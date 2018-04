Podrobný přehled překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen

Tento komentář je v pořadí již třetí, který se věnuje překlenovacím úvěrům stavebních spořitelen.V článku Možnosti úvěrového financování bydlení byla popsána nabídka Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny ČS, v článku Pořídit si bydlení je možné i bez hypotéky nabídka ČMSS a HYPO stavební spořitelny. V tomto posledním díle jsou uvedeny překlenovací úvěry stavebních spořitelen Wüstenrot a Modrá pyramida.

Cílem tohoto seriálu nebylo porovnat výhodnost produktů jednotlivých spořitelen mezi sebou, ale přinést podrobný přehled překlenovacích úvěrů, které si lze v současnosti sjednat, a ukázat jejich vlastnosti, fungování, jakými parametry se od sebe mohou lišit a co od nich mohou klienti očekávat.

Wüstenrot stavební spořitelna

Stavební spořitelna Wüstenrot rozlišuje dva základní typy překlenovacích úvěrů. Zvýhodněný SUPERÚVĚR je určen pro ty žadatele, kteří jsou již alespoň jeden rok klienty kterékoli ze stavebních spořitelen. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy má stavební spoření sjednáno manželka nebo nezletilé dítě žadatele. Ostatním zájemcům je určen překlenovací úvěr PARTNER.

SUPERÚVĚR se poskytuje již s nulovou akontací, čím vyšší však je počáteční vklad, tím nižší úrokovou sazbu klient získá. Pokud je žádost o překlenovací úvěr podána nejvýše šest měsíců před předpokládaným přidělením cílové částky, úroková sazba je pouhých 2,5 %. Až do tří set tisíc korun je poskytován i bez zajištění.

Tento překlenovací úvěr je rovněž možné použít na pořízení družstevního bytu, když žadatel nemá k dispozici nemovitost, kterou by mohl dát do zástavy. V tomto případě může získat až dva miliony korun a postačí mu k tomu pouze dva ručitelé a sjednání životního pojištění. Úroková sazba je ale o dost vyšší, jak je vidět v níže uvedené tabulce.

Překlenovací úvěr PARTNER je určen pro klienty, kteří žádné stavební spoření staré alespoň jeden rok nikde sjednáno nemají. Ani u něj není nutný žádný počáteční vklad na spořicím účtu a lze jím pokrýt až sto procent ceny pořizované nemovitosti. Úroková sazba je však o něco vyšší než u SUPERÚVĚRU. Její konkrétní výše je závislá na sjednané cílové částce. Do dvou set tisíc korun sazba činí 6,6 %, při vyšší cílové částce a zajištění zástavním právem k nemovitosti je snížena na 4,9 %. Zcela bez zajištění klient získá pouze padesát tisíc korun.

Překlenovací úvěr První byt je určen mladým lidem do 36 let a slouží k dofinancování „novomanželské půjčky“ od Státního fondu rozvoje bydlení. Je úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou 3,9 %.

Stavební spořitelna Wüstenrot také patří mezi největší poskytovatele úvěrů určených bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek. Překlenovací úvěr REVIT plus je určen těmto právnickým osobám na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. Lze jej kombinovat i s individuálními úvěry poskytnutými jednotlivým nájemníkům či vlastníkům bytů. Majitelům panelových domů umožňuje využít státní podpory od Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu PANEL.

Wüstenrot stavební spořitelna výše akontace (% CČ) možná tarifní varianta úroková sazba Překlenovací úvěr PARTNER ** 0% OF (CČ do 200 tis. KČ) 6,60% 0% OF (CČ nad 200 tis. Kč) 4,90% Překlenovací úvěr SUPERÚVĚR 0% OF 4,80% / pro DB 6,3 % 10% OF, OK 4,80% 40% OF 4,5 % nebo 2,5 % * 50% OS 4,5 % nebo 2,5 % * Překlenovací úvěr PRVNÍ BYT 0% OF 3,9%

Zdroj: stavební spořitelna



Poznámky:



CČ = cílová částka, DB = úvěr na družstevní bydlení



*SUPERÚVĚR: Snížená sazba 2,5 % platí pro případ, kdy je žádost o Superúvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením cílové částky.



**PARTNER: Sazba 6,6 % je určena pro úvěry s cílovou částkou 20 - 200 tisíc korun, úvěry s CČ min. 200 tisíc korun a zajištěné zástavním právem k nemovitosti se úročí sazbou 4,9 %.

V tabulce jsou kromě výše počátečních vkladů potřebných pro poskytnutí překlenovacího úvěru a úrokových sazeb uvedeny také tarifní varianty. Pro sjednání každého z uvedených úvěrů je třeba mít smlouvu o stavebním spoření sjednanou v příslušné tarifní variantě. Wüstenrot rozlišuje celkem čtyři, označuje je zkratkami OF, ON, OS a OK. Liší se od sebe výší splátky a akontací „řádného“ úvěru ze stavebního spoření a rovněž doporučenou výší pravidelného vkladu na spořicí účet.

Wüstenrot - tarifní varianty spoření tarif akontace řádného úvěru (% CČ) měsíční splátka úvěru (% CČ) doporučený měsíční vklad (% CČ) OF 40% 0,7% 0,5% ON 50% 0,5% 0,5% OS 50% 0,6% 0,5% OK 30% 0,7% 0,25 %

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida rozlišuje své překlenovací úvěry v první řadě podle účelu, na který jsou použity. Program Bydlení je určen na financování pořízení bydlení, tedy na výstavbu a koupi nemovitosti, pořízení družstevního bytu, vypořádání manželů a dědiců, refinancování jiného úvěru a podobně. Překlenovací úvěry v rámci programu Rekonstrukce jsou naproti tomu určeny na financování údržby a změn bytových prostor a staveb na bydlení.

Účel použití rozhoduje spolu s výší počátečního vkladu na spořicím účtě a použitým zajištěním úvěru o konkrétní výši úrokové sazby. V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace. Úvěry použité na pořízení bydlení jsou za jinak stejných podmínek úročeny nižší sazbou než úvěry určené na rekonstrukce. Pokud má klient v okamžiku podání žádosti o úvěr naspořeno více než 35 % cílové částky, získá výhodnější sazbu než při nižším vkladu. A konečně o výši své sazby rozhodne také tím, jaké zajištění spořitelně nabídne. Například zástava nemovitosti nebo bankovního vkladu zajistí za jinak stejných podmínek nižší sazbu než ručitelské závazky. Způsob zajištění ale není zcela libovolný, závisí například na výši úvěru.

Modrá pyramida stavební spořitelna Dva programy dle účelu použití překl. úvěru: Program Bydlení Program Rekonstrukce Způsob zajištění úvěru: akontace 0 - 35 % CČ akontace nad 35 % CČ akontace 0 - 35 % CČ akontace nad 35 % CČ bez zajištění 7,2 % 6,9 % 7,3 % 7,1 % ručitelé 6,8 % 6,5 % 7,2 % 6,8 % zástava nemovit., vklad, bankovní záruka CČ do 299 tis. 5,5 % 5,1 % 6,3 % 6,1 % CČ od 300 tis. výše 4,69 % 4,39 % 5,1 % 4,8 % Hypoúvěr Hypoúvěr 100 5,29 % 5,29 % 5,29 % 5,29 %

Zdroj: stavební spořitelna



Poznámky:



CČ = cílová částka; Minimální výše "Hypoúvěru" a "Hypoúvěru 100" je 300 000 korun. Zástava nemovitosti může být nahrazena jiným vhodným zajištěním, např. vkladem nebo bankovní zárukou. Úroková sazba je fixována minimálně na 6 let.

Hypoúvěr a Hypoúvěr 100

Hypoúvěr je překlenovací úvěr, jehož parametry jsou podobné hypotéce:

* Prodloužená doba splatnosti až na 25 let zajistí nižší měsíční splátky (ale samozřejmě také vyšší celkově zaplacené úroky a poplatky než při kratší době splatnosti).

* Je poskytován již od nulové akontace, není tedy třeba žádného počátečního spoření.

* Úroková sazba není neměnná po celou dobu splatnosti, tak jak je tomu u úvěrů od stavebních spořitelen obvyklé, ale je fixní pouze na šest let. Poté může být stejně jako u hypotéky změněna podle aktuálních podmínek na trhu.

* Minimální výše úvěru není libovolná, musí být alespoň tři sta tisíc korun.

* Musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Ovšem narozdíl od hypotéky lze místo toho použít k zajištění například zástavní právo k bankovnímu vkladu nebo bankovní záruku.

Výhodou oproti hypotéce je rovněž možnost úvěr kdykoli předčasně splatit bez sankčních poplatků. Hypoúvěr 100 lze čerpat až na plných 100 % ceny nemovitosti, úroková sazba je u něj vyšší.