Jak vyzrát na největší chytáky, které na vás mohou číhat při pohovoru

Jak si tedy poradit se zdánlivě nejbanálnějšími otázkami? V několika bodech si představíme největší chytáky, které tradičně číhají při pohovoru.

Otázka: Kde se vidíte za pět let?

Hlavně odpovídejte pravdivě a nebojte se říct na rovinu, co si opravdu myslíte a o čem sníte. Pokud si vymýšlíte a snažíte se říkat to, co si myslíte, že chce personalista slyšet, působíte neautenticky a personalista to na vás stejně pozná, zbytečně si škodíte a jste nedůvěryhodný. Nejhorší odpověď na tuto otázku je: „Nevím“, a nejtragičtější na tom je, že: „Nevím, proč to nevím“.

Otázka: Proč jste se rozhodl dělat obchod?

Nejhorší možná odpověď je: „Protože mě baví komunikovat“. Asi nepřekvapí, když na tuto odpověď uvidíte personalistu, jak si hrůzou zakrývá obličej dlaní, obdobně jako u propadáků v talentové soutěži. Pokud na tuto otázku odpovíte jako pětileté dítě, budou vás personalisté taky tak brát a myslet si, že obchod ve vašem podání rovná se „komunikovat“. Komunikovat můžete i na zákaznické podpoře, jako číšník nebo pracovník infocentra. Doporučení: Zamyslete se víc do hloubky a ukažte, že rozumíte tomu, o čem obchod je a co vás na něm nejvíc uspokojuje.

Otázka: Kolik si chcete vydělat?

Například v naší firmě chceme obchodníky, kteří si chtějí vydělat co nejvíc a i to jim bude málo a budou to chtít trumfnout. Obdobně je na tom každá firma, protože každý chce motivované lidi, kteří si chtějí vydělat a být úspěšní. Doporučení k dotazu na výši platu tedy je, že záleží na kandidátovi a jeho schopnostech. Pokud si nezkušený juniorní obchodník řekne o ranec, tak to bude stejně divné, jako když si zkušený a schopný obchodník řekne o minimální částku.

Otázka: Proč jste opustil poslední zaměstnání?

Tady dvojnásobně platí, že máte mluvit pravdu. Personalista pozná, pokud si vymýšlíte. Navíc je běžnou praxí, že si personalisté ověřují reference u vašich bývalých kolegů a šéfů. Odchody ze zaměstnání jsou citlivé téma a vzbuzují hodně emocí. Hodně kandidátů si stěžuje, že jejich bývalý šéf byl „blbec“. Pokuste se oprostit od emocí a zkuste situaci popsat pomocí faktů. Při popisování svého bývalého šéfa nekritizujte jeho osobnost (například cholerik), ale popisujte projevy jeho osobnosti (zvyšoval hlas, bouchal do stolu).

Otázka: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Většina lidí zná své silné stránky dokonale a ráda se jimi chlubí. Horší je to s těmi slabými, o kterých se navíc tak těžce mluví, natož pak na pohovoru. Pozitivní na tom je, že každý člověk má nějaké slabé stránky a nejste v tom sami. Personalista touto otázkou současně zkoumá vaši schopnost sebereflexe. Pokud je pro vás těžké na sobě najít slabé stránky, představte si, že personalista položil otázku takto: „Řekněte mi, jaké slabé stránky by o vás určitě zmínil váš bývalý šéf?“ Naopak nejčastější nešťastné odpovědi na slabé stránky jsou: „Jsem precizní, pořádkumilovný, workoholik, mám přílišný cit pro detail.“