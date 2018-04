Podvodníci u spořitelních bankomatů!

Následující text je převzat z otevřeného dopisu poškozené Evy Matyskové, klientky České spořitelny:

Zdravím všechny oslovené a chci Vás varovat před nepříjemnostmi, které jsem na vlastní kůži včera zažila! Mám platební kartu České spořitelny, a tak jako v jiné dny jsem se včera rozhodla navštívit bankomat. Znalá varování z TV a ostatních médií vždy dávám pozor, zda se někdo nevyskytuje příliš blízko automatu... V tu dobu se u bankomatu České spořitelny ve vestibulu metra Háje nikdo nevyskytoval, a tak jsem bez obav přistoupila, vložila kartu a zadala požadavek na výpis zůstatku účtu.

Zatímco se prováděly v bankomatu příslušné operace, kde se vzal, tu se vzal, objevil se asi 2 m ode mne chlapík v černých kalhotách a černé kožené bundě (40 Nabízíme vám nejnovější vyjádření České spořitelny, které naleznete ZDE. až 45 let, cca 175 cm velký, střední postavy, černé vlnité vlasy) a oslovil mě otázkou, zda jsem už vložila kartu do bankomatu. Odpověděla jsem, že ano, a on na to, že bankomat má rozbitý podavač karet, že ho právě s kolegou opravují a že než stačili bankomat dát mimo provoz, tak jsem tam tu kartu vložila.

Ptám se: "Tak to budu mít problém s vrácením karty, že?" A on na to, že to třeba půjde a kdyby ne, tak že má u sebe klíč a že mi "sežranou" kartu zase vyndá a vrátí. Dle něj jsem neměla vybírat peníze a transakci ukončit tlačítkem "Storno". S vykuleným výrazem v očích jsem tedy transakci ukončila (sama, bez jeho zásahu!). V tu chvíli již stál ale chlapík zády k automatu a očividně se snažil zakrývat tu část Oficiální vyjádření České spořitelny k tomuto případu čtěte ZDE. bankomatu, která má podavač peněz. Jeho chování se mi zdálo podivné, ale neuměla jsem si ho vysvětlit, tak jsem sledovala hlášky na obrazovce a otvor, kde se měla objevit karta. Po chvilce známého "chrochtání" se objevila hláška, že transakce byla na přání zákazníka ukončena a já si oddychla, když se karta bez problémů objevila v podavači.

V klidu jsem vytáhla kartu, uklidila ji do kabelky, pobrala odloženou igelitku a deštník a za neustálého brebentění neznámého chlápka jsem bankomat opustila. Než jsem sešla na nástupiště metra ještě jsem se podívala, co ten chlapík dělá a on stál kus vedle bankomatu a telefonoval. V klidu jsem pokračovala dál a na celou záležitost během dne zapomněla.

Teprve večer, když jsem příhodu vyprávěla manželovi, se ozvaly pochybnosti, co že Jaké mají banky problémy s bankovními podvody? Čtěte některé z našich článků: Banka neví, komu dala milion Policie zatkla zloděje karet Podvodníci ukradli rekordní sumy peněz ten chlapík svým chováním skrýval. Zpočátku jsem se utěšovala tím, že transakce skončila normálně, vše jsem dělala sama, tak co "blbnu". Nicméně s pokročilejší večerní a noční hodinou se moje pochybnosti násobily do obrovských rozměrů, napadaly mě ty nejstrašnější varianty o nulovém stavu konta a následných potížích, které by tím vznikly. Takovou bezesnou noc nikomu nepřeji, a proto svůj příběh zveřejňuji, abych ostatní varovala. Rána jsem se nemohla dočkat a zčerstva jsem běžela k tomu samému bankomatu, abych vypsala zůstatek účtu, znovu si prošla celý "klikací" postup a v relativním klidu se snažila přijít na to, co se to vlastně včera dělo.

Co se postupu týče, na nic nového a podezřelého jsem nepřišla, vše šlo jako na drátku, ale na výpisu chyběly 4 000!!! Vydala jsem se na pobočku spořitelny, která vede můj účet, a chtěla jsem jim říct, co se stalo, ověřit si zůstatek účtu (resp. provedené transakce), zablokovat kartu a nechat si vystavit novou s omezenou výší výběru. Jaké bylo moje překvapení, když mě hned na začátku proslovu pracovnice přepážky přerušila, popsala mi postup, jako kdyby byla včera se mnou, a oznámila mi, že nejsem první, komu se to stalo, a že jsem jistě vybírala u bankomatu na nám.Míru. Naopak ona se podivila, že to bylo v Hájích. Oznámila mi, že už mají několik takových případů (vždy na nám.Míru), že je již předali policii a abych taktéž došla oznámit, co se mi stalo. Ke kartě mi řekla, že nemá smysl ji zablokovat, protože nedošlo k jejímu okopírování a že neoprávněný výběr se týkal jen té jedné transakce. Navíc platební karty jsou už prý všechny bez omezení!

Odkráčela jsem na policii. Po čekání téměř 2 hodin, kdy vyslechli pouze jednoho (!) nebožáka s odcizeným autem, jsem vylíčila svůj příběh. Policista, který oznámení sepisoval se netajil tím, že už jednou takový případ měl a že nevěřil, že se něco takového může stát, dokud si to na své vlastní kartě nevyzkoušel.

Jak to tedy podvodník provedl?

(Pozn. redakce: tento odstavec na přání postižené vynecháváme.) Podstata spočívá v tom, že i po vyjmutí karty z bankomatu existuje určitá kritická doba, během které lze manipulovat přes bankomatem s účtem, k němuž je karta vydána. V praxi tak záleží jen na šikovnosti podvodníka, jak zabaví vytipovanou oběť a Jak bezpečně používat platební kartu? Přečtěte si deset rad, které doporučuje svým klientům Česká spořitelna. vybere peníze z bankomatu k tíži jejího účtu, i když již oběť vyjmula z bankomatu a ten se tváří, že transakce je bezpečně ukončena.

Policista pravil, že je to nepříjemné a že se to může stát každému! Je to jen o bleskurychlé reakci a odvedení pozornosti, což je stejný trik jako u kapsářů. Já sama bych přísahala, že se chlápek klávesnice ani nedotkl! V okamžiku, kdy se mi jeho chování zdálo podezřelé už skutečně nic nedělal a penízky už mu vyjely; potřeboval je jen skrýt před mými zraky, proto se tak tulil k bankomatu.

Dle mého názoru analytika jde jednoznačně o chybu bankovního software. Jak to, že dovolí zadat a vydat peníze po oznámení ukončení transakce???

Pracovnice na přepážce mi sdělila, že sice o těchto krádežích vědí, ale nemohou proti nim nic dělat. Máte někdo nějaký nápad, jak na molocha Českou spořitelnu, aby se více starala?

Díky za pozornost všem, kteří to dočetli až do tohoto místa. Přeji vám, abyste se podobné bezesné noci a neoprávněného výběru z Vašeho konta nemuseli nikdy dočkat!