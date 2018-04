Za tisíc obálek dostanete 30 tisíc korun, láká firma na přivýdělek

Daniela hledala práci na doma a našla inzerát firmy Truxa group z Třince: Plnění obálek z domu, platíme až 30 korun za kus. Nabídka vypadala věrohodně, Daniela firmu oslovila a odpověď přišla obratem. Aby si vydělala, stačí, když firmě zašle 660 korun za startovací balíček. A tak důchodkyně požadovanou sumu zaplatila.

Obálku jen naplníte, ale adresáty si musíte sehnat sami

Ovšem když startovací balíček dorazil, bylo po nadšení. "Poslali mi deset ofocených papírů s nabídkou práce, od výroby medvídků, zajíčků a dinosaurů až po kompletaci kuličkových per. Tyto nabídky mám rozesílat dále," uvedla paní Schusserová.

V dopise byl přiložen i kompletní návod, jak si vydělat, tedy jak získat 30 korun za naplněnou obálku. Zájemkyně si má sama zadat a zaplatit inzerát typu – práce doma, výroba zvířátek, informace za ofrankovanou obálku. A když někdo pošle ofrankovanou obálku se svojí adresou, do ní pak vložit reklamní materiál a takto naplněné nezalepené obálky zaslat firmě zpět. Za každou takovou obálku firma zaplatí 30 korun, ovšem pouze v případě, že je ofrankována platnou známkou a ještě je přiložena známka navíc, pokud známka navíc není, pak se odměna snižuje na 20 korun.

Mimochodem, přestože v reklamním materiálu je nabídka nejrůznějších výdělků, bližší informace zájemce získá opět pouze za poplatek, minimálně dvě stovky na účet firmy Truxa group s.r.o.

"Určitě dobrý kšeft, ovšem pouze pro firmu. Podle mého názoru se nejedná o nic jiného než o letadlo," rozhořčuje se paní Schusserová. Od smlouvy tedy odstoupila a žádala vrácení peněz. Od té doby ovšem firma zarytě mlčí.

Firma možnost přivýdělku inzeruje stále

Podobně podvedených zájemců je více. Například uživatelka Markéta v internetové diskusi píše: "Dobrý den, tak i já jsem naletěla této firmě a varuji všechny - neposílejte jim peníze. Poslali mi nehodnotné papíry a já je měla poslat třeba vám a takto by to fungovalo dokola … pokud se nesjednotíme, tak jím to bude stále procházet. Jsou to hnusní odporní zloději a doufám, že se jim to brzy vrátí i s úrokama, moc bych jim to přála."

Firma si je však jistá, nabídku výdělku inzeruje stále. Na inzerát se tedy přihlásila i redaktorka naší redakce. Odpověď přišla obratem. A nabídka práce vypadala vážně slibně, no posuďte sami: "Pokud zvládnete limit tisíc obálek, obdržíte od nás třicet tisíc. Od smlouvy můžete odstoupit a vůči naší společnosti nebudete mít žádné závazky. A vstupní poplatek? Již jen pět set!"

Firma se sice zmiňuje o tom, že jde o aktivní prezentaci služeb, ale nikde neuvádí, že aktivní prezentace znamená, že by měl zájemce o práci sám shánět zákazníky.

Odstoupení od smlouvy neevidujeme, o "letadlo" nejde

Zajímalo nás také, kdy firma vrátí paní Schusserové peníze. V podmínkách přece garantuje, že od smlouvy je možné odstoupit. Telefony, které Tuxa group uvádí, jsou buď nedostupné, nebo je nikdo nebere.

Nakonec nám firma přece jen poslala alespoň stručné e-mailové vyjádření, i když bohužel bez podpisu: "Není nám známo, že by paní Schusserová žádala o odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy opravdu nebude mít nikdo žádný závazek k naší firmě. Nabízíme program spolupráce při propagaci. Žádné letadlo, jak tomu říkáte."

Jednání společnosti hraničí s podvodem

"Jednání společnosti Truxa group hraničí s podvodným jednáním, neboť adresáti inzerátu jsou klamáni. Jsou uváděni v omyl, když je jim nabízena práce z domova spočívající v plnění obálek, ale již je zamlčeno, že si nejprve musí sehnat zájemce, kterému tuto obálku pošlou, což podstatně mění charakter nabízené práce," hodnotí postup firmy advokát Pavel Nastis.

Podle advokáta tedy paní Schusserová postupovala správně, když společnost vyzvala k vrácení částky 660 korun z důvodu, že byla uvedena v omyl. Společnost Truxa group je povinna tuto částku paní Schusserové vrátit, a pokud tak neučiní, je možné tuto pohledávku vymáhat soudně.

Doporučení: podejte trestní oznámení

I na stránkách organizace Spotřebitel net je řada příspěvků lidí, kteří firmě Truxa group naletěli. "Aby se pachatel dopustil trestného činu podvodu, musí být celková způsobená škoda alespoň pět tisíc korun, ale pokud bude poškozených více, částky se sčítají a celková suma, o kterou se společnost obohatila, bude zcela jistě tuto hranici převyšovat," uvádí Michaela Nováková a všem poškozeným doporučuje, aby se i nadále obraceli na policii.

Trestní oznámení můžete podat na kterékoli služebně Policie ČR. Je dobré uvést, že víte o dalších poškozených, trestní oznámení již je nespíše podáno a vy byste se k němu rádi připojili. Požádejte také policii, aby vás o výsledku šetření či provedených opatřeních informovala.