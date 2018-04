Podnikatelský účet: co nabízejí banky

Bankovní účet pro podnikání skutečně nikdo mít povinně založený nemusí, avšak někdy se bez jeho existence obejít zkrátka nedá. Od července 2004 platí například zákon o omezení plateb v hotovosti, který až na několik výjimek, mezi něž patří například daně, nařizuje platit bezhotovostně částky vyšší než 15 000 eur nebo ekvivalent v jiných měnách.

Mít založený účet je prakticky nezbytné i tehdy, pokud podnikatel pracuje pro státní instituce nebo orgány samosprávy, kde bývá proplacení faktury v hotovosti komplikované. Při přijímání plateb ze zahraničí se už bez bankovního účtu takřka obejít nedá. Čísla bankovních účtů, na kterých jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti, musí podnikatel oznámit svému finančnímu úřadu.

Je možné používat k podnikání i soukromý účet, i když se tím patrně dostaneme do kolize s obchodními podmínkami banky. Při menším množství daňově relevantních operací je to ale možné a jako podklad k daňové evidenci postačující. To je typické pro podnikatele s vedlejší činností, kteří mají jiný zdroj příjmů.

Mít pro podnikání zvláštní účet je praktičtější při větším počtu operací a zejména tehdy, pokud si nechává podnikatel externě zpracovat daňovou evidenci či účetnictví. Pro účetní je problematické odlišovat podnikatelské transakce od soukromých, to jejich práci zdržuje, a tím také prodražuje.

Obecně spíše doporučuji založit si pro podnikání zvláštní účet. Paušální bankovní poplatky nejsou vždy vysoké a každý nepochybně uvítá, pokud si informace o svých soukromých bankovních operacích ponechá jen sám pro sebe.

(František Brabec, daňový poradce)

Jaká je nabídka bank pro podnikatele?

Již jsme si řekli, že mít k podnikání speciální účet není povinnost. Jak bylo řečeno, podnikatel se může rozhodnout i k tomu, že bude mít účet, který jinak nabízejí banky pro drobné (retailové) klienty. Ale pozor: v bance vám to budou vysvětlovat jinak! Na dotaz, zda může podnikatel užívat účet pro běžné občany, odpověděly ano jen Raiffeisenbank a ČSOB.

Přitom slova tiskového mluvčího ministerstva financí Marka Zemana potvrzují opak: „Povinnost mít účet pro podnikatele neexistuje, a pokud někdo využívá účet pro drobnou klientelu a ten mu vyhovuje, mohou mu v takovém konání bránit jen podmínky některé banky.“

Ve finančních ústavech najdou podnikatelé poměrně bohatou nabídku. Účty se liší podle toho, jaký obrat na nich klient očekává; někde si mohou vybrat i podle profese. Setkat se můžeme například s účty pro lékaře, architekty, soudce či pojišťovací poradce. Měsíční paušál může činit padesát korun, ale taky téměř desetinásobek. Udělali jsme pro vás srovnání základních produktů bank pro podnikatele.

