Pohřeb nejčastěji stojí kolem 18 000 korun

Význam má i to, za jak dlouho po úmrtí se pohřeb koná, tedy na kolik dní je potřeba tělo uložit v chladicím zařízení. Jeden den vyjde na 450 korun, někdy bývají první dny levnější.

A nemalé peníze zaplatíte i za to, co je na smutečním obřadu nejvíc vidět – rakev, stuhy a květinová výzdoba.

S obřadem, nebo bez?

Nejlevnější jsou pohřby bez obřadu. Když to pojmete opravdu skromně, vejdete se do devíti tisíc korun. I když to nemusí být úplně pravidlem.

Pokud vám třeba zemře babička v léčebně dlouhodobě nemocných ve Vodňanech a pohřeb chcete udělat v Praze, jen za přepravu dáte okolo 5 000 korun. Rázem je z 10 000 korun za pohřeb bez obřadu patnáct tisíc. A za tyhle peníze už máte v místě úmrtí pohřeb se vším všudy.

Rakev za čtyři tisíce i za třicet

U Pohřebního ústavu hl. m. Prahy obyčejná rakev stojí okolo 4 000 korun, luxusní až 30 000 korun.

Věnce se pohybují přibližně od 1 200 do 5 000 korun. Když objednáte tři, můžete zaplatit 3 600, ale i 15 000 korun.

Jestli chcete ušetřit, ptejte se po takzvaných zápůjčních věncích. Jsou látkové, ale kvalitní a na pohled pěkné a hlavně za pětinu ceny.

Pohřeb kremací a do hrobu může stát stejně

Vykopání hrobu je o něco dražší než kremace, zato nic neplatíte za pronájem obřadní síně.

V Praze stojí například vykopání hrobu asi 3 600 korun, v obci Mysločovice je to 2 500 až 3 000 korun. Výkop hrobu si neúčtuje pohřební služba, ale správa hřbitova. A za náhrobek a pronájem hrobového místa zaplatíte další peníze nad rámec faktury z pohřební služby.

Záleží i na lokalitě

Ceny se liší nejen mezi jednotlivými pohřebními službami, ale i podle lokality. Ve větších městech obvykle zaplatíte o něco víc. To však nemusí nutně znamenat, že si víc účtuje pohřební služba, ale například pronájem velké obřadní síně ve strašnickém krematoriu stojí skoro 5 600 korun, za síň v Písku zaplatíte necelé dva tisíce.

Porovnání je obtížné

Ceny služeb nebývají přehledné. Jednotlivé položky se v cenících pohřebních kanceláří mohou různě jmenovat. "Některá firma může mít několik úkonů schovaných pod jedinou položkou, jiná rozepsané. Důležitý je součet," upozorňuje Jiří Habich z Pohřební služby Písek.

Ceny většinou nenajdete ani na webových stránkách pohřebních kanceláří – musíte si o ně zatelefonovat. To porovnání komplikuje ještě víc. Snazší by bylo namodelovat si cenu pohřbu na internetu a vybrat si i podle ní pohřební službu. Ale mluvit o svých požadavcích a nechat si cenu počítat? Většina lidí to nechce absolvovat vícekrát a spokojí se s první nabídkou.

KREMACE BEZ OBŘADU (ceny v korunách) uložení těla 270 převoz 1 216 kremace s urnou 2 900 rakev 3 161 úkony pohřební služby* 4 905 Celkem 12 452 Zdroj: Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pohřební služba Písek

KREMACE S MALÝM OBŘADEM (ceny v korunách) uložení těla 1 744 převoz 1 199 kremace s urnou 2 375 obřadní síň 3 270 rakev 5 232 sjednání pohřbu 600 uložení do rakve a úprava 872 úmrtní oznámení (30 ks) 392 obálky 90 kytice na rakev 1 984 věnec 1 722 vystavení a likvidace květů 130 Celkem 19 610 Zdroj: Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pohřební služba Písek

KREMACE S VELKÝM OBŘADEM (ceny v korunách) uložení těla 3 888 převoz 3 797 kremace s urnou 2 375 obřadní síň 5 559 poděkování, řečník 164 sjednání pohřbu 600 uložení do rakve a úprava 872 líčení zemřelého 545 rakev 7 957 parte (50 ks) 458 obálky 150 kytice na rakev 1 962 věnec (2 ks) 6 540 vystavení a likvidace květů 195 Celkem 35 062 Zdroj: Pohřební ústav hl. m. Prahy, Pohřební služba Písek