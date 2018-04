Velký přehled novinek: co si banky připravily pro své klienty

Ne všechny banky chtěly prozradit své novinky dopředu, proto třeba v přehledu chybí Equa bank Ta v létě spustila novou podobu webových stránek, které by měly být přehlednější, jednodušší a lépe přizpůsobené pro přenosná zařízení. Na podzim banka podle slov mluvčí Markéty Dvořáčkové chystá novinky pro retailové klienty (běžné občany a drobné podnikatele) především v úvěrové oblasti.

Na dotaz redakce nezareagovaly Komerční banka, mBank, LBBW ani UniCredit Bank, zřejmě tedy v nejbližší době nic nového nechystají, nebo to zatím nechtějí prozradit.

Air Bank Nižší úroky, SEPA platby a hypotéky do konce roku

Od srpna banka snížila o dvě desetiny úroky na spořicích účtech (z 1,3 na 1,1 procenta ročně). Tyto úroky by mohly zase několik měsíců vydržet, banka prý zatím nevidí důvod sazbu dál upravovat.

Air Bank se stala v červenci členem platební oblasti SEPA pro placení v eurech v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Klientům to umožní posílat peníze po Evropě rychleji a bez omezení maximální částky. Platby pro ně budou také levnější. U Malého tarifu zaplatí za jednu SEPA platbu místo 100, jen 25 korun, u Velkého tarifu jsou platby stejně jako výběry z bankomatů v EU zdarma.

Banka o prázdninách spustila i několik dalších novinek. Například zapomenuté heslo si mohou klienti nově obnovit jednodušeji pomocí bezpečnostních obrázků. Z mobilní aplikace mohou nově posílat bance zprávy i vyfocené dokumenty. Přehledněji také vidí, kolik si mohou u banky půjčit nebo v jaké výši si k ní mohou převést půjčky odjinud.

„Nyní intenzivně pracujeme na nové službě převedení hypotéky z jiné banky k nám. Jestli ji stihneme představit ještě na podzim, zatím neumím slíbit, ale nejpozději do konce roku bychom to zvládnout mohli,“ uvádí mluvčí banky Vladimír Komjati a dodává, že u hypotéky nabídnou podobné možnosti flexibilních změn v průběhu splácení jako u spotřebitelských půjček, u kterých kromě jiného umožňují i předčasné splacení bez jakýchkoliv poplatků nebo sankcí.

Citibank Nové internetové bankovnictví

Banka vylepšila internetové bankovnictví. Klienti mohou nově využívat nový modul pro investování do prémiového devizového produktu, nakupovat i prodávat on-line podílové fondy, mají k dispozici detailní přehled o svém investičním portfoliu a možnost směny mezi 13 měnami.

Nové internetové bankovnictví také nyní umožňuje propojení debetní karty CitiCard s jakýmkoliv běžným účtem v cizí měně vedeným u Citibank. Platby kartou jsou tak účtovány přímo na vrub vybraného účtu bez poplatků za konverzi. Navíc je možné provádět on-line SEPA platby (jednotné oblasti po platby v eurech). Přehlednější je také správa trvalých příkazů a inkas.

Novinky se týkají i držitelů kreditek. Nyní už mohou místo po telefonu kartu aktivovat v internetovém bankovnictví, stejně tak nastavit si PIN, zažádat o čerpání prémií a získají i detailní přehled o všech transakcích a benefitech. Kartu lze on-line i zablokovat a požádat o novou.

Banka zlepšila i bezpečnost, například změna hesla, přístup k výpisu z účtu a aktualizace kontaktních údajů jsou chráněny jednorázovým heslem, které přijde klientovi na mobil.

Česká spořitelna Nový sazebník, videokiosek a nová značka

Banka už během prázdnin měnila sazebník. Pro stálé klienty většinou k horšímu. Podrobnosti čtěte v článku Česká spořitelna změní nejlevnější sporožirové účty na dražší.

Začátkem srpna představili v experimentální pobočce v Plzni Lochotíně novou samoobslužnou zónu s takzvaným videokioskem, v němž mohou klienti ve spolupráci s videobankéři samostatně vyřešit jednoduché operace. Výhodou kiosku je především nepřetržitá „pracovní doba“. Více o kiosku, který je první svého druhu nejen v České republice, ale i v celé Evropě, čtěte zde. Dnes je služba videobankéře k dispozici také v Praze (dvě pobočky), Olomouci a Jihlavě, brzy by měla být i v Novém Jičíně.

Od října začne Spořitelna ve 138 pobočkách nabízet pod samostatnou značkou BLUE službu osobního bankovnictví pro klienty ze střední příjmové třídy, kteří od banky chtějí široký servis a rozsah služeb ve vysokém standardu. Více o novince čtěte zde.

„V polovině srpna jsme také spustili netradiční kampaň na podporu placení kartou. Čím více budou naši klienti platit za své nákupy kartou, ať už kontaktní, či bezkontaktní, tím více přispějeme na čtecí pomůcky a další vybavení pro lidi se zrakovým postižením z Domova Palata. Kampaň běží až do konce září 2014 a naším cílem je poskytnout minimálně jeden milion korun,“ uvádí mluvčí banky Tereza Endrštová.

ČSOB, Era Nový sazebník, platební terminál a pojištění nákupu

Klienti si prý přáli přehlednější sazebník, tak jim ho banka nabídla. Od září se tak setkají se zjednodušeným a transparentnějším sazebníkem poplatků. Celkově je dokument o více než tisíc slov kratší, písmo je větší, přehlednější jsou i tabulky. „Na základě zpětné vazby od klientů jsme přiřadili pokuty při nedodržování podmínek přímo k produktům a poplatky za neaktuální služby zrušili,“ říká mluvčí banky Pavla Hávová. Změny cenové úpravy poplatků se týkají například sjednocení cen u výpisů zasílaných týdně a po pohybu, nebo sjednocení a úpravy poplatku u výběru z bankomatu v zahraničí. Ten je nově 100 korun bez ohledu na výši vybírané částky (původně byl 80 korun + 0,5 procenta z vybírané částky).

ČSOB a Era začínají nabízet obchodníkům a živnostníkům přenosný platební terminál mPOS, který jim usnadní platební styk se zákazníky, poskytne konkurenční výhodu a současně také urychlí a zjednoduší správu financí. Mobilní terminál je zařízení pro akceptaci platebních karet MasterCard a Visa, který komunikuje s chytrým mobilním telefonem či tabletem prostřednictvím technologie bluetooth. Aktuálně běží v pilotním provozu a ke komerčnímu spuštění projektu mPOS by mělo dojít ke konci léta.

Od září nabízejí banky pojištění nákupu a prodlouženou záruku ke kreditní kartě pro podnikatele (pro retailovou klientelu již od července). Zboží zakoupené kreditní kartou je ochráněno proti zničení či odcizení do šesti měsíců od jeho zakoupení. A navíc díky této službě klient získá prodloužení záruky o jeden rok (maximálně na tři roky). Vztahuje se například na mobilní telefony, počítače, tiskárny, bílé a černé zboží (ledničky, myčky, kávovary), či profi nářadí a techniku (sekačky, vrtačky, nářadí). Prodloužená záruka i pojištění nákupu je pro klienta zdarma.

Při platbě bezkontaktní kreditní kartou MasterCard Business získá klient nově slevu na čerpání pohonných hmot v síti čerpacích stanic EuroOil ve výši 0,40 korun za litr.

Fio Levnější platby v eurech, nový kontokorent a hypotéky

V létě přinesla tato malá banka dvě výrazná vylepšení. Občané, podnikatelé i firmy mohou u Fio banky nově využívat levnější platby v rámci zemí eurozóny. Standardní příchozí europlatba od srpna zlevnila z 25 na 20 korun, standardní odchozí europlatba z 50 na 20 korun.

Snížení cen se týká i eurových plateb mimo eurozónu. Odchozí platba s dispozicí SHA, kdy poplatky platí každá strana své bance, nebo BEN, kdy jdou všechny poplatky na vrub příjemce, je nyní levnější o 50 korun a stojí 200 korun. Odchozí platba s dispozicí OUR, při níž všechny poplatky platí odesílatel, nyní stojí 0,50 procenta z objemu převodu, minimálně 200 korun, maximálně 1 250 korun. Všechny příchozí platby v eurech pak banka snižuje na 20 korun. Příchozí i odchozí platby mezi Českem a Slovenskem zůstávají bez poplatku.

Od konce srpna nabízí banka nový kontokorentní Tarif 3, k němuž je možné získat slevu až čtyři procenta z úrokové sazby. Při řádném plnění podmínek smlouvy o kontokorentu je po roce automaticky snížen úrok o dvě procenta, po druhém roce o další dvě procenta. O tuto slevu klienti nemusí žádat, je jim přiznána automaticky. Fio poskytuje kontokorenty až do výše 500 tisíc korun k osobním i podnikatelským účtům bez poplatku za rezervaci zdrojů. Úrok je počítán denně z aktuálně čerpané částky, kterou je možné použít kdykoliv a na cokoliv. Finanční rezervu mohou nyní získat také noví klienti.

Fio banka chce také nabízet nejvýhodnější hypotéky, od 1. září platí plošné snížení úrokové sazby hypoték na 2,19 procenta ročně pro pětiletou fixaci a 1,81 procenta pro hypotéky s plovoucí sazbou.

GE Money Bank Nová kreditní karta

Od září nabízí banka novou kreditní kartu MoneyCard Fix s pevnou výší měsíční splátky. Klienti budou každý měsíc splácet stejnou částku i v případě, že kartu intenzivně využívají a vyčerpají vyšší obnos. Karta nabízí až 50 dnů dlouhé bezúročné období, je u ní spuštěn věrnostní program bene+.

Klienti, kteří podepíšou smlouvu do 30. září, získají kartu na první tři měsíce zcela bez úroku. Pokud vyčerpají v jednom měsíci alespoň tři tisíce korun, banka jim odpustí nejen poplatek 49 korun za vedení karty, ale dokonce i za výběry hotovosti z bankomatů GE Money Bank ve výši 89 korun.

Oberbank Nová mobilní aplikace

Od září přichází banka s novou mobilní aplikaci Oberbank App. Aplikace tak umožní klientům přístup k mnoha funkcím bankovnictví, k inovativním službám a k praktickým informacím pro tuzemsko i zahraničí.

Oberbank oslaví v pátek 31. října 2014 již pošesté Světový den spoření a při jeho příležitosti nabídne zvýhodněné podmínky na vybraných produktech.

Raiffeisenbank Nové konto zdarma

Banka se vytasila s úplně novým účtem, který zdatně konkuruje malým bezpoplatkovým bankám. Pod názvem eKonto Smart nyní nabízí klientům základní i nadstandardní služby zdarma. „Bez poplatků tak klienti získají neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v Česku, neomezené tuzemské elektronické odchozí i příchozí transakce, obsluhu účtu přes smartphone v aplikaci Mobilní eKonto, spořicí účet s úrokovou sazbou 1,5 procenta ročně (má 21denní výpovědní lhůtu, sazba platí do úložky pět milionů korun), slevu na hypotéku ve výši jednoho procentního bodu, debetní kartu, možnost bezkontaktní nálepky, kreditní kartu Easy a možnost využívat bezúročnou finanční rezervu,“ vypočítává mluvčí banky Tomáš Kofroň.

Aby však klienti měli vše uvedené zdarma, musí splnit dvě podmínky: příchozí platby ve výši minimálně 15 tisíc korun a tři odchozí transakce (odchozí platby nebo platby kartou) měsíčně. Kdo podmínky nesplní, zaplatí 99 korun měsíčně za vedení účtu, všechny služby už pak bude mít v rámci tohoto jednoho poplatku.

„Pokud chtějí klienti využívat i další prémiové služby, jako jsou například celosvětové výběry z bankomatů zdarma nebo kreditní karty, které vracejí procenta z každé transakce či podúčty v různých měnách, mohou zdarma přejít na eKonto Komplet,“ uvádí člen představenstva Raiffeisenbank Vladimír Kreidl.

Za eKonto Komplet zaplatíte 129 korun měsíčně. Banka jej bude dále vylepšovat, novinky představí v následujících týdnech. I tento účet lze mít zdarma, stačí když doporučíte dva nové klienty, kteří si u banky otevřou libovolný firemní, či osobní účet a minimálně dva roky ho budou využívat. Pokud si účet otevře rodinný příslušník, zaplatí 89 korun měsíčně.

K několika vylepšením došlo od září i u mobilní aplikace. Lze nyní například povolit platby na internetu na debetní kartě, nastavit cestovní pojištění k debetní kartě nebo si zobrazit kontakt na bankéře, který má klienta v péči. Od listopadu pak budou moci klienti v mobilu a tabletu spravovat konečně i své investice. Oproti internetovému bankovnictví pak aplikace nabídne navíc potvrzení o platbě v pdf.

Sberbank Výhodné konsolidace půjček, nejlepší spořicí účet

Od srpna nabízí výhodné spotřebitelské půjčky. U banky lze nyní sloučit úvěry až do výše jednoho milionu korun a splátky rozložit na osm let. Na nejnižší úrokovou sazbu 6,99 procenta pak dosáhne klient, který řádně splácí, protože může získat bonus až do výše 20 procent z půjčené částky. Sloučit lze jak bankovní půjčky, tak ty od nebankovních institucí, splátky různých druhů kreditních a splátkových karet. Do jedné splátky může být zahrnuto i to, když banka po provedené konsolidaci původních úvěrů klientovi navíc ještě poskytne další novou půjčku.

„Umožňujeme dokonce i sloučení přečerpané částky na běžném účtu, chceme tím vyjít vstříc klientům, kteří používají kontokorent a často si nejsou vědomi, že konsolidovat lze povolený debet na běžném účtu. Zároveň si u nás klient může sloučit do jedné výhodnější splátky i úvěry členů blízké rodiny, tedy svých manželek či manželů, rodičů i dětí,“ říká o novince ředitel retailových produktů Sberbank Roman Knaus.

Výhodnější je nyní i Fér půjčka s úrokem od 7,99 procenta ročně. Tu banka poskytuje až na osm let v rozsahu od 10 do 500 tisíc korun. Zpracování úvěru i vedení úvěrového účtu jsou zdarma, předčasné splacení je bez sankcí. Úrokové sazby závisí na objemu čerpaných peněz a délce trvání půjčky, také zde bonus za řádné splácení dosahuje až pětinu z půjčené částky.

Banka už deset měsíců nesnížila úrokovou sazbu na spořicím účtu, 1,63 procenta ročně získají ti, kteří mají na účtu do 150 tisíc korun. Zdá se, že banka ještě nějakou dobu své prvenství udrží. Kdo chce zhodnotit vyšší částku, může využít účet Garance, který úročí úložky od 0,5 do 2,5 milionu korun sazbou 1,43 procenta (částky do půl milionu 0,43 procenta). Banka tuto sazbu garantuje až do konce roku 2015.

Zuno Nižší úroky, nová mobilní aplikace, výhodné půjčky

Banka na podzim představí zbrusu novou aplikaci pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Windows Phone.

„Od 8. září přicházíme s garantovaným refinancováním a nabídneme tři základní úrokové sazby podle výše starého úvěru. Klient bude tedy dopředu vědět, s jakým úrokem může počítat. Například pokud má starý úvěr sazbu do 11,49 procenta, Zuno nabídne úrok 6,9 procenta. Pokud je v rozmezí od 11,5 do 16,49 procenta, klient může dostat úrok 9,9 procenta. Pokud je starý úrok nad 16,5 procenta, v Zuno bude 14,9 procenta,“ vysvětluje mluvčí banky Vladimír Michna a dodává, že za refinancování klienti nebudou platit žádné skryté poplatky a vše mohou vyřídit on-line.

Ani Zuno banka se v létě nevyhnula snižování úroků na spořicích účtech o dvě desetiny procentního bodu. Nový úrok u Spoření je nyní 0,7 procenta ročně. Dobrou zprávou však je, že pro klienty s účtem Plus zůstávají sazby stejně výhodné jako dříve (0,9 procenta).

U spoření Plus se pro klienty s běžným účtem roční úroková sazba snížila o 0,2 procentního bodu na 1,3 procenta u částky do 300 tisíc korun a 0,7 procenta pro částku vyšší. Majitelům účtu Plus banka ponechala u částky do 300 tisíc korun roční sazbu 1,5 procenta a prostředky nad tuto hranici úročí sazbou 0,9 procenta bez jakéhokoliv omezení.