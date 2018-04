Podpora hypoték pro mladé vázne

Musí tak platit vyšší měsíční splátky, než kolik si při výpočtech představovali. Například u hypotéky 800 tisíc korun na dvacet let se totiž ušlý měsíční příspěvek státu pohybuje kolem 600 až 800 korun.

Důvodem ucpaného potrubí pro výplatu podpor jsou zdlouhavé přípravy podmínek a dohady bank s ministerstvem o jejich výkladu, komu lze a nelze podporu přiznat. Banky se zasekly na tom, co je starší byt, nebo na roli spoludlužníků.

Kvůli tomu dosud neuzavíraly smlouvy o výplatě podpory. "Nařízení vlády neřeší podrobnosti. Bylo třeba doladit přesná pravidla, aby nedošlo k neoprávněnému čerpání a pak vracení podpor," říká Pavel Kühn z České spořitelny.

Průtahy jsou pro klienty nepříjemné, ale o podporu nepřijdou. Jakmile podepíší s bankou smlouvu o její výplatě, bude jim doplacena zpětně za uhrazené splátky. Z dohadů bank a ministerstva pro místní rozvoj nakonec vyplynula pravidla, která stavějí podporu do užších a přísnějších mantinelů.

"Stát třeba nepřistoupil na to, aby se podpora vyplácela při účasti spoludlužníků," uvedl šéf hypoteční banky Wüstenrot František Pavelka. Pokud zájemci o hypotéku nemají dostatečný příjem, mohou ke smlouvě přizvat spoludlužníky, například rodiče. "V takovém případě se příjmy sčítají a zájemce o byt hypotéku získá," vysvětlil Pavelka.

Podmínky pro výplatu podpor však vylučují, aby její příjemce byl starší 36 let a vlastnil či spoluvlastnil byt či dům. "Do toho se řada spoludlužníků nevejde, buď jsou starší, nebo už byt mají. Podle státu jim vyplácet podporu nelze," uvedl Pavel Kühn ze spořitelny.

U řady uzavřených smluv bude třeba spoludlužníky převést na ručitele, aby klientům podpora zůstala. Podle bank odstavení spoludlužníků od dotace sníží šance řadě lidí. "Bez spoludlužníka musí sami prokázat vyšší příjem," říká Pavelka.

Dohady byly i kolem toho, co je starší byt. Podle pravidel je to každý, od jehož kolaudace uplynuly dva roky. "Ovšem můžete mít padesát let starý dům a v něm prostory, které se nově upraví k bydlení. Podle státu to je novostavba a hypotéka bez dotace," dodává Pavelka.

Podle ministerstva pro místní rozvoj mohou za průtahy samy banky, protože například Raiffeisen či GE Capital Bank předložily smlouvy o podpoře včas. "Proč některé banky dosud neuzavírají smlouvy o státním příspěvku, nevíme. Domníváme se, že jde o jejich vnitřní problémy," uvedl mluvčí ministerstva Petr Dimun.

Samo ministerstvo však přiznalo, že konečné znění výkladu podmínek dostaly banky až letos v březnu. Zástupci České spořitelny, Českomoravské hypoteční banky či Wüstenrotu shodně říkají - smlouvy se již uzavírají. Klienti budou postupně zváni k jejich podpisu a o nic nepřijdou.

Předchozí průtahy však aktuálně způsobí určitý nával a někteří klienti si na podpory počkají i týdny až měsíce. Ministerstvo zatím eviduje 76 smluv s nárokem na výplatu příspěvku. "Banky však hlásí, že v nejbližší době skočí do systému stovky nových smluv," říká Dimun.

