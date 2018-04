Pozor na podvodníky. Za práci z domu neplatí uchazeč, ale zaměstnavatel

Může se hodit Najděte si brigádu na jobDNES.cz.

Lidí, kteří se takto nechají napálit a pošlou nejenom SMS, ale i ofrankovanou obálku či peníze, žádnou práci nezískají. Těch, kteří sedli na lep, je již celá řada.

Na portálu www.pracenadalku.cz, který má mimo jiné podporovat alternativní způsoby práce na trhu, řeší případy podvedených uchazečů často. Dokonce tam zřídili i sekci s podvodnými inzeráty.

Za zprostředkování práce nelze předem žádat peníze

"Každému říkám, že nejdůležitější pravidlo, jak poznat pochybnou nabídku práce, zní: Nikdy od vás žádný zaměstnavatel nebude chtít dopředu peníze. Každá poctivá firma pracovníky hledá a za jejich práci jim platí," říká Michal Martoch z portálu Práce na dálku.

Jak dodává, žádná organizace nesmí ze zákona požadovat peníze za zprostředkování zaměstnání. "I proto podvodníci skrývají své nekalé praktiky za prodej nejrůznějších katalogů," tvrdí Martoch a upozorňuje i na další signály, podle kterých lze podvodnou nabídku poznat.

Práce vypadá příliš růžově – za minimální práci jsou nabízeny vysoké výdělky.

Podvodníci tlačí na rozhodnutí. Ve skutečnosti jen málokterá firma bude uchazeče přemlouvat, aby podepsal smlouvu ještě dnes, protože jinak přijde o "životní šanci".

Tisíce korun dopředu za zprostředkování práce do zahraničí. Nejvhodnější je požadovat na zprostředkovateli, aby si provizi strhl z první výplaty. Regulérní zprostředkovatel by na to měl přistoupit. Kontaktujte případně pro ověření i osoby, které služeb zprostředkovatele využily již dříve.

Firma nemá podnikatelské IČO a živnostenský list.

Nabízená práce se nemůže zaměstnavateli finančně vyplatit. Častým příkladem je plnění nebo nadepisování obálek nebo kompletace hraček.

"Stačí si jen představit zaměstnavatele, který potřebuje takovou práci udělat. Raději si najme studenta od sousedů nebo maminku na mateřské z vedlejší vesnice, než aby složitě komukoliv zasílal materiál a instrukce pro práci. Reálně by měl totiž jen na dopravu takové náklady, že by se mu to vůbec nevyplatilo," dodává Martoch.