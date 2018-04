Podzimní nabídka PRE láká na slevy, jinde ale ušetříte víc

Přibližně půl milionu zákazníků Pražské energetiky (PRE), kteří nemají z dřívějška zafixovanou cenu elektřiny, dostalo v těchto dnech do schránky na první pohled neodolatelnou nabídku.

Pražská energetika má 560 000 odběrných míst v kategorii domácností

odběrných míst v kategorii domácností několik desítek tisíc z nich má nějakou formu fixace

Všichni klienti získávají automaticky slevu ze spotřebované silové elektřiny (přibližně polovina celkové ceny) za září a říjen. Kdo stihne podepsat Dodatek ke smlouvě do konce října, tomu sleví 10 procent z ceny silové elektřiny ještě navíc za listopad a prosinec.

Ani pomalejší však nepřijdou zkrátka. Akce platí do konce roku a když dodatek podepíšete později, například 15. listopadu, dostanete slevu za druhou polovinu listopadu a celý prosinec. "Tuto slevu umíme poměrně přesně vypočítat vzhledem ke znalosti spotřeby elektřiny v konkrétním odběrném místě a poměrnou spotřebu vypočítáme podle poměru daného měsíce," ubezpečuje mluvčí společnosti Petr Holubec.

Bonbonkem pro nejrychlejší je také soutěž o elektrokola. Pokud vám nabídka nepřišla, můžete dodatek vyplnit i on-line, případně dojít osobně na jakékoli zákaznické centrum.

Dárek s podmínkou

Jako poděkování za podpis nabízí společnost navíc prémii ve výši 1 200 korun, kterou vám odečtou následně z ročního vyúčtování, což může být ještě větší lákadlo než jen tříměsíční sleva ze silové elektřiny. Ale pozor, abyste dárek dostali, musíte se zavázat, že u společnosti zůstanete další dva roky. A to není zrovna krátká doba.

Navíc, pokud si neohlídáte datum a 30 dní před vypršením dvouleté lhůty neoznámíte PRE, že smlouvu končíte, prodlouží se vám závazek automaticky na dalších 12 měsíců. A tak stále dál.

Nic není zadarmo

Jestli se těšíte, že dárek přijmete a příští rok smlouvu zrušíte, protože to nyní podle nového zákona jde, jste na omylu. I kdyby společnost změnila podmínky smlouvy tím, že zvýší cenu elektřiny, odejít bez sankcí můžete, ale o prémii přijdete.

"Takový způsob ukončení smluvního vztahu by byl možný, na druhou stranu bychom po zákazníkovi požadovali vrácení dárku, oněch 1 200 korun, který dostane pod podmínkou dodržení smluvního vztahu do roku 2013," vysvětluje Petr Holubec. Jinak podle obchodních podmínek lze smlouvu předčasně ukončit pouze ve výjimečných případech, jakými jsou například stěhování či úmrtí, tedy ukončení odběru v daném místě.

Změnit dodavatele není nijak složité

Než podepíšete, porovnejte ostatní dodavatele. Je to jednoduché, stačí se podívat na internet, jaké ceny nabízejí jiní. Zvolit můžete jeden z mnoha srovnávačů, ceníky najdete i na stránkách jednotlivých dodavatelů. Změnit dodavatele přitom není nijak složité (více čtěte zde).

Pro porovnání jsme vybrali nejběžnější distribuční sazbu D02d (používají domácnosti, které elektřinou ani netopí ani neohřívají vodu), jističe do 3x20 A, s roční spotřebou 2 500 kWh.

Kolik ročně ušetříte, když se rozhodnete pro změnu dodavatele Dodavatel Produkt Platba Úspora Amper Market Home Basic 24 11 486 Kč 1 198 Kč Europe Easy Energy DŮVĚRA EASY 24 region PRE 11 705 Kč 979 Kč ČEZ Prodej D-Standard - eTarif 11 750 Kč 934 Kč Europe Easy Energy EASY 24 region PRE 11 825 Kč 859 Kč United Energy Trading Home Single 11 831 Kč 853 Kč X Energie DOM 24 region PRE 11 846 Kč 838 Kč ELIMON Standard 24 11 883 Kč 801 Kč ČEZ Prodej D-Standard - Basic 12 038 Kč 646 Kč Optimum Trading OT Standard 24 12 059 Kč 625 Kč Lumen Energy HOME region PRE 12 062 Kč 622 Kč Nano Energies Trade Jednotarif D1 12 068 Kč 616 Kč Sun Tanzer Optimum 24 jednotarif 12 071 Kč 613 Kč Corasta Komfort Standard 12 109 Kč 575 Kč RSP Energy Domácnost Jednotarif region PRE 12 152 Kč 532 Kč ČEZ Prodej D-Standard - Comfort 12 182 Kč 502 Kč RWE Standard 12 267 Kč 417 Kč České energetické centrum D-ST region PRE 12 276 Kč 408 Kč Bohemia Energy entity Home Standard 24 Praha Garance (PRE) 12 324 Kč 360 Kč ČEZ Prodej D-Standard - Exclusive 12 398 Kč 286 Kč E.ON Energie E.ON Elektřina Klasik 12 426 Kč 258 Kč Global Energy G-Standard region PRE 12 431 Kč 253 Kč Corasta Exclusive Standard 12 437 Kč 247 Kč Bicorn BICORN Standard D 12 471 Kč 213 Kč Centropol Energy D Optimum 24 12 510 Kč 174 Kč Central Energy Standart 12 639 Kč 45 Kč Pražská energetika KOMFORT KLASIK 24 12 684 Kč 0 Kč Poznámka: Celková cena v distribuční síti PRE za rok 2011 včetně stálých měsíčních poplatků a DPH. Zdroj: Kalkulátor ERÚ a Srovnejenergie.cz

Konkurenční nabídky vycházejí lépe

Ceny v tabulce jsou uvedeny bez slev a akčních nabídek. I když jednorázovou slevu od PRE 1 200 korun rozdělíme do dvou let, odečteme tedy od roční ceny 600 korun, najdeme 12 výhodnějších konkurenčních nabídek. Moc přitom nepomůže ani desetiprocentní sleva za silovou elektřinu v listopadu a prosinci.Ta by byla v našem případě necelých 90 korun.

Pokud vás podzimní nabídka od PRE neoslovila a přitom se vám nechce měnit dodavatele, měli byste ji využít. Ceny Pražské energetiky jsou totiž nyní ze všech nejvyšší, slevou a bonusem tak ušetříte alespoň něco.