Podraží pozemky, ceny panelových bytů klesnou

Majitelé starších bytů v panelácích, kteří se jich chtějí zbavit, by to měli udělat ještě letos. „Vzhledem k tomu, že stále pokračuje již v předloňském roce avizovaný a v loňském prověřený trend mohutné výstavby nových bytových domů, a to jak v hlavním městě, tak ve většině krajů, doporučujeme uspíšit rozhodnutí zbavit se starších bytů, zejména panelových,“ míní Viktorie Kafková z realitní kanceláře B.I.R.T. Cena těchto bytů podle ní stále mírně klesá a s rostoucími možnostmi nového, kvalitnějšího bydlení za relativně dostupné ceny se jich budou jejich majitelé stále hůře a hlavně nevýhodněji zbavovat.

Kdo chce koupit pozemky v městech či rekreačních a turisticky atraktivních oblastech, neměl by váhat. „Především v Praze a jejím okolí je o ně značný zájem, ceny mírně stoupají a do budoucna očekáváme jejich další zvyšování,“ říká jednatel realitní kanceláře Omega-reality Miroslav Havelka.

Lidem, kteří chtějí uložit své peníze do bytů a pronajímat je, doporučuje Marcela Koušová z realitní kanceláře Gesa spíš hledat byt v cihlovém domě a ne moc daleko od centra. Již teď je podle ní menší zájem o pronájem bytů v okrajových částech Prahy či větších měst.



N ákup novostaveb počká

V případě novostaveb není podle makléřů kam spěchat. Nabídek je přehršel a další a další přibývají. Vyplatí se je pořádně zvážit a nenakupovat pod tlakem. Jinak je to se staršími, původně obecními byty. „Vzhledem k postupné privatizaci bytů ve velkých městech doporučujeme ostře sledovat úřední desky a infostránky městských částí, které avizují prodeje bytů v majetku města do soukromého vlastnictví. Velmi často totiž bývá veřejné výběrové řízení obálkovými metodami cestou k získání mimořádně dobré investice,“ upozorňuje Viktorie Kafková.



C eny ovlivňuje poptávka

Chcete si pořídit DŮM V ZAHRANIČÍ? Žádný problém!

Více v

TOMTO ćlánku

I z poptávky se dá soudit, jak se budou měnit ceny. U malých bytů se pokles cen nedá očekávat. Podle odborníků je o ně stále největší zájem. „Nejdříve jsou pryč byty 1+kk nebo 2+kk,“ potvrzuje makléřka Monika Vavreková ze Skanska realitní kanceláře. Vedle těchto bytů začínají lákat kupce podle analýzy Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí také středně velké vícepokojové byty a tento trend by měl ještě sílit. Důvod? Ti, kdo investovali do bydlení počátkem devadesátých let, už z menších bytů „vyrostli“ a chtějí větší a komfortnější bydlení. „Výhledy jsou jedna věc, ale dlouhodobá zkušenost je taková, že poptávka stále směřuje nejvíce k bytům 2+kk, pak 1+kk a až nakonec 3+1,“ vysvětluje makléř Peter Višňovský z Lexxus reality.

Víc než vnitřní uspořádání bytu začíná do ceny bytů promlouvat poloha místa. „Zatímco před pěti lety byl u novostaveb minimální výběr, dneska mají zájemci daleko širší možnosti volby. Zájem klientů ovlivňuje nejen kvalita stavby, vnitřní vybavení bytů, ale stále více také jeho poloha a dopravní dostupnost,“ potvrzuje Višňovský.



P rvní nabídka nemusí být nejlepší

Džungli někdy připomíná podle zjištění MF DNES nabídka nemovitostí na internetu. V rubrikách Na prodej často visí nemovitosti, které už jsou dávno prodané. Pokud nemá realitní kancelář takzvanou exkluzivitu, kdy nabízí nemovitost výhradně jen ona, může se klient s vyhlédnutým bytem či domem setkat v nabídce několika z nich, a to za rozdílnou cenu. Ta záleží na marži realitky, tedy ceně za zprostředkování prodeje. Malý rozdíl udělá při milionových částkách velké peníze. „Zajímala jsem se o byt v Nuslích a šla si ho se zástupcem realitní kanceláře prohlédnout. Přímo na místě jsme se potkali s agentem z jiné realitky, který byt ukazoval dalším zájemcům. Nedalo mi to a na internetu jsem se dopídila k jejich nabídce, cena bytu byla o 70 000 korun vyšší,“ říká Lída Blažková.

Koupit nebo prodat byt už teď, nebo počkat na příští rok? Nejvíce záleží na typu a poloze nemovitosti.

Více čtěte v našem aktuálním tématu ZDE.

Sledujete ceny bytů? Čím jsou podle vás ovlivněny nejvíce a jak se budou dále vyvíjet? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.