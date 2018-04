Někteří Češi přišli na fintu, jak vydělat desetitisíce na nemocenské

Celá podvodná finta spočívá v tom, že se ve firmě navodí situace, kdy se zaměstnanec po nástupu do práce "hodí marod" a zároveň si zajistí co nejvyšší nemocenskou. "V některých případech se do podvodů zapojují zaměstnavatelé i lékaři," říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Z vysoké mzdy jsou vysoké dávky

Vše se odvíjí podle předem dohodnutého scénáře. Rodinná firma se dohodne s příbuzným či známým, že ho zaměstná za vysokou mzdu okolo 78 700 korun hrubého, která mu umožní dosáhnout na co nejvyšší nemocenské dávky (maximální výše dávky = 855 korun za den). Krátce po nástupu do práce nový pracovník onemocní. "Bývá to zpravidla po krátkém čase, řádově v době dnů," přibližuje Jana Buraňová.

V případě, že lékař není do podvodu zapojený, sehraje zaměstnanec v jeho ordinaci přesvědčivou hru, že má velké zdravotní potíže, například deprese. Pokud lékař o podvodu ví, vše proběhne jednodušeji – vystaví pacientovi neschopenku a vyplní patřičnou diagnózu. "Jde o diagnózy, u nichž je složitější provedení kontroly," dodává Buraňová.

"Zdravý nemocný" a jeho rodinná firma pak jen čeká, až uplyne 21 dnů, tedy doba, kdy má nemocný nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Tyto peníze ale samozřejmě firma nevyplatí, jde přece o fintu, jak si zajistit příjem z nemocenské. A ten může být velmi příjemný.

Fakta Od ledna do září 2013 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu na neschopence.

Zkontrolován byl přibližně každý devátý nemocný, kterému lékař vystavil neschopenku.

Nejvyšší podíl zkontrolovaných případů vykázal Karlovarský a Olomoucký kraj, kde byl zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan v pracovní neschopnosti.

Výsledkem kontrol bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Zdroj: ČSSZ

Když se vše narafičí tak, že má nemocný nárok na maximální dávku (855 korun za den), za 30 dnů se dá vydělat přes 25 tisíc korun. A pokud choroba pokračuje, nebo se do hry zapojí ve firmě i další příbuzní, může být čerpání nemocenské pro všechny zúčastněné velmi tučným zdrojem příjmů.

Česká správa sociálního zabezpečení však varuje, že takové případy umí rozplést a podvod často odhalí velmi rychle kontrolou režimu práce neschopného a příslušných podkladů u zaměstnavatelů. "V případě pochybností posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení přezkoumá, zda neschopenku vystavil lékař oprávněně a zda stav pacienta odpovídá diagnóze," přibližuje Buraňová.

"Mezi nejzávažnější podvody patří případ, kdy skupina lidí sjednávala fiktivní pracovní smlouvy buď pouze na základě osobních údajů osob, nebo i za spolupráce s několika obchodními společnostmi, které nevyvíjely žádnou hospodářskou činnost," uvádí ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun. Jak dodává, v tomto případě soud odsoudil celkem 31 lidí. Hlavní organizátorka stráví ve vězení 4,5 roku, ostatní obvinění dostali podmíněné tresty odnětí svobody od šesti měsíců do tří let a všichni musí též uhradit způsobenou škodu.

A ve kterých částech republiky se nejvíce podvádí? "Vyjdeme-li z počtu podaných trestních oznámení za posledních pět let, pak nejvíce bylo podezření na zneužívání dávek v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Hradci Králové. Naopak v Českých Budějovicích, Plzni, Středních Čechách a Praze evidujeme znatelně menší počet případů," uzavírá mluvčí.

