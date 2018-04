Pohonné hmoty zdražují: jak toho využít?

Ropa, zemní plyn a z nich odvozené produkty zkrátka ovlivňují každodenní život ať už se nám to líbí, nebo ne. Ropa se totiž nevyužívá jen v dopravním průmyslu. Kromě benzínu, nafty a leteckého paliva se z ropy vyrábí topné a mazací oleje, asfalt, hnojiva, pesticidy, chemické čistící prostředky, plasty, léky apod. V řadě zemí se produkty z ropy využívají k výrobě elektrické energie.

Cena ropy velmi citlivě reaguje na ekonomická a politická rizika, počasí, ale i jiné faktory. Nepříznivá situace v Iráku, napětí kolem jaderného programu v Iránu, teroristické útoky (Nigérie), výpadky a havárie rafinérií nebo přírodní katastrofy hrozící zejména v podobě hurikánů ropným plošinám na moři - tyto faktory sice způsobují krátkodobé výkyvy v ceně ropy a zemního plynu, na dlouhodobý cenový vývoj ovšem až tak výrazný vliv nemají.

Dlouhodobý růst ceny, který je v současnosti jednou z největších hrozeb ekonomického úpadku a nestability je způsoben především prudkým rozvojem některých zemí donedávna nazývaných jako země třetího světa (Indie, Čína apod.). S rychlým ekonomickým růstem sehrává ropa v jejich hospodářstvích stále důležitější roli a poptávka po ropě se rapidně zvyšuje.

Na druhé straně pak stojí nabídka, která je také velkým trnem v oku investorů a analytiků. V době neustálého nárůstu poptávky totiž současné kapacity jen tak-tak stačí na pokrytí potřeb a při dlouhodobějším výpadku to nemůže skončit jinak, než růstem ceny. Problémem je, že trh s ropou jen velmi pomalu reaguje na výkyvy cen a ani vysoká cena neznamená pokles poptávky a tím pádem upravení ceny zpět směrem dolů. Je to zkrátka začarovaný kruh.

Dalším detailem týkajícím se ceny ropy je nejednotnost analytiků, prognostiků a jiných „na slovo vzatých odborníků“ v názorech jak na vývoj ceny ropy, tak na množství ropy a jejích zásob, a s tím opět související pohyb cen v budoucnu. Na jedné straně stojí názory o rychle se zmenšujících zásobách a kvalitě ropy v dosavadních nalezištích. Společně s neefektivními a drahými způsoby těžby z netradičních nalezišť tak hrozí vyčerpání zásob v průběhu několika desítek let a cena může v příštích letech dosahovat klidě i hranice 100 USD za barel.

Na druhé straně pak stojí tvrzení, že zásob je dostatek, v posledních letech se našlo v nových nalezištích tolik ropy, že nám to vydrží bez problémů alespoň na stovku let a vývoj nových technologií umožní těžit ropu i tam, kde je to dnes neefektivní, nebo prakticky nemožné. Cena se tím pádem ustálí a v nejbližších letech dokonce bude klesat. Problém je v tom, že s novými analýzami a změnou dosavadních zažitých názorů se setkáváme několikrát do roka a pak „babo raď“.

A co na to investoři?

To, že cena ropy v poslední době dlouhodobě (s malými přestávkami) roste a podle většiny analytiků také růst bude, nemusí rovnou znamenat pro každého pohromu. Pro investory, kteří se rozhodli na pohybu cen ropy vydělat, znamenala ropa v poslední době s trochou nadsázky zlatý důl.

Vývoj ceny ropy za poslední rok

Nejjednodušším způsobem, jak na pohybu cen ropy vydělat zajímavé peníze, je investovat přímo do ní prostřednictvím futures kontraktů na komoditní burze. Ještě před tím, než se ale vrhnete do komoditního obchodování s vidinou pohádkových zisků, byste si měli uvědomit (zejména ti nezkušení), že obchodování na komoditní burze, a zvlášť to platí pro samotnou ropu, není pro každého. Kromě relativně vysoké počáteční investice je problémem ohromná volatilita, která předurčuje tento trh spíše zkušeným obchodníkům, kteří mají dlouhodobější zkušenosti se spekulacemi na komoditní burze.

V každém případě ti, kteří se přesto rozhodnou obchodování vyzkoušet, mohou využít služeb domácích (Colosseum apod.) nebo zahraničních brokerský firem. Výborným zdrojem informací o komoditním obchodování pro začátečníky i zkušené tradery je web Finančník, pár zajímavých odkazů najdete také na stránce Komodity a akcie (tyto dvě stránky však ani zdaleka nejsou jedinými stránkami dostupnými v českém jazyce).

Jedním ze způsobů, jak vydělávat na pohybu ropy a s ní souvisejících produktech, je investice do akcií těžařských, rafinérských a energetických společností na burze. Rostoucí cena ropy sice znamená pro většinu investorů vidinu problémů, určitě to ale neplatí v případě společností působících v sektoru Oil&Gas, případně Energy. Zjednodušeně lze totiž říct, že zatímco ostatním společnostem rostou náklady se zvedající se cenou energií, jim rostou příjmy. Díky dlouhodobému růstu ceny ropy si tak za poslední roky mohly připsat růst akcií v řádech několika desítek procent ročně.

Není ale všechno zlato, co se třpytí. Zmiňovaná geopolitická situace sice vyhání cenu ropy do nekonečných výšin, pro mnohé mezinárodní korporace však může představovat velký problém. Jedním z největších je situace v Jižní Americe. Nástup levicových vlád s sebou přinesl několik nepříjemností, které radost představitelům ropných společností určitě nedělají. Jde například o zvýšení poplatku za těžbu ve Venezuele, znárodnění v Bolívii, padesátiprocentní daň z mimořádných výnosů v Ekvádoru či revize těžebních povolení v Peru. A to je možná jen začátek problémů.

Společnosti navíc v budoucnu v souvislosti s tolik zmiňovaným pomalým vyčerpáváním a zmenšováním zásob budou muset investovat mnohem větší sumy peněz do výzkumu a pouštět se do těžby na místech, které byly ještě nedávno nerentabilní a vůbec se nevyplácely. Cena ropy sice stoupá, což zvyšuje možnost návratnosti investování prostředků, na druhé straně však hrozí překračování rozpočtů a prodražování investic. Kromě stále vyšších nákladů na technické zabezpečení jsou velkým rizikem také nepříznivé přírodní podmínky a v neposlední řadě také nenaplnění optimistických předpovědí o množství ropy v nových nalezištích.

Ani růst ceny nemusí znamenat zisk

Dalším velkým problémem velkých těžařských společností, do nichž lze investovat na burze, případně prostřednictvím fondů, je zvyšující se konkurence ze strany asijských nebo latinskoamerických státních koncernů v zemích, které mají ropy dostatek. Ty na jedné straně nemusí tak úzkostlivě dbát na výsledky a zisky, které by ovlivňovaly jejich postavení na burze, a navíc jsou štědře dotovány vládami. I přes tolik omílané informace o ohromných ziscích ropných těžařských a energetických firem nemají tyto společnosti na růžích ustláno a investice do nich může představovat značné riziko i v případě strmého růstu cen ropy.

Ti, kteří nemají dostatek prostředků, nebo odvahy k tomu, aby investovali na akciové nebo komoditní burze, se mohou poohlédnout po jiných produktech, které i malým investorům dovolí podílet se na investicích souvisejících s ropou. Jako obvykle, i do ropy a energetického průmyslu vůbec existuje možnost investovat prostřednictvím podílových fondů. Jediným českým fondem, specializujícím se výhradně na sektor ropných společností (většina majetku, přibližně tři čtvrtiny portfolia) a energetiku, je ČPI Ropného a energetického průmyslu.

Pro investory, kterým nedělá potíže investovat v cizí měně, je v nabídce také několik zahraničních fondů. Výhradně na společnosti zabývající se těžbou a zpracováním ropy se zaměřuje fond KBC Fund Oil. Dalším fondem investujícím převážnou část prostředků do ropných a energetických společností je Credit Suisse Energy Stock. Také fond ABN Amro Energy Fund investuje většinu majetku do společností zabývajících se těžbou, rafinací, distribucí, nebo dopravou ropných a plynárenských výrobků. Posledním fondem, jehož nezanedbatelnou část portfolia představují firmy v ropném a plynárenském sektoru, je Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources.

Dalším způsobem, jak se dá vydělat na pohybu cen ropy, je investice do certifikátů, které jsou vázané na ropu. Nejde přitom jen o certifikáty odvozené od akcií působících v těžařském a energetickém průmyslu - dostupné jsou také cenné papíry odvíjející se přímo od vývoje ceny komodity. Všechno podstatné o certifikátech, podstatě jejich fungování, best buy listy atd. vám zprostředkuje web magazín Zertifikate Journal.

Přemýšleli jste o tom, jak na zvyšování cen ropy vydělat? Které způsoby vás lákají nejvíce? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.