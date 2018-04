Podporu bude těžší získat, ale zvýší se

Podle nového zákona by se měla v tomto období zvýšit na 45 procent příjmu. Pokud uchazeč podstoupí rekvalifikaci, pak by měl po celou její dobu dostávat 60 procent předchozího příjmu. Nezaměstnaný získá podporu nejspíš jen tehdy, pokud v posledních třech letech odpracoval nejméně 12 měsíců. Podmínka by měla platit i pro absolventy škol. Do potřebného roku se jim započítají jen činnosti, z nichž si platili sociální pojištění. Nárok na podporu by měli získat i důchodci, pokud nebudou brát penzi.

Nezaměstnaní do 50 let by měli nadále dostávat podporu půl roku. Lidé od 50 do 55 let by ji měli pobírat devět měsíců a osoby starší 55 let rok, pokud však odpracovali 25 let. Nový zákon by měl upravit i zaměstnávání osob s postižením. Úřad práce může například nechat přezkoušet zdravotní stav handicapovaného, který nabízené místo odmítl. Zaměstnavatel však stále nebude moci bez souhlasu úřadu pracovní poměr s postiženým rozvázat. Firmy, které přijmou absolventy, matky po rodičovské dovolené, postižené či lidi nad 50 let, mohou dostávat čtvrt roku příspěvek na jejich zapracování, a to půlku minimální mzdy.

Zavedení nové výroby hodlá stát rovněž podpořit. Nový zákon by měl přiznat zaměstnavateli také příspěvek na dopravu zaměstnanců. Pokud nemají možnost dostat se do práce veřejnými dopravními prostředky, může částka pokrýt až půlku nákladů na cestu. Podle nové normy by občané EU a jejich rodinní příslušníci měli mít na českém trhu práce stejné postavení jako domácí pracovníci. Nový zákon zakáže také práci dětí do 15 let. Činnosti umělecké, kulturní, sportovní za peníze a účinkování v reklamě jim bude muset povolit úřad práce.