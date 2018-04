Šmejdi mají nový trhák, filtr na vodu. Vodu nevyčistí, ohrožuje zdraví

Paní Věra před časem našla ve schránce nabídku firmy AQUA Consilium na rozbor vody. Letáček sliboval, že pracovník firmy zkontroluje vodu, která se v domácnosti používá na pití a na vaření. Nebyl to ten klasický reklamní barevný leták, který zpravidla vyhodíme do koše. Vypadalo to jako seriózní nabídka. Leták nabízel akci, zatímco běžně je údajně služba zpoplatněna částkou 499 Kč, v akci to bude jen za 149 Kč. Kdo by nechtěl znát kvalitu vody, kterou denně používá? A tak si i paní Věra tuto službu objednala.

Obchodní zástupce dorazil za pár dní. Cosi vyzkoušel a cosi změřil a hádejte, co zjistil? Že voda z kohoutku, kterou paní Věra pije už skoro třicet let, je závadná. „Mluvil přesvědčivě, vysvětlil mi, že kvůli rezavým trubkám prostě nemůžu mít kvalitní vodu a neměla bych ji pít,“ popisuje zákaznice. Trochu ji to vyděsilo, prodejce ale okamžitě nabídnul řešení, filtr, který z vody z kohoutku udělá vodu kojeneckou. Ano, přístroj je sice trochu dražší, stojí dvacet pět tisíc, ale firma dá slevu.

Paní Věra tedy přístroj koupila za necelých dvacet tisíc a zapojila. Kvalitní vody se ale nedočkala, nedočkala se totiž vody skoro žádné. Přes filtr proteklo jen čtvrt litru vody, většina odtékala rovnou do odpadu. Asi nějaká závada, myslela si a do firmy hned telefonovala. Náprava ale žádná. „Po třech urgencích mi pracovnice na lince navrhla, ať písemně odstoupím od smlouvy, a to jsem udělala,“ popisuje důchodkyně. Její dopis se ale vrátil zpátky a od té domy firma nekomunikuje vůbec.

Kdo je AQUA consilium?

O vyjádření jsme samozřejmě nejprve požádali firmu AQUA Consilium,s.r.o.. „Je nám líto, ale s volaným číslem se nelze spojit,“ zazněl jen suchý hlas operátora. Webové stránky voda-doma, které na letáčku firma uvádí, jsou „momentálně v rekonstrukci“.

Podle výpisu z obchodního rejstříku má firma sídlo v Praze–Košířích. Nemá žádného jednatele a jediným společníkem je firma EECI se sídlem v Londýně. Jenže když jsme se podívali na obchodní rejstřík Velké Británie, zjistili jsme, že společnost EECI je již dávno zrušená.

Naše otázky jsme tedy zaslali e-mailem. Ovšem na odpovědi čekáme marně.

ČOI varuje: přístroj na úpravu vody ohrožuje zdraví

Jak se bránit podomním prodejcům? Vyhněte se jim. Nejjednodušší způsob, jak se s nimi vůbec nedostat do kontaktu. Nemluvte s nimi. Nevidíte je, neslyšíte je, nenavazujete s nimi oční kontakt. Opakujte „ne“. Je-li prodejce neodbytný a jde za vámi (na ulici, po chodbě), říkejte „ne“, „nemám zájem“ a hlavně se nezastavujte. Nebuďte zvědaví. Nejčastějším důvodem, proč lidé naletí a nechávají se zviklat, je zvědavost. Nedávejte na sebe kontakt. Pokud jste se již dali do řeči s prodejcem a chce po vás kontakt, důsledně odmítněte. Na dlouhou dobu byste se ho nezbavili. Nic nepodepisujte. Hlavní zásada, které se musíte zuby nehty držet. zdroj:dTest

Česká obchodní inspekce za poslední rok eviduje více než dvacet podobných podnětů od spotřebitelů a problémem se začala zabývat. Na základě oznámení zajistili inspektoři ČOI výrobek přímo v domácnosti spotřebitele během údajného rozboru pitné vody a přístroj nechali testovat v akreditované laboratoři. Zjištění je šokující: „Zařízení Aqua Pro snížilo obsah vápníku v pitné vodě o 97,6 % a hořčíku o 97,8 %. Ve vodě upravené tímto zařízením byl zjištěn také nárůst mikrobiologického znečištění o dva řády. Hodnota pH 6,1 naměřená v upravené vodě je mimo rozmezí stanovené vyhláškou,“ varuje ředitel inspektorátu ČOI pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu Jan Štěpánek.

Voda upravená přístrojem, který by její kvalitu měl zlepšit, má naopak hodnoty horší než před úpravou a nesplňuje parametry stanovené vyhláškou.

„Vzhledem k nesplnění hygienických limitů vyhlášky č. 409/2005 Sb., ani vyhlášky č. 252/2004 Sb., a tím zvýšení zdravotních rizik pro spotřebitele lze konstatovat, že voda upravená přístrojem Aqua Pro serial No. T 20264, nemá charakter vody pitné a představuje pro spotřebitele zvýšené zdravotní riziko,“ shrnuje Štěpánek.

Česká obchodní inspekce proto zakázala další distribuci a prodej tohoto výrobku, nařídila jeho okamžité stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů. S prodejcem vede Česká obchodní inspekce správní řízení, kde bude mimo jiné rozhodnuto o pokutě.

„Správní řízení dosud nebylo ukončeno, mohu jen obecně říct, že prodejci hrozí pokuta do výše pěti milionů korun,“ potvrzuje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Pijete vodu z vodovodu? Nepotřebujete žádný filtr

Pokud pijete vodu z veřejného vodovodu, nemusíte se bát. Jakost pitné vody je hygieniky pečlivě kontrolována. Dokonce pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech i přísnější kontrole kvality než kontroly vody balené. Aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody i o látkách použitých k úpravě vody najdete na webových stránkách jednotlivých dodavatelů. A pokud vás někdo u vás doma přesvědčuje o tom, že vaše voda je nekvalitní, berte to s rezervou. Kvalitu vody může zhoršovat vnitřní vodovod v objektu, zamyslete se ale spíše nad jeho výměnou místo investování do drahého filtru.

„Testování vody je složitý proces prováděný odborníky, a pokud je testování prováděno v domácím prostředí laickými metodami, může být nepřesně interpretováno,“ upozorňuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Dana Šalamunová.

V případě, že máte vlastní studnu, investujte raději do rozboru, který provede akreditovaná laboratoř.

Zapamatujte si:

Pravidla odstupování od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání