Jejich obchod funguje podobně jako za první republiky. A mají úspěch

Z kultovního obchodu se streetovým oblečením vyvinuli Jiří Svoboda a Martin Hosnedl unikátní concept store výhradně s pánskou módou. Prodávají originální kusy oblečení od menších progresivních značek zákazníkům, kteří se nebojí experimentovat.

„Naši klienti se většinou pohybují v kreativním prostředí – pracují jako architekti, umělci nebo designéři. Chodí k nám ale nakupovat i právníci, kteří mají odvahu vyjádřit oblečením svou individualitu. Někteří zákazníci s námi i rostou a stejně jako se mění náš vkus a tím i nabídka, obměňují i oni postupně svůj šatník,“ říká Martin Hosnedl.

Jejich obchod The Room by Basmatee zaujme už vzhledem. Oblečení visí na lanech upevněných ve středovém sloupu, botám patří velkorysé otevřené police postavené šikmo do prostoru. Částečně tak zakrývají prodejní pult a kabinky na zkoušení. I přes nevelkou rozlohu mají zákazníci potřebné soukromí. Martin i Jiří tráví v obchodě většinu času, jsou jeho tváří a návštěvníkům poskytují příjemný servis.

„Snažíme se, aby obchod fungoval podobně jako za první republiky. Nechceme, aby za pultem stál v lepším případě nezaujatý prodavač. Naopak usilujeme o to, aby si lidé dokázali náš obchod spojit s konkrétní tváří majitele a důvěřovali nám. Proto musíme stát za prodejním pultem my a být připraveni plnit přání našich zákazníků, protože bez nich by obchod fungovat nemohl,“ směje se Jiří Svoboda.

Je vidět, že oba práce baví a obchod je jejich vášní. Nebojí se experimentovat a prakticky nepřetržitě vyhledávají pro své zákazníky nové originální značky. Pravidelně jezdí na veletrhy módy do Berlína, Paříže a Kodaně, kde vybírají většinu oblečení, bot a doplňků, jež se následující sezonu objeví v obchodu. „Rádi bychom, aby náš obchod fungoval jako inkubátor pro mladé tvůrce,“ říkají. A jaký je jejich recept na úspěch?

Osvědčené byznys tipy Martina Hosnedla a Jiřího Svobody:

Práce nás baví. I po čtyřech letech jsme každý den rádi v obchodě, pomáháme zákazníkům vybírat oblečení a kombinovat ho k sobě. Těšíme se na objevování nových kousků na veletrzích a při cestování.

I po čtyřech letech jsme každý den rádi v obchodě, pomáháme zákazníkům vybírat oblečení a kombinovat ho k sobě. Těšíme se na objevování nových kousků na veletrzích a při cestování. Všechno zkoušíme. Prodáváme jen to, čemu bezpodmínečně věříme. Oblečení a boty vybíráme přímo u designérů, známe jejich příběh. Všechny modely také sami nosíme. Nabídka obchodu odráží náš přístup k módě a náš styl.

Prodáváme jen to, čemu bezpodmínečně věříme. Oblečení a boty vybíráme přímo u designérů, známe jejich příběh. Všechny modely také sami nosíme. Nabídka obchodu odráží náš přístup k módě a náš styl. Známe své zákazníky. Myslíme na ně už při nákupu, a tak jim přivezeme často to, co přesně potřebují.

Myslíme na ně už při nákupu, a tak jim přivezeme často to, co přesně potřebují. Máme rozdělené pravomoce. Oblečení a doplňky vybíráme společně, ale v běžném provozu se každý staráme o svou část – Martin o zákaznický servis a komunikaci obchodu, Jiří o sociální marketing a on-line kampaně.

Oblečení a doplňky vybíráme společně, ale v běžném provozu se každý staráme o svou část – Martin o zákaznický servis a komunikaci obchodu, Jiří o sociální marketing a on-line kampaně. Facebook, Instagram a blogy mají dnes velkou sílu. Jsme malá firma s velmi úzce zaměřeným profilem, fungují nám spíš alternativní formy propagace.

Jsme malá firma s velmi úzce zaměřeným profilem, fungují nám spíš alternativní formy propagace. Hledáme nové cesty. Zákazníky oslovujeme zajímavými projekty a akcemi, představujeme jim nové značky, tvůrce, módní trendy, zveme je do obchodu na pop-up akce, party.

Zákazníky oslovujeme zajímavými projekty a akcemi, představujeme jim nové značky, tvůrce, módní trendy, zveme je do obchodu na pop-up akce, party. Koncept stále udržujeme. Nabídka oblečení je veliká a lidé si mohou koupit cokoliv. Chceme-li uspět, musíme jim nabídnout něco navíc a vtáhnout je do děje. O to se snažíme každý den – podobně jako zahradu je třeba stále okopávat, jinak zaroste plevelem a obnovit ji stojí zbytečně mnoho sil.

Více o The Room by Basmatee čtěte v magazínu City Life, luxusní příloze MF DNES, která vychází již tento pátek, 26. února v Praze. Magazín City Life přináší také rozhovor s módní návrhářkou Kateřinou Geislerovou a na dvanácti stranách vám ukáže, co se bude nosit letos na jaře.