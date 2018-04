Podřízený udělal chybu: nekřičte, získejte si ho

Představte si, jaké budete mít sami pocity potom, co vás šéf „sjede“ za chybu, která například pozdrží projekt, na kterém se podílíte. V nejhorším případě dokonce před celým zbytkem vašeho týmu. Budete se cítit zahanbeně, hloupě, trapně. S jakým nadšením pak asi budete chybu napravovat a vymýšlet, jakým způsobem se v budoucnu podobné chybě vyhnout? Ruku na srdce - rozhodně s minimálním.

Přitom vůbec nejde o to zchladit si na podřízeném žáhu. Nepotřebujete jej kritizovat jako člověka ani shazovat kvalitu jeho schopností. O to tady vůbec nejde. Máte oba (respektive celý tým) společný zájem. Dosáhnout společného pracovního cíle (snížit náklady, oslovit určitý počet zákazníků, zavést na trh nový produkt atd. atd.). K chybám podřízených proto musíte přistupovat tak, aby si z nich oni sami vzali ponaučení, nejlépe vymysleli sami řešení nápravy a prevence pro budoucí úkoly. Jak toho prakticky dosáhnout?

Před týmem se nekritizuje, pouze chválí

Tak předně – podřízeného nikdy nekritizujte před jinými lidmi. Vždy si jej pozvěte do své kanceláře, posaďte do zasedací místnosti nebo kamkoli stranou, kde nebudete rušeni, a teprve tam začněte celou záležitost řešit. Ovšem pokud říkám řešit, rozhodně tím nemyslím, že se zavřou dveře vaší kanceláře a vy začnete na podřízeného křičet, že vám narušil plány, že je neschopný (nebo dokonce používat ještě hrubší nadávky) a že nemá ve vaší firmě co dělat. Přistupte k řešení v klidu, bez emocí.

Budou-li na to vaše nervy stačit, naopak se nejprve pokuste o nepracovní komunikaci s podřízeným. Navoďte takovou atmosféru, ve které se mu bude s vámi snadno mluvit. Můžete se ho zeptat, jak trávil čas na dovolené, ze které se právě vrátil, jak bylo včera na rybách, jak se mu líbil film, o kterém mluvil, že na něj půjde do kina atp. Téma vás určitě napadne. Vy sami znáte svého podřízeného nejlépe.

Pak přistupte k samotnému problému. Vysvětlete mu, co se stalo a jak to ovlivnilo další práci týmu. Ale nemluvte jen vy. Ptejte se: jak se chyba stala, co ji zapříčinilo, kdo se na tom podepsal, zda na ni měla vliv jiná divize, proč se neobjevila ve zpětné kontrole – otázky pochopitelně musí vycházet z konkrétních úkolů, na kterých váš podřízený pracuje.

Být autorem nápadu povzbudí

Když identifikujete chybu a příčiny, které k ní vedly, je třeba dojít k tomu, jak chybu napravit a jak se podobným chybám vyhnout. Samozřejmě, že byste s návrhy mohli přijít sami, ale výhodnější je postupovat jinak. Nechte podřízeného, ať podá vlastní návrhy na nápravu a budoucí prevenci. Ptáte se, proč se tím zdržovat, když řešení můžete podřízenému sdělit okamžitě a bez průtahů vy sami?

Je to o psychologii lidí. Pokud „vymyslí“ řešení sami (k čemuž je můžete návodnými připomínkami a dotazy klidně nenápadně dotlačit), vezmou si řešení za své. Budou je vnímat jako vlastní úžasný nápad. A je ověřené, že se jim bude pracovat vždycky lépe na tom, co sami vymyslí, než na základě myšlenek nadřízených, které jim byly stanoveny.

Pak je dobré celé řešení shrnout. To můžete učinit buď pouze slovně, nebo i písemně, podle toho, jak jste zvyklý a jak danému podřízenému důvěřujete. Buď prostě řeknete jen: „Takže jsme spolu, Karle, domluveni, že uděláte XY způsobem YZ a že to zvládnete do 10 dnů. Je to tak? Můžu s tím počítat?“ A máte jasno. Nemůže se stát, že se stane další problém a podřízený se bude na něco vymlouvat. Stejně tak mu můžete celou shrnující záležitost poslat například mailem, což je ještě bezpečnější. Zvláště v případě, kdy je promptní odstranění chyby pro váš tým zásadní a může ovlivnit jeho další chod, celkové výsledky atp.

Pak už se s podřízeným jen rozloučíte, nebo mu můžete sdělit svou důvěru v jeho schopnosti, jeho celkovou spokojenost s prací a ubezpečit jej, že daná chyba se prostě může stát, jen je třeba se z ní poučit a jít dál.

To vše bude mít jednoduchý důsledek. Podřízený se vrhne do nápravy problému s chutí, bez nějakého sklíčení. Navíc bude cítit, že nejste hlídací pes, ale že má ve vás oporu, což se pochopitelně odrazí v jeho loajalitě k vám. Nicméně nic se nesmí přehánět – ani vlídnost. Pokud cítíte, že s vámi podřízený nehraje fér, vymlouvá se na ostatní, kličkuje a podobně, někdy je dobré „kousnout“.