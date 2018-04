Podřízeným příkladem, než přijde pohroma

Možná i vám se stalo, že jakmile jste se stali vedoucím pracovního týmu, nabyli jste dojmu, jakou máte oproti svým podřízeným (a třeba vašemu předchozímu postavení ve firmě) výhodu, co všechno si nyní můžete dovolit. Žádné dodržování daného času na oběd, žádné včasné příchody do kanceláře, dlouhé kávičky s kolegy v průběhu dne, dlouhé telefonní hovory s manželkou nebo kamarády, pouštění si hlasité hudby, nošení sportovního oblečení.

Špatný přístup se vám vymstí

Zní to jako velká svoboda, jako úžasný benefit k vedoucí funkci, ale pokud se nad tím dobře zamyslíte, uvědomíte si, že svým chováním dosáhnete jediného. Ukážete svým podřízeným, že nejsou pevně stanovené hranice, že si mohou dovolit víc, než jste jim vysvětlil u přijímacího pohovoru, nebo po přijetí do jejich pozice při bližším popisu výkonu jejich funkce.

Pokud pak nebudete důsledně trvat na tom, aby všichni pravidla striktně dodržovali i přes váš nezodpovědný přístup, který můžete ospravedlňovat různým způsobem (výmluvy vaši podřízení jistě brzy prokouknou), připravte se na to, že to budou oni, kteří začnou chodit později a později do práce.

Budou to vaši podřízení, kteří budou odcházet z kanceláře dříve a dříve, právě oni přestanou dodržovat kodex oblékání, který vaše firma obecně po svých zaměstnancích vyžaduje. A takových příkladů bychom si mohli ukázat celou řadu. Je logické, že vám to jejich přístup nebude příjemný, začne se odrážet ve výsledcích týmu a nakonec dojdete k názoru, že je situace neudržitelná.

ŠÉFE: NAUČ SE VTIPKOVAT,

na pracoviště humor patří ŠÉFE: NAUČ SE VTIPKOVAT,

A dost!

To, že si najednou ze dne na den řeknete: „A dost, teď budu dělat vše tak, jak chci, aby to dělali mí podřízení“, už situaci a zaběhlé móresy v týmu nezmění. Pak zbývá už jediné. Sednout si s každým podřízeným zvlášť a připomenout mu, na jakých pravidlech jak hodně bazírujete. Pokud jich nebude dbát, znovu mu je připomenout, a to daleko důrazněji a v konečném důsledku, pokud ani druhé připomenutí nezabere, naznačit mu, jaké při dalším nerespektování přijdou sankce.

K tomu všemu ovšem musíte začít pravidla dodržovat hlavně vy. Vyhnete se situaci, že až budete svému podřízenému vytýkat, že chodí pozdě do práce, nebo v průběhu pracovní doby odbíhá na cigaretu s kolegy, vmete vám do tváře, že vy děláte totéž, tak proč on by nemohl.

Rada, jak se celému martýriu s kopírováním vašeho přístupu podřízenými vyhnout, je zřejmá. Upevňujte ve svých lidech pravidla, která jste jim nastavil, především jejich dodržováním z vaší strany.