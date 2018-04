Podvodníci nedbají na bolest. Kvůli penězům z pojistky si uřízl dva prsty

Pojistné plnění se řídí rozsahem následků poranění a sjednanou pojistnou částkou. Právě při amputaci prstů horní končetiny by se při pojistné částce jeden milion korun mohlo odškodnění vyšplhat až na 250 tisíc korun. Při úmyslném poškození samozřejmě není vyplaceno nic.

"Posuzovat úrazy, které si někdo způsobí úmyslně, je z lidského hlediska velice obtížné. Z pohledu pojišťovací legislativy je to pojistný podvod, a pojistné plnění proto nelze vyplatit," řekl Zdeněk Horáček, vedoucí oddělení forenzního auditu ČSOB Pojišťovny, které se na odhalování pojistných podvodů zaměřuje.

Pojistným podvodům i sebepoškozování nahrávají světové hospodářské krize. V minulých letech se pojistné podvody týkaly spíše pojištění motorových vozidel nebo majetku. Pokusy o úmyslné poškození vlastního těla za účelem získání pojistného plnění jsou ale patrné i v zahraničí.

Příklad sebepoškození jako pojistného podvodu Vyšetřovatele ČSOB Pojišťovny zaujala údajná nehoda klienta, který při sekání trávy přišel o dva prsty na ruce. Nešťastná událost se údajně stala při odstraňování spadlé suché větve pod sekačkou. V momentě, kdy se ji poškozený snažil vytáhnout, se prsty dostaly pod zapnutou sekačku. Při následném dalším šetření se ukázalo, že si klient uzavřel životní pojištění na vysoké částky u tří různých pojišťoven krátkou dobu před nehodou. Dalším podezřelým ukazatelem bylo i to, že se stala v podvečerních hodinách, tedy v době, kdy již bylo šero. Navíc večer před údajným sekáním trávy padal sníh. Během dalšího šetření podezřelých okolností klient přiznal, že si prsty usekl sekerkou sám a zpětně uzavřel pojistnou smlouvu za účelem získání pojistného plnění od všech tří pojišťoven. Zdroj: ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna provedla za první pololetí roku 2009 167 kontrolních šetření. Uchránila tak 17 milionů korun. Oproti stejnému období z loňska je to hodnota menší o 6 milionů.

Na prvním místě jsou již zmíněně podvody s auty. Podvádí se ale také při požárech starších průmyslových objektů, kdy majiteli přestaly fungovat stroje a došly peníze. Někteří se domnívají, že je snadné si pomoci zapálením vlastní továrny.

Sazby za pojistný podvod nejsou malé

Pojistný podvod je trestný čin. Při menší škodě může jít podvodník do vězení až na dva roky. Přesáhne-li škoda 500 tisíc korun, trest odnětí svobody může být stanoven až na osm let, při vyšší než pětimilionové škodě dokonce na dvanáct let. To však lidem nebrání zkoušet stále nové praktiky a inteligenci vyšetřovatelů.