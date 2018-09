Jakým zvířetem byste chtěli být? Proč padají takové otázky u pohovoru

O tom, že to psychologové při výběrových řízeních nemají mnohdy lehké, vypovídá i vtip, který koluje mezi personalisty.

„Kandidáti dostali na pohovoru dotaz: Kolik je 2x2? Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak říká: ‚Je to 3,99.‘ Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém do svého počítače a po chvíli oznamuje: ‚Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02.‘ Matematik se chvíli soustředí a nevnímá vůbec nic okolo, a pak praví: ‚Odpověď nevím, ale jsem si jist, že existuje.‘ Filozof: ‚Co tím myslíte, 2x2?‘ Logik: ‚Prosím, definujte 2x2 přesněji.‘ Účetní zavřel všechna okna a dveře, opatrně se rozhlédl a ptá se: ‚Kolik chcete, aby to bylo?‘“

Přesto s těmi všemi musejí personalisté při pohovorech pracovat. A naopak lidé s různými osobnostními klady i nedostatky musejí odpovídat na zvídavé otázky, které jim často nejsou po chuti. Ačkoliv se mnohdy personalista tváří, že sleduje nějaký vyšší záměr, vůbec to tak nemusí být. Zvláště pokud jde o neočekávanou otázku, která vůbec nemá souvislost s tím, proč jste přišli žádat o místo.

„Otázka funguje pouze v součinnosti s jinou otázkou a člověk, který je klade, musí vědět, proč tak činí. To, s čím se často setkáváme, je takzvaná past stereotypu, kdy náborář klade otázky, které někde slyšel, a dedukuje z nich pravděpodobné chování adepta, nebo mu prostě přišlo ‚zajímavé sbírat‘ na ně odpovědi,“ míní specialistka na rozvoj osobnosti Magdaléna Prunerová.

Podobně vidí neprofesionálně vedené pohovory i HR manažerka Iveta Sigmundová: „Mnozí ‚laici‘ si hrají na psychology, posilněni četbou populárně naučné literatury, a používají různé, rádoby osobnostní či inteligenční testy, které najdou někde na internetu. V konečné fázi pak rozhodují o osudech jiných lidí, kteří se hlásí do firem na konkrétní pracovní pozici. Z toho mi vždy běhá mráz po zádech.“

Vybrali jsme pro vás otázky, které se dají zařadit do kategorie pseudopsychologických. „V původním záměru možná měly hlubší význam, ale takto vytržené z kontextu je záměr otázky jako věštění z křišťálové koule,“ míní Magdaléna Prunerová.

Nicméně ať už se vám otázky u pohovoru pozdávají či ne, personalista bude čekat odpověď. Buďte proto v předstihu a prostudujte si ve výčtu nečekaných otázek, co vaši hodnotitelé otázkou nejspíš sledují.

Záludné otázky a co jimi personalisté sledují:

Kdybyste se mohl/a stát zvířetem, které byste si vybral/a a proč?

Než výběr zvířete je zajímavá argumentace. Personalista může sledovat váš rozhled, komunikační a argumentační schopnosti.

Co byste udělal/a, kdybyste vyhrál/a v loterii?

Personalista může sledovat vaše analytické a kritické myšlení.

Co vám na dnešním pohovoru přišlo nejhorší?

Personalista může sledovat vaši sebereflexi, schopnost kritického myšlení a zvládání stresu.

Proč bychom vás měli přijmout?

Personalisté otázkou sledují vaši sebereflexi, argumentační a prezentační schopnosti.

Co byste si vzal/a s sebou na opuštěný ostrov?

Personalista může sledovat vaše analytické myšlení, kreativitu a osobnostní rysy.

Jak byste popsal/a žlutou barvu někomu, kdo je slepý?

Tato otázka je zaměřena na emoční inteligenci a kreativní myšlení

Co byste jako první změnil/a, kdybyste se stal/a prezidentem/kou?

Personalista se touto otázkou zaměřuje na to, jakou roli u vás hraje zodpovědnost, jaké je vaše analytické a kritické myšlení, zda jste vizionář a jaké je vaše strategické myšlení.

Komentář poskytla Magdaléna Prunerová z MgC Group.