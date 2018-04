Podpora bydlení má posílit

Nový ministr pro místní rozvoj Pavel Němec chce zachovat dosavadní systém stavebního spoření, kdy je možné ročně získat od státu až 4,5 tisíce korun. Navíc chce zvýšit státní příspěvek pro ty, kteří zdroje ze stavebního spoření použijí na rekonstrukci či pořízení bytu. "Například by mohli mít nárok na státní příspěvek až do výše spoření 24 tisíc korun ročně," uvedl Němec. Stát poskytuje 25 procent z ročně naspořené částky, maximálně však z 18 tisíc korun. Z logiky Němcova vyjádření vyplývá, že stát by mohl v budoucnu vyplácet příspěvek až 6 tisíc ročně, jako je tomu například v sousedním Slovensku. Detaily svého plánu zatím ministr nebyl schopen upřesnit.V hospodaření státní pokladny sice zeje rok od roku větší díra, ale další miliardy na vylepšení stavebního spoření se v něm zřejmě ještě najdou. Proti srsti není Němcův záměr ani ministerstvu financí, ani opoziční ODS. "Obecně je možné zamyslet se nad principem, zda by systém nemohl být výhodnější pro ty, kteří chtějí stavět a rekonstruovat. Ti by měli být v systému privilegovaní," uvedl mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič. A podobný je i postoj ODS. "Když bude schodek rozpočtu příští rok 150 miliard, tak jedna miliarda sem nebo tam, to už je jedno," říká Vlastimil Tlustý, podle kterého je další podpora bydlení jednoznačně prospěšná. Příznivý postoj politických stran ke stavebnímu spoření je i odrazem počtu lidí, kteří jej využívají. Ke konci loňského roku bylo 4,2 milionu platných smluv. Strážci státní pokladny však z toho donedávna tak velkou radost neměli. Jen letos totiž na příspěvcích vyplatí 11 miliard korun a příští o dvě miliardy navíc.Rozšířením stavebního spoření iniciativa ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení nekončí. Úředníci chtějí znovu oprášit návrh zákona o neziskových bytových společenstvech, který není ničím jiným než renesancí bytových družstev a který už jednou poslanci vládě Miloše Zemana odmítli. "Myslíme si, že by to bylo výrazně úspornější než dnešní dotace obcím na výstavbu nájemního bydlení," uvedla Daniela Grábmüllerová z ministerstva pro místní rozvoj. Stát poskytuje obcím na výstavbu jednoho nájemního bytu a s ním souvisící sítě 400 tisíc korun. "U neziskových bytových společenství se počítalo s dotací 200 tisíc plus nízkoúročený úvěr. Bylo by to životaschopné a s polovičními náklady než v současné době," dodala Grábmüllerová. Neziskové nájemní bydlení by podle ní bylo určeno pro střední třídu, která nemá sílu vzít si hypotéku a investovat do vlastního bydlení.stavební spoření 11 000hypotéční úvěry 530výstavba nájemních bytů 574výstavba domů s pečovatelskou služnou 589oprava panelových domů 280vylepšení panelových sídlišť 70oprava panelových domů 252modernizace bytů 350výstavba nájemních bytů a domůs pečovatelskou službou 6000podpora mladých, 200tisícové úvěry 350BYDLENÍ JE STÁLE PROBLÉM. A to i přes skutečnost, že lidé mohou získat zvýhodněné půjčky. Byt v takovém případě nesmí mít více než 80 m2 a domek 130 m2 podlahové plochy.STÁT PŮJČÍ JEN NA NĚCO. Zvýhodněné dvousettisícové půjčky mohou lidé získat pouze na bydlení do určené velikosti. Byt nesmí mít více než 80 m2 a domek 130 m2 podlahové plochy.