady platí, že i každá poctivost má své meze, nemyslím si, že je nutné ukázat všechno, může to vyvolávat zbytečné otázky," doplňuje poradkyně.

Pokud však podnikáte intenzivněji, stojí za to se zamyslet nad strukturou svých příjmů a výdajů. Když například často posíláte peníze do zahraničí, mohly by pro vás být výhodné účty, u kterých jsou zahraniční platby výrazně zvýhodněné. "Cenu za vedení podnikatelského konta si navíc mohou podnikatelé zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Podnikatelským účtům pro právnické osoby také banka nedaní úrokové výnosy, zdaňují je přímo firmy v daňovém přiznání," doplňují informace z tiskového oddělení České spořitelny.

Banky si předcházejí lékaře a advokáty

Některé banky nabízejí speciální profesní účty pro vybraná odvětví. Jsou to zejména notáři a advokáti, kterým nabízejí například Citibank, UniCreditbank či Era konta na úschovu peněz klientům. Speciální účet mohou mít i soukromí lékaři či lékárníci.

Jestli o podnikatelském účtu uvažujete, nemusíte se bát vysokých vstupních nákladů. Doby, kdy bylo nutné založit účet alespoň s desetitisíci, které ihned vložíte, jsou dávno pryč. Na otevření účtu stačí bez problémů stokoruna.

Základní služby někde zdarma...

A poplatky za vedení účtu? Ty nemusí být vůbec žádné. Například Fio banka má pro podnikatele běžné služby bez poplatků, včetně například česko-slovenských plateb. "Zdarma poskytujeme klientům i rozhraní pro automatizované propojení účtu s účetním softwarem," přibližuje Ján Franek z tiskového oddělení Fio banky.

Základní verzi účtu má pro podnikatele zdarma i Sberbank, mBank a do konce roku i Equa bank. Airbank a Zuno, u kterých by se daly očekávat levné služby, zatím pro podnikatele nic speciálního nenabízejí.

... jinde si za ně připlatíte

Obecně je však lépe počítat s tím, že podnikatelé za účet platí. Banky se zaštiťují individuálním přístupem ke klientům i tím, že pro každého vymyslí řešení na míru. A to prostě něco stojí.

Era účtuje podnikatelům padesátikorunu, LBBW 150 až 1 200 korun měsíčně podle zvolených služeb. V Citibank stojí měsíční vedení programu Gold 500 korun, ale když máte na účtech zůstatek 1,5 milionu a více, pak je to zdarma.

Pětistovku měsíčně zaplatí klienti i za Podnikatelské eKonto Komplet od Raiffeisenbank. Co za takové peníze čekat navíc? Třeba platby do zahraničí jen za 50 korun, právní servis, výběr ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí zdarma, vedení kontokorentu či vedení účtu v devíti měnách. Skromnější klienti si mohu platit konto Start za 99 korun měsíčně.

Za 99 korun pořídí firemní účet začínající podnikatelé i v Komerční bance. Obsahuje běžný účet s měsíčním elektronickým výpisem, mezinárodní platební kartu, obsluhu počítače pomocí internetu i telefonu a 10 transakcí každý měsíc.

Do stokoruny se vejde i základní sazba za účet u České spořitelny - za 92 korun je k mání konto s jednou službou zdarma. Když si zvolíte zdarma třeba příchozí platby, musíte počítat s tím, že budete platit třeba za výběry z bankomatu.