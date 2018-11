Stravenky jsou samozřejmostí, firmy dnes musí zaměstnance více hýčkat

Dovolenou navíc mají za sebou zaměstnanci Direct pojišťovny. Nezavřela, ale po celý rok mohli její lidé využívat benefit volna navíc. „Někdo si vybral tři dny třeba na stěhování, jiným nevyšla dovolená před Vánocemi, tak si pár dní vzali. Postupně si na to lidé zvykli a benefit se velmi zalíbil,“ říká Nela Maťašeje z Direct pojišťovny.



Právě nyní firmy přehodnocují firmy balíčky výhod pro své zaměstnance a zadávají si nové na další rok. Největší objemy benefitů nakupují teď v listopadu a v prosinci. „To již firmy vědí, jak dopadne hospodářský výsledek současného roku a jak budou investovat do zaměstnaneckých výhod v následujícím období. Z finančního pohledu je pro ně určitě zajímavější investovat právě do benefitů než do navyšování mezd, pokud nevědí, jaké budou hospodářské výsledky v příštím roce,“ míní expertka na zaměstnanecké výhody Petra Gubíková ze společnosti Up Česká republika.

Nejlepší výhoda? Dovolená

Benefity, které podniky nakupují u poskytovatelů, jsou čím dál propracovanější. Zaměstnavatelé chtějí uspokojit každé přání, ale zároveň i překvapit. „Je velmi těžké se zavděčit všem. Škálu výhod proto nastavujeme někdy obecně pro všechny zaměstnance, někdy si dovolíme i luxus lokálního cílení. Vždy se však snažíme zařazovat benefity nové, aby portfolio zůstalo atraktivní a reflektovalo i preference nových zaměstnanců,“ říká Alice Horáková ze Skupiny ČEZ, kde pracuje na dvacet tisíc lidí po celé zemi.



Deset nejžádanějších benefitů třináctý plat

dovolená více než 5 týdnů bonusy a prémie služební vůz k soukromým účelům individuální rozpočet na osobní růst

dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti práce z domova úhrada nákladů na mezinárodní zkoušky a certifikace vánoční odměny (jiné než výkonové)

příspěvek na dovolenou

Zdroj: Grafton Recruitment, léto 2018

V nabídce jsou vstupenky do kin i akvaparků, předplatné do divadel, služby v domácnostech, jazykové či počítačové kurzy. Podle obchodníků je největší zájem o relax a zdravotní péči, ať už se týká volných vstupů do fitcenter, bazénů či na masáže, nebo očkování. „Investují i do dražších doplňků stravy nebo do vitaminů, které by si většinou ze mzdy nepořídili. Pokud mají benefity ve vyšší hodnotě, využívají je nejčastěji na dovolenou,“ objasňuje Gubíková.

Speciální bonus rekreace zavedla třeba společnost Canis Safety, která šije a prodává pracovní oblečení a pomůcky. „Sto vybraných zaměstnanců obdrží týdenní poukaz na pobyt s celou rodinou v našich pronajatých rekreačních objektech s kompletními službami. Rezervovat pobyt si mohou po celý rok,“ představuje jeden z VIP benefitů generální ředitel společnosti Leonard Mynář.

Nejčastěji firmy pořizují takzvané univerzální balíčky výhod v určité hodnotě, z nichž zaměstnanec sám zvolí, zda využije celou hodnotu na jeden „větší“ benefit, nebo na několik „menších“. „Tato částka se nyní v průměru pohybuje kolem tří tisíc korun na rok za jednoho zaměstnance vyjma stravenek,“ říká Petra Gubíková ze společnosti Up Česká republika.

O benefitech zaměstnanci vyjednávají

Podniky mohou balíčky výhod jednak kupovat od poskytovatelů, jednak mohou další sadu benefitů samy upravovat celý rok podle aktuálních potřeb. Patří mezi ně například zkrácené pracovní úvazky, bonus za docházku, home office, volno navíc, firemní školka, teambuildingy, večírky, slevy na vlastní výrobky, dárky k pracovnímu či životnímu výročí, prémie. Benefity nejsou jen vítaným překvapením a „něčím navíc“, ale také se o nich tvrdě vyjednává v kolektivních smlouvách.

„Vyjednává se především o těch výhodách, které mají přímý finanční přínos pro zaměstnance, jako je cena stravného, příspěvek na dopravu, výše příspěvku na životní a penzijní připojištění a tak dále,“ říká Petr Vaněk z nošovické automobilky Hyundai, několikanásobného Zaměstnavatele roku, který každoročně spektrum benefitů rozšiřuje.

Výhody mohou přinést do firmy i sami zaměstnanci. Zvláště ti, kteří umějí něco navíc. „Pořádáme vlastní kurzy, do kterých se zapojují sami kolegové. Máme tu například člověka, který se zabývá koučováním, takže lidé, kteří mají zájem o koučink, mohou na kurz zdarma docházet,“ popisuje Maťašeje z Direct pojišťovny.

Kromě hýčkání těla si Češi potrpí na dobré jídlo. Ocení vouchery do restaurací i kuchařských kurzů, ale zajímá je i částka na každodenní stravence.

Stravenka je samozřejmost

Cena nejčastější stravenky se letos dostala z osmdesáti na sto korun. „Průměrný příspěvek na jídlo jednoho zaměstnance je kolem osmi tisíc korun ročně, je tedy vyšší než na ostatní benefity. Jednak se stravenky vyplácejí každý měsíc, jednak jde o daňově uznatelný náklad. Obecně je příspěvek na stravu vždy nejvyšší částí benefitů, kterou firmy zaměstnancům přispívají,“ dodává Gubíková.

Stravenka je ovšem výhodou, kterou český zaměstnanec očekává tak nějak samozřejmě, jako nezbytný servis. Tím se Češi výrazně odlišují i od okolních států. V Německu, Rakousku nebo Polsku je lidé zdaleka tak nevyužívají.



Například v Polsku jsou ale zvyklí, že jim firma poskytne lepší lékařskou péči, než nabízí stát, na německém trhu je zase hitem pružná pracovní doba. „Každý druhý zaměstnanec touží po flexibilitě. A zaměstnavatelé jim v tomto ohledu vycházejí vstříc,“ říká Cornelia Murer z německé pobočky personálně poradenské společnosti Devire. Populární je také práce z domova a možnost vzít si s sebou do práce svého psa. „Patnáct procent zaměstnavatelů v tomto ohledu vychází žadatelům vstříc,“ říká Cornelia Murer.