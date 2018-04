E-shop U Slona vypadal solidně, ale jen tahal peníze. Dokonalý podvod?

Platba předem totiž znamenala, že ušetří za dopravu. A paní Šislerová neměla žádné obavy. Stránky internetového obchodu vypadaly naprosto seriózně, e-shop měl i nabídku jiného zboží, na stránkách byl uveden provozovatel a zveřejněny obchodní podmínky. Navíc hned po objednávce přišlo potvrzení, že je zásilka připravena k expedici a firma jen čeká na platbu.

Akční nabídky řetězců Přehled slev v kamenných obchodech a hypermarketech sledujte na portálu Akčníceny.cz

Bohužel u těchto zpráv zůstalo. "Tyto zprávy mi dokonce chodily každý den několikrát, ale přestože platba z mého účtu odešla, trouba pořád nikde," popisuje zákaznice. Trochu znervózněla a tak začala zásilku urgovat, posílala e-maily, telefonovala. A stále marně. Nakonec se jí podařilo zastihnout pracovníka internetového obchodu na chatu. Slíbil, že peníze za troubu vrátí. Jenže ani to se nestalo.

Jak jsme zjistili, podvedených zákazníků je více. Na webových stránkách Podvodné firmy je několik desítek reakcí. Například Petr Jartotek píše: "Mám stejný problém – nemám peníze ani zboží. Nevím, jestli to mám ještě zkoušet nějak řešit (urgence, odstoupení od smlouvy apod.) nebo jít rovnou s trestním oznámením."

"Koukám že je nás více, také jsem naletěl, tak o jednoho víc. Mě nachytali s tím, že je problém s dobírkou, ať úhradu pošlu raději převodem. 2775 korun zaplacena lednice," uvádí uživatel Marián.

Provozovatelem e-shopu U slona měla být společnost SARO EU, s.r.o. a do internetové diskuse se přihlásil i její jednatel Zdeněk Ferenc. O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí ČT, s jednatelem si domluvili schůzku a čekalo je velké překvapení. "Firma SARO EU s e-shopem U Slona nemá nic společného, firma totiž nikdy žádný internetový obchod neprovozovala, zabývá se úplně jinou činností," vysvětlit jednatel společnosti. Sám se o tom, že má být údajně provozovatelem neseriózního e-shopu, dozvěděl až z reakce nespokojeného zákazníka, který se ptal, kdy dodá zaplacenou lednici.

Případ podvodného e-shopu řeší policie

Zdeněk Ferenc proto ihned podal na policii trestní oznámení. "Přesto internetový obchod pořád ještě běžel, pořád lidé platili, nikdo nebyl schopen s tím něco udělat, ani já jako údajný provozovatel jsem nebyl oprávněn tu stránku zrušit," podivuje se Ferenc. A to bylo důvodem, proč se do internetové diskuse přihlásil. Když se k trestnímu oznámení připojili další poškození, stránky i bankovní účet byly konečně zablokovány a případ vyšetřuje policie.

"K dnešnímu dni je podáno 79 trestních oznámení týkajících se podezření z podvodného jednání při objednání zboží u různých e-shopů, kde figuruje společný bankovní účet, škoda se pohybuje v řádech statisíců korun," informuje tisková mluvčí Policie ČR, územní odbor Rokycany, Hana Kroftová.

V podobných případech se určitě vyplatí podat trestní oznámení. "Čím více poškozených se přihlásí, tím lépe. Jednak to policie zřejmě bude důkladněji, zkoumat, může ji to přivést na další stopy tím, že bude sbírat data od různých poškozených. A samozřejmě podle výše způsobené škody by se pak odvíjela i právní kvalifikace. Pokud se podaří vypátrat, kdo se toho podvodu dopustil, a podaří se jej usvědčit, tak to pak bude mít vliv i na výši trestu, který mu bude ukládán," vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Podvedení zákazníci mají i šanci na vrácení peněz. "Pokud klienti podají trestní oznámení na policii a následně soud rozhodne, banka má za povinnost vrátit zákazníkům zaplacené peníze za nedodané zboží," sdělil Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank, u které je bankovní účet e-shopu U slona veden.

Nejčastější triky internetových obchodníků

Podle zkušeností Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je nakupování na internetu bezpečné. Samozřejmě zákazník musí být obezřetný a e-shop si prověřit. Pokud nemá s obchodem sám předchozí zkušenosti, nebo nemá reference od jiných zákazníků, raději by neměl platit předem.

Pryč jsou již doby, kdy e-shop místo zaplaceného zboží dodal v balíku mouku nebo cihlu. Nicméně podvody se občas stávají. "Úplně nejklasičtější scénář je, že někdo otevře podvodné webové stránky, pár dní prodává výrazně zlevněnou, takzvaně sexy elektroniku, která je tou dobou v módě, za pár dní je odhalen, e-shop zavře, ale za měsíc jej znovu otevře na jiné adrese," upozorňuje ředitel APEK Jan Vetyška.

V případě podvodného záměru zakladatelů e-shopu zpravidla prodávající neuvádí skutečné jméno a pravdivé údaje o provozovateli. A tak se opravdu může stát, jako se to stalo v případě e-shopu U slona, že si podvodný internetový obchodník "vypůjčí" identifikační číslo a kontaktní adresu jiné firmy, kterou pak na svých stránkách uvede jako provozovatele.

Nicméně i pro obezřetné zákazníky, kteří raději volí formu dobírky, mají podvodníci oblíbený trik. "Napíšou zákazníkovi, že e-shop má technické problémy, ale pokud zaplatí předem, získá dopravu zdarma a ještě slevu dvacet procent," uvádí Vetyška a dodává: "Samozřejmě třeba u dražší elektroniky může sleva činit dva tisíce, na to zákazník slyší, zaplatí předem, ale zboží mu nikdy nedojde."

Zapamatujte si: