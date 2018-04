Podnikům se uleví, podnikatelům přitíží

Podnikům se tento rok ulehčí život díky snížení daně z příjmu a zrychlení odpisů. Naopak zvýšení základu pro sociální a zdravotní pojištění netěší drobné podnikatele a živnostníky. Ti stejně jako firmy volají hlavně po snížení byrokracie či rychlejší registraci nových podniků, ale zatím není jisté, zda budou v roce 2005 vyslyšeni.

K 1. lednu 2005 vstoupila v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. „Měla napravit chyby, které obsahovala platná podoba zákona, jež byla přijata těsně před vstupem České republiky do Evropské unie,“ říká mluvčí hospodářské komory Viktorie Plívová. K témuž datu dojde také ke snížení daně z příjmu právnických osob z 28 na 25 procent.

Zvýší se vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotního pojištění u tzv. osob samostatně výdělečně činných, mezi něž patří vedle podnikatelů též soukromí lékaři, umělci či zemědělci, ze 40 na 45 procent. „To přestává být legrace,“ poznamenává předseda Sdružení podnikatelů ČR Bedřich Danda.

Zákon přináší změny také firmám, které budou moci rychleji odepisovat své investice do počítačů a kancelářské techniky, softwaru, strojů, nákladních aut a dalšího zařízení. To bude platit i pro již odepisovaný majetek. Podniky si mohou odepisovat z daní také investice do vývoje a výzkumu. Podnikatelům a živnostníkům s obratem vyšším než 15 milionů korun vznikne povinnost vést podvojné účetnictví.