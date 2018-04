Pohoda v práci je úměrná vybavení kanceláře

Měli by přitom dobře zvážit prostředky, které do zařizování vloží. Ostatně příliš okázale zařízená kancelář může u klientů vyvolat pocit, že je to na jejich úkor. Nevyhazujte proto ukvapeně nábytek po svých předchůdcích.

Nejdůležitější je prostorný pracovní stůl, kvalitní židle a dostatečné množství skříněk. U vedoucích by zařízení mělo být navíc doplněno o další stůl, pokud se v kanceláři mají pořádat pracovní porady.

Žádný nábytek by ale neměl překážet ve volném průchodu. Jste unaveni? Může to být kvůli nedostatku světla či nadměrnému hluku. Ve hře mohou být i nepříjemné barvy, depresivní obraz na stěně nebo květinová džungle, vypěstovaná vaší kolegyní.

Co radí Fero Fenič filmový režisér a producent

Tam, kde trávím hodně času, mám vždy snahu si prostředí upravit podle sebe. Proto si myslím, že i kancelář by měla být odrazem osobnosti, která v ní sedí. Jako návštěvě mi to vždy ulehčí ohodnocení člověka, s kterým mám tu čest, jako navštěvovaný jsem hned čitelnější pro jiné.

Pokud chce váš zaměstnavatel sjednotit vzhled kanceláří, přimějte ho, aby se vás i ostatních lidí zeptal na názory na uspořádání kanceláře. Vhodně volenými argumenty se vám určitě podaří prosadit některé změny, třeba jiné umístění počítače.

Odborníci se shodují, že už jen to, že lidé mohou mluvit do uspořádání kanceláře, je příznivě ovlivňuje a zlepšuje jejich vztah k pracovišti. A mnohdy to vede k objektivnímu zlepšení jejich práce.