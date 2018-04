Místo slíbené půjčky zaplatí přes devět tisíc za telefon

A tak volala ještě jednou. Nahlásila všechny potřebné údaje a měla na telefonu počkat na schválení. "Už mě ucho bolelo od telefonu, ale paní mi pořád říkala, čekejte, čekejte, už se to vyřizuje," popsala paní Mesárošová. A tak trpělivě čekala. Peníze potřebovala a navíc byla ujištěna, že pokud si úvěr vezme, nebude platit ani za telefonování do firmy.

Asi po čtyřiceti minutách hovoru byla půjčka konečně vyřízena a schválena. Stačilo jen - ještě jednou zavolat, prý na kontrolní oddělení.

Seriózní půjčky Podívejte se na možnosti sjednání seriózní půjčky na FINmarket.cz

"Ohlásil se mladý kluk a říkal, já to teď zkontroluji, takových dvacet minut mě zdržoval, nakonec mi řekl, ano, paní Libuško, máte to schválené, příští týden úterý, středa k vám přijde někdo se smlouvou, vy podepíšete smlouvu, on vám dá penízky a bude to vyřízené," vylíčila žadatelka o půjčku. Paní Mesárošová čekala na smlouvu a na slíbené peníze ovšem marně. Žádný obchodní zástupce nepřišel a smlouvu ani peníze nedoručil.

"Za tři týdny mi místo toho přišla faktura od mobilního operátora, částka přes devět tisíc, a to jsem byla v šoku," popsala zklamaná důchodkyně. Na zaplacení faktury paní Mesárošová ze svého důchodu nemá. A tak má dnes telefon zablokovaný, firma vymáhá pohledávku prostřednictvím advokátní kanceláře a paní Libuše se bojí, kdy na dveře zaklepe exekutor.

Minuta volání za 95 korun

Problém je totiž v tom, že telefonní čísla, na která paní Mesárošová volala, jsou zpoplatněna vyšší sazbou. Konkrétně 95 korun za minutu.

Tím, kdo sliboval vyřízení půjčky po telefonu, je firma Rickabys. Jednatelka společnosti Mariia Chorii však v libereckém sídle firmy není k zastižení, respektive nemá zde dokonce ani poštovní schránku. Podle výpisu z obchodního rejstříku má bydliště na Ukrajině.

Nakonec se však podařilo získat její e-mailové vyjádření: "Vámi popisovaný příběh není tak jednobarevný, jak uvádíte. K celé věci mohu jen dodat, že klient je vždy řádně informován o ceně poskytované služby."

V tom má jednatelka pravdu, na cenu hovoru je klient opravdu upozorněn. Jenže je také ubezpečován, že protelefonované peníze dostane zpět. Sami jsme to vyzkoušeli a do firmy zavolali jako žadatelé o půjčku. Naprosto stejný scénář. Úvěr byl přislíben, stačilo jen zavolat na další telefonní číslo. Pracovnice call centra nás upozornila na to, že linka je zpoplatněná.

Pozoruhodné bylo její vysvětlení: Je to taková pojistka pro poskytovatele půjčky, aby měl jistotu, že si žadatel úvěr skutečně vezme, a nestalo se, že poskytovatel úvěru by tak pracoval zbytečně a zadarmo. Pokud si někdo úvěr vezme, bez problému je mu všechno hovorné navráceno po podepsání úvěrové smlouvy.

Jestli firma opravdu vrací poplatky za hovorné, to nevíme. Nevíme totiž o nikom, kdo by půjčku opravdu získal. Víme jen o lidech, kteří se cítí být podvedeni, podle internetových diskusí totiž případ paní Mesárošové rozhodně není ojedinělý.

"Podle diskusí na internetu to vypadá, že Firma Rickabys neposkytla téměř žádný úvěr, její podnikání je spíš zaměřeno na to získávat peníze z dlouhých drahých telefonních hovorů, a nikoli z poskytnutí úvěru," zhodnotil problém finanční poradce Aleš Krajina.

Podle advokáta může jít o podvod

"Praktiky, kdy žadatel o úvěr musel telefonovat na telefonní číslo, za které se platí více, ty byly podle tehdejší platné legislativy možné," připustil advokát Pavel Nastis. V případě paní Mesárošové jde ale podle advokáta ještě o jiný problém. Na drahou linku volala několikrát, telefonáty byly úmyslně prodlužovány, a hlavně přestože jí byl úvěr přislíben, nezískala jej. "To skutečně napovídá tomu, že zde může být dáno podezření ze spáchání trestného činu podvodu," uvedl Nastis.

Zda byl spáchán trestný čin podvodu, musí vyšetřit policie. Paní Mesárošová tedy podala trestní oznámení. "Pokud bude vůči některé konkrétní osobě zahájeno trestní stíhání, paní Mesárošová by se měla připojit se svým nárokem na náhradu škody do tohoto trestního řízení," doporučil advokát. A pokud soud někoho odsoudí, v rozsudku může obžalovanému uložit povinnost nahradit škodu, tedy oněch provolaných devět a půl tisíce korun.

Předražené linky jsou již zakázané

Na závěr přece jen jedna dobrá zpráva. Pětadvacátého února 2013 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o spotřebitelském úvěru. Tato novela vstoupila již tohoto dne v účinnost a podle ní je zakázáno, aby zprostředkovatelé a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů používali předražené telefonní linky. V opačném případě se vystavují riziku postihu za správní delikt a hrozí jim pokuta až do výše 20 milionů korun.

Jenže zákon je jedna věc, praxe věc druhá. Poskytovatelé nebankovních půjček opět vymysleli fintu. "Poskytovatelé nebankovních půjček po zpřísnění zákona o spotřebitelském úvěru využívají skutečnosti, že se nevztahuje na podnikatele. Přísnější normu obcházejí tak, že se dotáží zájemce o půjčku, zda má živnostenský list, a při kladné odpovědi v zakázaných praktikách pokračují," varoval právní poradce dTestu Miloš Borovička.

Pracovníci sdružení dTest aktuálně provedli průzkum, jímž prověřovali linky nabízející rychlé půjčky. Některé ze zkoumaných bezplatných linek po chvíli vyzvánění automatickým hlasem odkazovaly na linku se sazbou devadesát pět korun za minutu. "Tyto společnosti jsme nahlásili Asociaci provozovatelů mobilních sítí, která na prémiové linky dohlíží. Současně jsme podali podnět České obchodní inspekci," říká Borovička.