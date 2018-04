Podvody lékařů můžete odhalit sami. Požádejte o výpis zdravotní péče

nahlížení do záznamů na internetu Česká průmyslová ZP

• vstup prostřednictvím E-přepážky ČPZP. Zabezpečení pomocí SMS kódu. ZP Média

• po zadání přístupového kódu (uživatelského jména a hesla) možnost nahlížet do přehledu zdravotní péče ZP Metal-Aliance

• webová samoobsluha - prostřednictvím hesla a přes SMS přístup do přehledu zdravotní péče ZP ministerstva vnitra

• Karta života - přístup prostřednictvím PIN a hesla Všeobecná zdravotní pojišťovna

• Osobní účet pojištěnce s přehledem výdajů na zdravotní péči, je součástí elektronické zdravotní knížky iZIP